টমাস ফ্র্যাঙ্ক নাম ক্রিস্টিয়ান রোমেরো নতুন টটেনহ্যাম হটস্পার ক্যাপ্টেন

পুত্র হিউং-মিনের চলে যাওয়ার পরে, রোমেরো স্পার্সের নতুন অধিনায়ক হবেন।
ছেলে হিউং-মিন এই গ্রীষ্মে এলএএফসির হয়ে টটেনহ্যাম হটস্পার ছেড়ে যাওয়ার পরে, টমাস ফ্র্যাঙ্ক ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোকে দলের নতুন অধিনায়ক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।
পুত্র, যিনি আগের দুটি মরসুমের জন্য আর্মব্যান্ড পরেছিলেন, স্পার্সকে উয়েফা ইউরোপা লীগ জিতে মে মাসে তাদের 17 বছরের ট্রফি খরা ভাঙতে সহায়তা করেছিলেন।
তবে, নতুন প্রধান কোচ ফ্র্যাঙ্ক এই মাসের শুরুর দিকে বড় লিগ সকারে খেলতে যাওয়ার পরে নতুন নেতার সন্ধান করতে পেরেছিলেন।
এর আগে অ্যাঞ্জে পোসেকোগলু দু’বছর ধরে উত্তর লন্ডনের দলকে পরিচালনা করেছিলেন, যখন বিশ্বকাপ এবং দুই বারের কোপা আমেরিকা বিজয়ী সেন্টার-ব্যাক রোমেরো জেমস ম্যাডিসনের পাশাপাশি সহ-অধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
হুগো লোরিস ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আট বছর ধরে টটেনহ্যামের অধিনায়ক ছিলেন এবং রোমেরো গত দশ বছরে কেবল দলের তৃতীয় অধিনায়ক ছিলেন।
শনিবার বার্নলির বিপক্ষে তাদের প্রিমিয়ার লিগ 2025-26 মৌসুম শুরু করার আগে স্পার্স আজ রাতে ইতালির উদাইন শহরে উয়েফা সুপার কাপ 2025-এ প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন খেলেন।
ফ্র্যাঙ্ক প্রকাশ করেছেন যে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে রোমেরোর সাথে কথা বলেছেন
ফ্র্যাঙ্ক এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “কটি রোমেরোর সাথে আমার ভাল কথোপকথন হয়েছিল এবং তিনি আমাদের অধিনায়ক হতে চলেছেন।”
“তিনি খুব সম্মানিত এবং এটি সম্পর্কে খুব খুশি ছিলেন। এটি একটি বড় বিষয় এবং এই দুর্দান্ত ক্লাবটি কেবল এই সুপার কাপের জন্য নয়, পুরো মৌসুম জুড়েও এই দুর্দান্ত ক্লাবটিকে পিচটিতে নিয়ে যাওয়া উচিত।
“আমি মনে করি তার সমস্ত সঠিক গুণ রয়েছে। তিনি পিচে তার আচরণ থেকে নেতৃত্ব দেন, দলকে প্রতিটি উপায়ে এগিয়ে নিয়ে যান এবং পিচের বাইরে তিনি সর্বদা দলকে চাপ দিচ্ছেন।
“আমি পাশাপাশি একটি নেতৃত্বের গোষ্ঠী চাই। অবশ্যই, কেউ আর্মব্যান্ড পরবে এবং অধিনায়ক হবেন, তবে আমি যতটা সম্ভব নেতা থাকতে চাই, নেতৃত্বের গোষ্ঠীতে চার থেকে পাঁচজন যারা সহায়তা করতে পারে, কারণ এটি আমার সাথে একই রকম, আমি নিজেই সবকিছু করতে পারি না এবং আমার চারপাশে একটি দুর্দান্ত কোচিং কর্মী প্রয়োজন। আমি এই নেতৃত্বের গোষ্ঠীর নামকরণের জন্য সমস্ত কিছু নির্ধারণের জন্য নাম দেব।”
টটেনহ্যামের আগের নেতা কে ছিলেন?
ছেলে হিউং-মিন ছিলেন ক্লাবের আগের অধিনায়ক।
রোমেরোর নাম নতুন অধিনায়ক কে?
ম্যানেজার টমাস ফ্র্যাঙ্ক রোমেরোকে নতুন অধিনায়ক হিসাবে নিশ্চিত করেছেন।
রোমেরো কখন স্পার্সে যোগ দিয়েছে?
তিনি 2021 সালে on ণ নিয়ে স্পার্সে যোগ দিয়েছিলেন।
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম।