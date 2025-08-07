টনি এবং জিভা, প্রিমিয়ার হওয়ার আগে এই 8 টি টিভি শো দেখুন

এনসিআইএস: টনি ও জিভা ফ্ল্যাগশিপটি ছেড়ে যাওয়ার পরে চরিত্রগুলি যেখানে ছেড়ে গেছে সেখানে তুলতে প্রস্তুত এনসিআইএস সিরিজ। প্যারিসে সেট করা, স্পিনফ একটি গুপ্তচর থ্রিলার যা তারা ইচ্ছামতো-না-তারা-স্বভাবের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতিরও সম্বোধন করবে।
এনসিআইএস: টনি ও জিভা 4 সেপ্টেম্বর প্যারামাউন্ট+ এ প্রিমিয়ারে সেট করা হয়েছে। সিরিজটি তৈরির ক্ষেত্রে বছর রয়েছে। প্রাক্তন এনসিআইএস তদন্তকারীদের কর্মে ফিরে দেখার জন্য ভক্তরা অধৈর্য হয়ে উঠার সাথে সাথে শূন্যতা পূরণ করার জন্য অনুরূপ চরিত্রের গতিশীলতা এবং স্টোরিলাইন সহ কয়েকটি মুঠো শো রয়েছে।
এই অনুষ্ঠানগুলি দেখা প্রথম 13 মরসুম দেখার বিরতি দিতে পারে এনসিআইএস আবারও।
8
মিঃ এবং মিসেস স্মিথ (2024-)
প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ
মিঃ ও মিসেস স্মিথ একই নামের সিনেমাটি দ্বারা অনুপ্রাণিত, তবে দুটি প্রকল্প গল্পটিতে খুব আলাদা পন্থা গ্রহণ করে। স্ট্রিমিং সিরিজে, শিরোনামের চরিত্রগুলি একে অপরকে চেনে না, তবে তারা একটি গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করার জন্য নিয়োগ পেয়েছে, তারা বিবাহিত দম্পতি হওয়ার মতো ভান করে।
এই সিরিজটি সেই ভক্তদের জন্য যারা মূল পর্বগুলি উপভোগ করেছেন এনসিআইএস সিরিজে যেখানে টনি এবং জিভা গোপনে চলে গেছে একসাথে। মিঃ ও মিসেস স্মিথ আন্ডারকভার এজেন্টদের অভিজ্ঞতায় আরও গভীরভাবে যায় যারা তাদের পরিচিত ব্যক্তির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা জীবনযাপন করে।
যদিও সিরিজটি প্রথম এবং সর্বাগ্রে একজন গুপ্তচর-থ্রিলার, যেমন এনসিআইএস: টনি ও জিভাএটি একটি রোম্যান্সও। দুটি প্রধান চরিত্র আস্তে আস্তে একে অপরের জন্য পড়ে যাওয়ার সময় এজেন্সির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সন্দেহ করে এবং বিশ্বাসের বিষয়গুলির সাথে লড়াই করে।
একটি মরসুম এখনও অবধি দেখার জন্য উপলব্ধ, তবে 2 মরসুম বিকাশে রয়েছে। প্রথম মরসুম মিসেস ও মিসেস স্মিথ একটি ভাল করে তোলে টনি ও জিভা স্ট্যান্ড-ইন।
7
এনসিআইএস: হাওয়াইআইআই (2021-2024)
প্যারামাউন্ট+ এ স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ
এটি কারণ যে কারণ যদি কেউ আরও বেশি সময় ব্যয় করতে চায় এনসিআইএস চরিত্রগুলি, তাদের অন্য দেখা উচিত এনসিআইএস সিরিজ। এনসিআইএস: হাওয়াইআইআই এর মধ্যে একটি স্বল্পতম অধ্যায় এনসিআইএস ফ্র্যাঞ্চাইজি, এবং এটি টনি এবং জিভা ইতিমধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে বেরিয়ে আসার অনেক পরে আত্মপ্রকাশ করেছিল।
