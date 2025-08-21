টনি গিলরোয় ‘অ্যান্ডোর’ কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তাতে খুব দুঃখজনক

টনি গিলরোয় যখন তার শুরু করলেন আন্ডোর জার্নি, তাঁর আসল পিচটি লুকাসফিল্মের প্রধান ক্যাথলিন কেনেডি দ্বারা “বেশ পাগল এবং পূর্বাবস্থায়” হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সঙ্গে একটি নতুন সাক্ষাত্কারে হলিউড রিপোর্টারশোরুনার প্রকাশ করেছিল যে লুকাসফিল্ম এটিকে কিছুটা চিন্তাভাবনা করার পরে কীভাবে সেই প্রাথমিক গ্রহণটি পরে পুনর্বিবেচনা করবে।
“তারা আমার কাছে ফিরে এসে বলেছিল, ‘আমরা দেড় বছর আগে এই মেমোটি দেখেছি এবং এটি এখন আমাদের কাছে আরও অনেক বেশি অর্থবোধ করে,” “তিনি স্মরণ করেছিলেন। এটি অবশ্যই, খুব ভিত্তি যে একটি সিরিজ প্রসারিত করেছিল স্টার ওয়ার্স স্রষ্টা জর্জ লুকাসের মনে ছিল যখন তিনি প্রিয় কাহিনী শুরু করেছিলেন: স্পেস নাৎসিরা খারাপ, এবং বিদ্রোহ আসছে।
শোয়ের সমালোচনামূলকভাবে প্রশংসিত দ্বিতীয় মরসুমের জন্য সময় পুরষ্কারের মনোনয়নের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, রিয়েল-ওয়ার্ল্ড শিরোনামগুলি ইরিলি মিররড ইভেন্টগুলিতে দেখা গেছে আন্ডোর। বিশেষত, এমি-মনোনীত পর্বের একটি দৃশ্য “ওয়েলকাম টু দ্য বিদ্রোহ” এর একটি দৃশ্যে দেখা গেছে যে একজন ঘোরম্যান সিনেটরকে স্টর্মট্রোপারদের দ্বারা ছিনতাই করা হয়েছে বলে তিনি বলেছিলেন, “আমার লোকেরা আজ এবং আপনার আগামীকাল; ঘোরম্যানকে স্মরণ করুন!” খুব সময়োচিত স্নায়ু আঘাত।
এটি গিলরয়ের উপর হারিয়ে যায় না এমন ঘটনাগুলির একটি বিধ্বংসী সিরিজ। “আমি যখন শোতে শুরু করেছি, তখন পৃথিবীতে কী ঘটেছিল এবং গ্যালাক্সি এবং সাম্রাজ্যে কী ঘটেছিল তার মধ্যে সমান্তরালতা – এগুলি ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট ছিল।” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাঁর অনুপ্রেরণা ইতিহাসের ভালবাসা থেকে এসেছে এবং এটি ব্যবহার করে কীভাবে সর্বগ্রাসীবাদকে মূলে গ্রহণ করেছে তার বীজগুলি এম্বেড করতে স্টার ওয়ার্স।
“তবে ছয় বছর ধরে আমরা শোটি করছি, সেই ছোট্ট দৈত্যটি তার পায়ে উঠেছিল এবং কীভাবে দৌড়াতে শিখেছে,” তিনি বলেছিলেন। “যখন (ক্যালিফোর্নিয়ার জন্য মার্কিন সিনেটর অ্যালেক্স প্যাডিলার) বরফ সভা থেকে টেনে আনা হয়েছিল, যেমন ঘোরম্যান সিনেটরকে টেনে আনার পর্বের মতো, আমাদের গ্রুপে একটি বড় পাঠ্য চেইন ছিল, ‘ওহ গড। এটি শোয়ের মতো দেখাচ্ছে।’ এটি কতটা ছড়াছড়ি করে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ”
আমরা অভূতপূর্ব সময়ে বেঁচে থাকার সময়, চলচ্চিত্র নির্মাতা এটি নোট করেছেন আন্ডোর এমন কিছু মনে হচ্ছে যা সে নিজেকে আবার করতে দেখছে না। এটি হতাশাব্যঞ্জক, তবে বিনোদন শিল্পের অবস্থা যেমন বিকশিত হতে থাকে, তা বোধগম্য হয়।
“সাড়ে পাঁচ বছর ধরে, আমার জীবনের প্রতিটি দিন, আমার সর্বাধিক কল্পনাপ্রসূত জড়িত ছিল যা কখনই সম্পূর্ণ ছিল না-লিখিত, ডিজাইনিং, সংগীত, কাস্টিং, সমস্ত কিছু,” গিলরোয় মহামারী-যুগে উত্পাদিত প্রযোজনার বিষয়ে বলেছিলেন। “আপনার কল্পনাশক্তির প্রতিটি চাহিদা যা কখনও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে তা আপনার মনোযোগের জন্য চিৎকার করছে That’s এটি থাকার জন্য একটি সুন্দর প্রধান জায়গা I আমাদের এই গল্পগুলি এখন আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজন।
