টমি পলের অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি উপেক্ষা করা যায় না

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে তিন দিন পরে, টমি পল ফ্লোরিডার বোকা রেটনে তার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন, জেট ল্যাগ এবং পরাজয়ের যন্ত্রণায় ঘুমানোর চেষ্টা করেছিলেন।

আলেকজান্ডার জাভেরেভের বিপক্ষে ম্যাচে তার সম্ভাবনা ছিল, প্রথম দুটি সেটের সময় তিনি উভয়ই টাইব্রেকগুলিতে ফেলেছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি 7–6 (1), 7-6 (0), 2-6, 6-1 হেরেছিলেন। তার প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে কোনও জায়গা সুরক্ষিত করার সুযোগ নিয়ে তার দ্বিতীয় ক্যারিয়ারের মেজর সেমিফাইনালে পৌঁছানোর স্বপ্নগুলি ছিন্ন হয়ে গেছে।

সুতরাং জাভেরেভ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালের জায়গার জন্য রড ল্যাভার অ্যারেনায় নোভাক জোকোভিচের সাথে লড়াই করার সময়, পল প্রায় 9,700 মাইল দূরে ঘুমের গভীরে ছিলেন। অর্থা

সম্পাদকের বাছাই

1 সম্পর্কিত

“তিনি আমাকে জেগে উঠলেন যে নোভাক একটি সেট পরে সেমিসে (আঘাতের সাথে) টানলেন এবং আমি ছিলাম, ‘বাহ, আপনি কি আমার সাথে মজা করছেন?” “পল ইএসপিএনকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন। “এটি চুষে ফেলেছিল। আমি ছিলাম, ‘আমাকে সত্যিই আমাকে 4 এ জাগিয়ে তুলতে হয়েছিল আমাকে তা বলার জন্য?’ আমি বলব না যে এটি আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে, ‘কি হলে?’ তবে আরও একটি ‘যদি আমি থাকতাম’ “এর মতো।”

তবে এখন, ঠিক এক মাস পরে, সেই হতাশা এবং তিনি আজীবন লক্ষ্যের সাথে কতটা কাছাকাছি ছিলেন তার উপলব্ধি কেবল পলকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তিনি ২০২৪ সালে তিনটি ট্যুর শিরোপা জিতেছিলেন এবং মেলবোর্নে রান করার পরে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশটি ক্র্যাক করেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম এবং অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি ক্যারিয়ারের সাথে, 27 বছর বয়সী এই যুবক জানেন যে তিনি আরও বেশি সক্ষম।

পল জাভেরেভের বিরুদ্ধে তিনি যেখানে উন্নতি করতে পারেন তার বিরুদ্ধে আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই বেদনাদায়কভাবে সচেতন ছিলেন – তবে এই ক্ষতিটি একটি মূল্যবান পাঠও দিয়েছিল যা তিনি বিশ্বাস করেন যে রাস্তাটি নামতে পারে, যখনই পরবর্তী বড় সুযোগটি দেখা দেয়।

“একরকমভাবে, আমি জাভেরেভের বিপক্ষে সেই ম্যাচটি হেরেছি, তবে জাভেরেভও সেই ম্যাচটি জিতেছে, এবং আমি সেই ম্যাচটি জয়ের উপায় খুঁজে পেয়েছি,” পল বলেছিলেন। “আমি লোকেরা আমার কাছে ম্যাচটি হারানোর ফলাফল পেতে চাই না। আমি সেখানে গিয়ে সেগুলি জিততে চাই And

পল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে আলেকজান্ডার জাভেরেভের কাছে হেরেছিলেন। মাইক ফ্রে-ইম্যাগান চিত্রগুলি

দীর্ঘকালীন কোচ ব্র্যাড স্টাইন জানিয়েছেন, পল, বর্তমানে ১০ নম্বরে দ্বিতীয়-সর্বোচ্চ র‌্যাঙ্কড আমেরিকানকে 10 নম্বরে র‌্যাঙ্কিং করা খেলোয়াড়ের মতো নয়, তার কাছে বসে এবং শক্ত পরাজয়ের পরে মোপ করার মতো ধরণের নয়।

স্টাইন ইএসপিএনকে বলেন, “এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা প্রতিবার হেরে দু’দিনের জন্য এটি প্রায় শেষকৃত্যের মতো অনুভব করে, তবে টমি কোনও ডুম-গ্লোম ধরণের লোক নয়,” স্টাইন ইএসপিএনকে বলেছেন। “Within 20 minutes or so, we’re having a beer and hashing over some of the different stuff that we’re looking at. (We’re) talking about the situation and examining where we are, what we can take from that and how we can apply it to the next time he’s on court.”