তা সত্ত্বেও, অপেক্ষা করার সময় এটি দেখার জন্য একটি ভাল সিরিজ এনসিআইএস: টনি ও জিভা। সিরিজটি তিনটি মরসুমের পরে বাতিল করা হয়েছিল, এটি ফ্র্যাঞ্চাইজির ভক্তদের জন্য তুলনামূলকভাবে দ্রুত ঘড়ি হিসাবে তৈরি করে।
পুরো এনসিআইএস ফ্র্যাঞ্চাইজি নতুন সংযোজন সহ প্যারামাউন্ট+এ স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ এনসিআইএস: উত্স এবং এনসিআইএস: সিডনি।
এটি প্রাথমিক থেকে দূরে সরে গেছে এনসিআইএস ফ্ল্যাগশিপ সিরিজের অফিসগুলি ঠিক যেমন এনসিআইএস: টনি ও জিভা হবে। যদিও শোটি বেশিরভাগ ক্রাইম প্রসেসিউরালগুলির মতো সপ্তাহের কেস-অফ-দ্য-ফর্ম্যাটে কাজ করে, তবে এটি সিরিজের দুটি ভিন্ন প্রেমের গল্পের জন্য বিবরণীও রয়েছে।
এই প্রেমের গল্পগুলি, যা বিভিন্ন সামরিক বা সরকারী সংস্থার সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান, টনি এবং জিভা যতটা ব্যানার রয়েছে তেমন পছন্দ করে না, তবে জিভা এনসিআইএস -এর সাথে মোসাদ এবং টনির সাথে তাঁর কাজ শুরু করার পর থেকে তারা একই ধরণের দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
6
বন্য কার্ড (2024-)
প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ
ওয়াইল্ড কার্ড ক্রাইম প্রসেসরাল হিসাবে সোজা নয় এনসিআইএস ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিবর্তে, এটি দুটি লিড দ্বারা আরও চরিত্র-চালিত, যা টনি এবং জিভা মধ্যে সম্পর্কের ভক্তদের প্রশংসা করবে।
এই সিরিজটি একজন ডিমেটেড পুলিশ অফিসার (গিয়াকোমো জিয়ানিওটি) এবং একজন কন ও মহিলা (ভেনেসা মরগান) অনুসরণ করেছে, যিনি তার গোয়েন্দা চাকরি ফিরে পেতে এবং তাকে জেল থেকে দূরে থাকার জন্য মামলাগুলিতে একত্রিত হয়ে শেষ করেছেন।
টনি এবং জিভা ম্যাক্সের সাথে তুলনা করে গতিশীলটি এখানে কিছুটা উল্টে গেছে, কন ওম্যান দু’জনের মধ্যে আরও বেশি পাড়া এবং ব্যঙ্গাত্মক।
দ্য লিডগুলির একটি অনুরূপ ইচ্ছা আছে-তারা টনি এবং জিভা-র সাথে গতিশীল এবং তাদের দুর্দান্ত রসায়ন রয়েছে একসাথে। ওয়াইল্ড কার্ড মূল এনসিআইএস সিরিজের চেয়ে গোপনে কাজকে আরও বেশি ধার দেয় এবং এটি ফ্যামিলি ব্যাকস্টোরির জন্য লিডগুলির জন্য কিছুটা দ্রুত গতিতে থাকে এনসিআইএসযেহেতু জমায়েতটি এত বড় নয়।
এখন পর্যন্ত দুটি মরসুম প্রচারিত হয়েছে, তবে 3 এবং 4 মরসুম ইতিমধ্যে কানাডার সিবিসি টেলিভিশন দ্বারা পুনর্নবীকরণ করেছে।
5
গোপন বিষয়গুলি (2010-2014)
ময়ূরের উপর স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ
