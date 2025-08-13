টমাস মুলার রসিকতা করেছেন তিনি ভ্যানকুভারের দিকে যাওয়ার সময় ম্যানুয়েল নিউরকে হারিয়ে যাচ্ছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
মিউনিখ – টমাস মুলারের বায়ার্ন মিউনিখে 25 বছর পরে ভ্যাঙ্কুভার হুইটেক্যাপগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক কিছুই রয়েছে।
প্রথমে, কোনও পুরানো বন্ধু ছাড়া উড়ন্ত।
তাকে কানাডা এবং মেজর লীগ সকারে নিয়ে যাওয়ার বিমানটিতে, মুলার রসিকতা করেছিলেন যে এটি প্রথমবারের মতো 15 বছরের মধ্যে তিনি ম্যানুয়েল নিউইয়ার ছাড়া উড়ে এসেছিলেন, তিনি এবং জার্মান জাতীয় দলের পক্ষে দীর্ঘকালীন সতীর্থ গোলরক্ষক।
মুলার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিওতে বলেছিলেন, “আমি ভ্যানকুভারে আমার ফ্লাইটে আছি I’m
“এটি 15 বছর থেকে ম্যানুয়েল নিউর ছাড়া আমার প্রথম বিমানটি আমি জানি না। আমি ভ্যানকুভারে হুইটক্যাপসের হয়ে খেলতে এসে খুব উচ্ছ্বসিত। আমার প্রথম গেমগুলির জন্য আঙ্গুলগুলি পেরিয়ে গেছে। সেখানে দেখা হবে।”
35 বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড জার্মান সম্প্রচারক স্কাই স্পোর্টের মন্তব্যে “কিছুটা নার্ভাস” বোধ করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। “খুব দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এটিই প্রথম যে আমি একটি নতুন দলে যোগ দিচ্ছি।”
মুলার 2000 সালে 10 বছর বয়সী হিসাবে বায়ার্নের একাডেমিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং পুরো ক্যারিয়ারটি জার্মান চ্যাম্পিয়নদের সাথে কাটিয়েছিলেন, ২০১৪ সালে জার্মানির সাথে রেকর্ড ১৩ বুন্দেসলিগা শিরোপা, দুটি চ্যাম্পিয়ন লিগ এবং বিশ্বকাপ জিতেছিলেন।
বায়ার্নের হয়ে তাঁর শেষ খেলাটি ক্লাব থেকে এক মাস ব্যাপী বিদায়ের পরে আটলান্টায় ক্লাব বিশ্বকাপে প্যারিস সেন্ট-জার্মেইনের কাছে কোয়ার্টার ফাইনাল পরাজয় ছিল। বায়ার্ন এপ্রিল মাসে ঘোষণা করেছিলেন যে এটি তার চুক্তি বাড়িয়ে দেবে না। মুলার বলেছিলেন যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন “এমনকি যদি এটি আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে প্রতিফলিত না করে।”
পরের সপ্তাহগুলিতে সতীর্থ, ক্লাবের কর্মকর্তাদের এবং ভক্তদের সাথে মুলার ব্যক্তিগত মাইলফলক হিসাবে সংবেদনশীল দৃশ্যগুলি দেখেছিল – তার 500 তম বুন্দেসলিগা গেম এবং বায়ার্নের জন্য মোট 750 তম গেমটি পেরিয়ে – এবং আরও একটি জার্মান শিরোনাম গুটিয়ে রেখেছে।
ভ্যানকুভার বলেছিলেন যে গত সপ্তাহে মুলার 2026 এর জন্য একটি মনোনীত প্লেয়ার বিকল্পের সাথে একটি ওপেন রোস্টার স্পটে মরসুমের বাকি অংশের জন্য হুইটেক্যাপসে যোগ দেবেন।
