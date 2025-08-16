টমাস মুলার তার আত্মপ্রকাশের জন্য হোয়াইটক্যাপগুলি বিক্রয় সরবরাহ করে

নিবন্ধ সামগ্রী
মিঃ raummergererer এর আত্মপ্রকাশ সত্যিই এখানে।
ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপসের প্রধান কোচ জেস্পার সোরেনসেন শুক্রবার একটি বৃষ্টি প্রশিক্ষণ অধিবেশন শেষে নিশ্চিত করেছেন যে নতুন স্বাক্ষরকারী টমাস মুলার রবিবার ম্যাচ দিবসের স্কোয়াডে জড়িত থাকবেন, যখন হুইটেক্যাপস হিউস্টন ডায়নামোর আয়োজন করে বিসি প্লেস স্টেডিয়াম।
তিনি কতটা খেলবেন তা প্রশ্ন থেকেই যায়, সোরেনসেন স্বীকার করেছেন, তবে জার্মান সুপারস্টার খেলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।
অন্য কথায়, প্রায় 30,000 ভক্ত যারা উপস্থিত থাকবেন বিসি প্লেস রবিবার হতাশ হবে না। তাদের নতুন নায়কও সেখানে থাকবে।
শুক্রবার বিকেলে, হুইটেক্যাপস ঘোষণা করেছিল যে তারা যে টিকিটের সম্পূর্ণ তালিকা সরবরাহ করেছিল তা বিক্রি হয়ে গেছে। তার মানে পুরো নীচের বাটি।
এবং না, উপরের বাটিটি খোলার হবে না। একটি দীর্ঘ মরসুম এখনও খেলতে হবে এবং হুইটেক্যাপগুলি বুঝতে পারে যে তারা একটি ইন-ডিমান্ড প্রকল্প তৈরি করছে। উপরের ডেকটি খোলার সাথে সাথে আঙুলের স্ন্যাপের সাথে কেবল কিছু করা নয়: বিসি প্লেসের কর্মীদের কারণে এবং আরও অনেক কিছুর জন্য এটি ঘটানোর জন্য কয়েক দিনের অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন।
দলটি রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে স্টেডিয়ামে পৌঁছতে ভক্তদের উত্সাহিত করছে, যদি তারা মুলারের জন্য স্বাগত অনুষ্ঠানের অংশ হতে চায় তবে কিক অফের 2.5 ঘন্টা আগে।
একটি হাঁটাচলা, কথা বলার বিষয়বস্তু মেশিন, উবার-প্রতিভাবান মোলার মনে হয় একটি হাসি নিয়ে সর্বত্র চলে গেছে এবং অবশ্যই তার নতুন ভক্তদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য দ্রুত হবে।
বুধবার তার প্রারম্ভিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, “এটি একটি নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সময় ছিল।” “তবে আমার জন্য একটি অ্যাডভেঞ্চার কেবল তখনই আকর্ষণীয় যখন এটি শিরোনামে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে। আপনি যদি এই মৌসুমে ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপগুলি এবং বিগত বছরগুলিতে বিকাশও দেখেন তবে কেবল এই বছরই নয়, পরের বছরও একটি সুযোগ রয়েছে I আমি নতুন কিছু, নতুন কিছুটির অপেক্ষায় রয়েছি।”
