টমাস মুলার স্বাক্ষরিত হোয়াইটক্যাপস টিকিট-বিক্রয় বৃদ্ধি

আপাতত, দলটি বিসি প্লেসে উপরের ডেকটি খুলতে চাইছে না।

08 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

বায়ার্নের টমাস মুলার মে মাসে একটি ম্যাচের সময় সমর্থকদের অভ্যর্থনা জানায়। ছবি ম্যাথিয়াস শ্র্রেডার/এপি /এপি

ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপগুলি উপরের বাটিটি খোলার জন্য প্রস্তুত নয়। এখনও না, যাইহোক।

তবে টমাস মুলার হিউস্টন ডায়নামোর বিপক্ষে পরের হোম ম্যাচে তার হোয়াইটক্যাপস আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় টিকিট বিক্রয় বাড়ার সাথে সাথে, সন্দেহ নেই যে সন্দেহ নেই যে বিসি প্লেস অসম্ভব নয়।

এটি বলেছে, মুলার নীল এবং সাদা হয়ে এক ধরণের আত্মপ্রকাশের আশা না করা পর্যন্ত এখনও এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে, একটি দলের সূত্র জানিয়েছে যে তারা স্টেডিয়ামের উপরের অংশগুলি খোলার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নীচের বাটিটি পূরণ করার দিকে মনোনিবেশ করছে।

“এই মুহুর্তে, আমরা একটি উত্তেজনাপূর্ণ প্যাকড লোয়ার বাটিতে মনোনিবেশ করেছি,” সূত্রটি বলেছে।

হুইটেক্যাপসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং স্পোর্টিং ডিরেক্টর অ্যাক্সেল শুস্টার এই সপ্তাহের শুরুতে স্বীকার করেছেন যে ১ Aug আগস্ট গেমের টিকিট বিক্রয় দু’সপ্তাহ আগে শব্দটি বেরিয়ে আসতে শুরু করার পরে খুব বেশি সময় বাড়তে শুরু করে যে দলটি মুলারের পরে ছিল। দেখে মনে হবে যে সার্জ এখন কেবল পরবর্তী হোম ম্যাচের বাইরে গেমগুলিতে প্রসারিত হয়েছে।

দলটি মেজর লিগ সকারে 15-মরসুমের রান চলাকালীন খুব কমই উপরের ডেকটি খুলেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির বিপক্ষে নভেম্বরের একটি প্লে অফ ম্যাচ, প্রথমবারের মতো উপরের ডেকের কাছে টিকিট বিক্রি করার সময় ক্যাপস একবারে 2023 এর আগে টিকিট বিক্রি করেনি।

ম্যাচের কয়েক দিন আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

২০২৪ সালে, দলটি উপরের বাউলে টিকিট বিক্রি করার জন্য মরসুমের আগে বেছে নিয়েছিল চারটি খেলায়: হোম ওপেনার, মে মাসে 50 তম বার্ষিকী উদযাপনের খেলা অস্টিন এফসির বিপক্ষে, আন্তঃ মিয়ামির প্রথম দর্শন – মেসি সেই খেলায় খেলেনি – এবং এলএএফসির বিপক্ষে আগস্টে প্লে অফের পুনরায় ম্যাচ।

উপরের বাটিতে টিকিট বিক্রি করা কেবল সাবধানতার সাথে বিবেচনা করেই করা হয় – প্রসারিত ক্ষমতা বাড়ানোর সেট ব্যয়গুলি বিশাল নয়, তবে সেগুলিও ন্যূনতম নয়। এর অর্থ সুরক্ষা এবং ছাড় উভয়ের জন্য আরও কর্মী। এবং এখানে একটি খাদ্য বিক্রয় বেসলাইন রয়েছে যা আঘাত করা দরকার।

বায়ুমণ্ডলের প্রশ্নও রয়েছে। উপরের বাটিতে আসন বিক্রি করার অর্থ উপরে থেকে নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্যের জন্য কিছু সাউন্ড-রিফ্লেক্টিং ড্র্যাপগুলি সরিয়ে ফেলা। হুইটেক্যাপস এবং রাগবি সেভেনস যে ড্রপিং সিস্টেমটি বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করেছে তা দেওয়ার জন্য জমা দেওয়া হয়েছে বিসি প্লেস একটি অনন্য শ্রুতি পরিবেশ, এমন কিছু ক্যাপগুলি মাত্র কয়েক হাজার ভক্তের জন্য ত্যাগ করতে চায় না।

তবে যদি লোয়ার বাটিটি সামঞ্জস্য করতে পারে তার চেয়ে যদি চাহিদা ভাল হয় – 30,000 স্যুট সহ 30,000 দেয় বা গ্রহণ করে – দলটি কী করতে পারে তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে।

pjohnston@postmedia.com

