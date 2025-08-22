টবি মাগুয়েরের স্পাইডার-ম্যান পোশাকটি একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ চেহারা পান

স্পাইডার ম্যান 2 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কমিক বইয়ের সিনেমাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয় – যদি না দ্য সর্বাধিক-এবং এখন আপনি হলিউডের ইতিহাসের এক টুকরো মালিক করতে পারেন, বা কমপক্ষে কিছু খুব আপ-ক্লোজ নতুন ফটোতে এটি প্রশংসা করতে পারেন, টবি মাগুয়েরের স্ক্রিন-ব্যবহৃত স্পাইডার-স্যুটকে আসন্ন নিলামের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। বোনাস হিসাবে, মামলাটি অনেক কম-প্রিয়তেও ব্যবহৃত হয়েছিল স্পাইডার ম্যান 3সুতরাং এটি এর সাথেও কিছু আসল হলিউড কুখ্যাতি সংযুক্ত করেছে।
স্যুটটি প্রোপস্টোরের আসন্ন মেগা-নিলামের আরও একটি চোয়াল-ড্রপিং সংযোজন যা ডারথ ভাদারের লাইটাসবার, ইন্ডিয়ানা জোন্স ‘হুইপ এবং সওরনের মতো এই জাতীয় স্মৃতিসৌধের বৈশিষ্ট্যযুক্ত রিংসের লর্ড হেলমেট, এবং বিডিং হৃদয়ের হতাশার জন্য নয়। স্পাইডার-ম্যান স্যুটটি $ 100,000- $ 200,000 এ টানতে পারে বলে অনুমান করা হয়, তবে এর মতো কোনও আইটেমটি কতটা বিরল তা আপনাকে কল্পনা করতে হবে যে এটি আরও উচ্চতর হতে পারে।
এখানে থেকে আরও কিছু তথ্য এখানে নিলাম ক্যাটালগ: “একাডেমি পুরষ্কারপ্রাপ্ত পোশাক ডিজাইনার জেমস অ্যাকসনের তত্ত্বাবধানে ফ্রন্টলাইন ডিজাইন দ্বারা নির্মিত, স্পাইডার-ম্যানের পোশাকের এই সংস্করণটি প্রতিফলিত পরিমার্জনগুলি প্রতিফলিত করে স্পাইডার ম্যান 2গা er ় নীল ফ্যাব্রিক, আরও প্রবাহিত পেশী সিলুয়েট, সামান্য হ্রাস চোখের লেন্স এবং একটি বর্ধিত বুকের প্রতীক সহ। স্যুটটিতে সংহত বুট সহ একটি লাল এবং গা dark ় নীল এক-পিস স্ট্রেচ স্প্যানডেক্স বডিসুট রয়েছে। অভ্যন্তরীণ আস্তরণটি গাসেটেড এবং চিহ্নিত ‘3.S’ চিহ্নিত করা হয়, এটি একটি ওয়ারড্রোব স্বরলিপি যা এটি এর উত্পাদন ব্যবহারের সাথে সংযুক্ত করে স্পাইডার ম্যান 3। জিপারগুলি উভয় পক্ষের পাশে এবং প্রবেশের জন্য নীচের অংশে রয়েছে। “
কে জানত স্পাইডার ম্যান জিপারদের চরিত্রে নামার জন্য ব্যবহার করেছিল? স্পাইডার-ম্যান পোশাকে বিশেষ আগ্রহের সাথে অস্কার্পের বিলিয়নেয়ার স্কিয়ন যে কেউ নয়, প্রোপস্টোর এক টন বিস্তারিত চিত্র ভাগ করেছেন যাতে আমরা সকলেই আইকনিক পোশাকে গ্যান্ডার নিতে পারি।
নিলামটি সেপ্টেম্বরের শুরুতে হয়; কীভাবে বিড করবেন তা শিখুন (এবং বিক্রয়ের জন্য অন্যান্য সমস্ত দুর্দান্ত জিনিসগুলিকে সরিয়ে দিন) এখানে।