যদি টনি এবং জিভা কাজের কাজের স্পাই-থ্রিলার দিকগুলি শ্রোতাদের কাছে আবেদন করে গোপন বিষয় একটি ভাল ঘড়ি। এটি একটি সিআইএ নিয়োগের অনুসরণ করে যখন সে তার কাজটি গোপন রাখতে লড়াই করে এবং প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে কী ঘটেছিল তা তিনি খনন করেন।
শোয়ের মজাদার অংশটি হ’ল পিপার পেরাবোর অ্যানি এবং ক্রিস্টোফার গোরহ্যামের অগগির মধ্যে বিকশিত হওয়া ব্যানার এবং শেষ সম্পর্ক। যদিও তাদের সম্পর্কটি প্রায়শই সিরিজে লিভিটি সরবরাহ করে, শোটি এখনও একটি নাটক।
গোপন বিষয় রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা সংরক্ষণ, রাজনৈতিক সম্পদ উল্টানো এবং প্রচুর জীবন-বা মৃত্যুর অংশীদারদের সাথে সম্পর্কিত। গোপন বিষয় হাস্যরস এবং নাটকটিকে একইভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম এনসিআইএস ফ্র্যাঞ্চাইজি করে।
4
ম্যাগনাম পিআই (2018-2024)
প্রথম চারটি মরসুম প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ
ম্যাগনাম পিআই ক্লাসিক টম সেলেক সিরিজের একটি রিমেক। আসলটির মতো এটি মূলত হাওয়াইতে সেট করা আছে। মূল এবং উভয়ের মতো এনসিআইএসশোটি একটি অপরাধ পদ্ধতিও।
এটি আসন্নের সাথে কিছু মিল রয়েছে এনসিআইএস: টনি ও জিভা স্পিনফ সিরিজ। প্রধান চরিত্রগুলির ম্যাগনাম পিআই সমস্ত প্রাক্তন সামরিক সদস্য বা সামরিক-সম্প্রচারক যারা এখন বেসরকারী খাতে কাজ করেন।
মধ্যে টনি ও জিভাটনি তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংস্থাটি পরিচালনা করে, তিনি তার আগের কাজের লাইনে যে দক্ষতা শিখেছিলেন তা সরকারের বাইরে ক্যারিয়ারের পথ অনুসরণ করতে, ম্যাগনাম চরিত্রের বিপরীতে নয়, ব্যবহার করে।
সিরিজের কেন্দ্রীয় জুটিতে টনি এবং জিভার সাথে একই রকম রসায়ন রয়েছে যে তারা প্রায়শই ব্যানার এবং পেশাদার সীমানার লাইনগুলিকে চূড়ান্তভাবে একে অপরের জন্য না আসা পর্যন্ত ধাক্কা দেয়।
3
ক্যাসেল (2009-2016)
হুলুতে স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ
দুর্গ নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের হয়ে কাজ করার সময় একজন লেখক (নাথন ফিলিয়ন) দ্বারা ছায়াযুক্ত একটি হত্যাকাণ্ডের গোয়েন্দা (স্টানা কেটিক) এর সাথে যাত্রা শুরু করে। অনুরূপ অনেক শো পছন্দ এনসিআইএস, দুর্গ একটি অপরাধ পদ্ধতিগত।
তার মানে এখানে সপ্তাহের একটি কেস-অফ-দ্য ফর্ম্যাট রয়েছে তবে পছন্দ মতো টনি ও জিভা স্পিনফ সিরিজ, শোয়ের পুরো মরসুমে চলমান রহস্যগুলিও রয়েছে।
টনি এবং জিভা সম্পর্কের মতো, প্রধান দুর্গ চরিত্রগুলি প্রাথমিকভাবে একসাথে আসে না। কেসগুলি কীভাবে পরিচালনা করবেন সে সম্পর্কে তারা নিজেকে মতবিরোধের মধ্যে খুঁজে পান, মূলত কারণ শিরোনামের দুর্গটি আসলে পুলিশের কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে না।
সময়ের সাথে সাথে, তবে তাদের ঝগড়া আরও স্নেহময় ব্যানার দিকে পরিণত হয় এবং দু’টি দম্পতি হিসাবে সিরিজটি শেষ করে।
2
বুল (2016-2022)
প্যারামাউন্ট+ এ স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ
মাইকেল ওয়েদারলি চলে যাওয়ার পরে এনসিআইএস 13 মরসুমে, তিনি সিরিজটি অনুসরণ করেছিলেন ষাঁড়। যদিও আবহাওয়া দীর্ঘ সময় এবং প্রতিশ্রুতির পরে আবার নেটওয়ার্ক টেলিভিশনে কাজ না করার ইচ্ছা করেছিল এনসিআইএসষাঁড় তার কোলে অবতরণ।
টনি এবং জিভা ভক্তদের জন্য যারা টনি সর্বাধিক হিসাবে ওয়েদারলির অভিনয় উপভোগ করেন, ষাঁড় দেখার জন্য একটি দুর্দান্ত সিরিজ যতক্ষণ না তারা স্ক্রিনে ফিরে আসে। সিরিজটি কোনও অপরাধ প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিবর্তে আইনী নাটক, যদিও এটি এর জন্য আলাদা কিছু এনসিআইএস ভক্ত
সিরিজটি যেমন অ্যাকশন-ভারী নয় এনসিআইএসতবে বুল দর্শকদের ওয়েদারলির পারফরম্যান্সের আলাদা দিকটি দেখতে দেয়। আবহাওয়া টনির মতো পিছিয়ে নেই, তবে আবহাওয়া উভয় চরিত্রই বাজানো হওয়ায় তার কিছু একই পদ্ধতি রয়েছে।
ষাঁড় ওয়েদারলির শিরোনামের চরিত্রের পরামর্শের সাথে সম্পর্কিত প্রচুর রহস্য রয়েছে তবে এটি এর চেয়ে বেশি চরিত্র-চালিত সিরিজ এনসিআইএসশ্রোতাদের চরিত্রগুলি এবং তাদের সম্পর্কগুলি আরও কিছুটা খনন করতে দেয়।
1
বার্ন নোটিশ (2007-2013)
হুলুতে স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ
যদিও নোটিশ বার্ন প্রতি সপ্তাহে একটি নতুন রহস্য রয়েছে এমন অনেকটা অপরাধের পদ্ধতিগুলির মতো, মাইকেল (জেফ্রি ডোনভান) তার গুপ্তচর পরিচয় “পোড়া” হওয়ার পরে কে তাকে পেতে বেরিয়ে এসেছে এবং মিয়ামিতে তাকে পরিত্যক্ত করা হয়েছে তা জানতে অনুসন্ধান করার জন্য শোটিতে আরও দীর্ঘতর আখ্যান রয়েছে।
মাইকেল স্থানীয় আইন প্রয়োগের রাডারের অধীনে থাকার এবং স্থানীয়দের সহায়তা করার জন্য তার দক্ষতা ব্যবহার করার চেষ্টা করে সিরিজের অনেকগুলি ব্যয় করে। স্পাই ওয়ার্ল্ডে তাঁর মুষ্টিমেয় যোগাযোগও রয়েছে যারা তাঁর অস্থির প্রাক্তন বান্ধবী (গ্যাব্রিয়েল আনোয়ার) সহ তাকে সহায়তা করে।
দ্য মাইকেল এবং ফিয়োনার মধ্যে গতিশীল টনি এবং জিভাগুলির মতো নয় কারণ তারা উভয়ই তাদের ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, একসাথে ভাল কাজ করে, তবে তারা নিজেকে বাটিংয়ের মাথাও খুঁজে পান আরও ব্যক্তিগত পরিস্থিতিতে।
সিরিজের শেষে, মাইকেল এবং ফিওনা আরও ভাল জায়গায় রয়েছেন, তাদের প্রাক্তন গুপ্তচরকে পিছনে ফেলে এবং একটি সন্তান লালন -পালন করেছেন, টনি এবং জিভা থেকেও আলাদা নয়।
পছন্দ নোটিশ বার্নএই সমস্ত সিরিজ আসন্নের সাথে সঠিক ম্যাচ হবে না এনসিআইএস: টনি ও জিভাতবে তারা অবশ্যই ভক্তদের অন্বেষণের জন্য অনুরূপ গল্প সরবরাহ করবে।