পলের ইতিবাচক আচরণ এবং শিখতে ইচ্ছুকতা পাঁচ বছর আগে যখন তারা ২০২০ মৌসুমের আগে একসাথে কাজ শুরু করেছিল তখন তার কাছে স্টাইনকে কী আঁকেন তার অংশ ছিল। এই মুহুর্তে, পল, ২০১৫ সালের জুনিয়র ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন, 90 নম্বরে ছিলেন এবং তাঁর তিনটি ক্যারিয়ারের প্রধান মূল ড্রয়ের উপস্থিতিতে বিজয়ী ছিলেন। তবে স্টাইন, যিনি কয়েক বছর ধরে বিশ্বের প্রথম নম্বর জিম কুরিয়ারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং এমন সুযোগের সন্ধান করেছেন যেখানে তিনি তাদের ক্যারিয়ারের শেষ অবধি কোনও খেলোয়াড়ের সাথে থাকতে পারেন, তিনি পলে কিছু দেখেছিলেন। স্টাইন তারা কী অর্জন করতে চেয়েছিল তার পাঁচ বছরের পরিকল্পনা এবং তিনি 11 টি জিনিসের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন যা তিনি চেয়েছিলেন যে পল তার খেলা সম্পর্কে যোগ করতে, অপসারণ বা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন এবং পল কাজ করতে পারেন।

সপ্তাহ পরে, পল 18 নম্বরের বীজ গ্রিগোর ডিমিট্রভের বিপক্ষে জয়ের পরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছিলেন। বছরের শেষের দিকে, পল তার কেরিয়ারের প্রথম শীর্ষ -10 জয়ের রেকর্ড করেছিলেন (কাকতালীয়ভাবে মেক্সিকান ওপেনে জাভেরেভের উপরে) এবং এটি স্টাইনের তালিকার মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন।

পল 2021 সালে স্টকহোমে তার প্রথম এটিপি শিরোপা জিতেছিল এবং তার আত্মবিশ্বাস এবং ক্ষুধা আরও বাড়তে থাকে।

“টমি বলেছিলেন, ‘মানুষ, আমি এর আরও কিছু চাই,” “স্টাইন বলেছিলেন। “এটি এর মতো ছিল না, ‘ওহ, আমি সন্তুষ্ট।’ তিনি মত ছিল, এটি কি দুর্দান্ত অনুভূতি ছিল। “

পরের মরসুমে তিনি প্যারিস মাস্টার্সে রাফায়েল নাদাল সহ চারটি শীর্ষ -10 জয় রেকর্ড করেছিলেন। তার র‌্যাঙ্কিংয়ে আরোহণ অব্যাহত ছিল-দুজনের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্যগুলির একটি অংশ-এবং 2023 মৌসুমের আগে স্টাইনের সাথে কথোপকথনের সময় পল উপলব্ধি করেছিলেন।

“আমি তাকে সত্যিই ভাল থাকার বিষয়ে একটি মন্তব্য করেছি এবং তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ব্র্যাড, আমি সত্যিই ভাল হতে চাই না, আমি দুর্দান্ত হতে চাই।”

এবং কিছু খেলোয়াড়ের জন্য যারা মহত্ত্বের দিকে মনোনিবেশ করে তা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তবে এটি অর্জনের জন্য পৌলের গোপনীয়তা কেবল এটি অর্জনের সন্ধানে পাওয়া “স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য” হতে পারে।

“টমি প্রতিযোগিতায় নিজেই শিথিলকরণ এবং মজা এবং উপভোগের একটি ভাল মিশ্রণের সাথে দুর্দান্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ভারসাম্য বজায় রাখার এক অসাধারণ কাজ করে,” স্টাইন বলেছিলেন। “তিনি শীর্ষ 10, শীর্ষ 5 হওয়ার ধারণাটিকে সর্বাত্মক বা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে দেবেন না It’s এটি বিরল” “

পল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথমবারের মতো বড় সেমিফাইনাল উপস্থিতির সাথে 2023 খোলেন, ২০০৯ সালে অ্যান্ডি রডডিককে এটি করার জন্য প্রথম আমেরিকান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে তার শীর্ষ -20 আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মৌসুমের বাকি অংশগুলি মেক্সিকান ওপেনের ৫০০-স্তরের ফাইনালে পৌঁছানো এবং কার্লোস আলকারাজকে পরাজিত করে, তত্কালীন বিশ্ব নং 1-এর মধ্যে আরও বেশ কয়েকটি ফার্স্টে ভরা ছিল।

এমনকি যখন তার র‌্যাঙ্কিং ঠিক কোনও প্রতিযোগীর মর্যাদার প্রতিফলন ঘটেনি, তখনও পল বিশ্বাস করেছেন যে তিনি টুর্নামেন্ট জিততে পারেন। ২০২৪ সালে তিনি 500-স্তরের কুইনস ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শিরোপা দাবি করেছিলেন, পাশাপাশি 250-স্তরের ডালাস ওপেন এবং স্টকহোমে আবার জিতেছে। তিনি প্রথমবারের মতো উইম্বলডনে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন এবং ডাবলসে বন্ধু টেলর ফ্রিটজের পাশাপাশি একটি অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছিলেন।

পল বলেছিলেন, “আমি যে প্রতিটি টুর্নামেন্টে যাই, আমি এটি জিততে চাই।” “আমি মনে করি আপনি যদি টুর্নামেন্টটি আপনার মাথায় টুর্নামেন্ট জয়ের চেষ্টা না করেই টুর্নামেন্টে দেখিয়ে দেখিয়েছেন, তবে কেন এমনকি টুর্নামেন্টে যান? তবে এটি বলা হচ্ছে, আমি এখন টুর্নামেন্টগুলি দেখানোর মতো মনে করি এবং আমি বলতে চাই না, ‘আমি সেখানে যেতে হবে,’ তবে এটি আরও একবারে চেষ্টা করুন, ‘প্রথম দিকে তাকান, এবং এই শিরোনামটি এখানে পান। ‘ আমার এখন টুর্নামেন্টে যাওয়ার বিষয়ে আমার আরও অনেক আস্থা আছে। “

থেকে সপ্তাহের শীর্ষ গল্প শীর্ষ লেখকদের কাছ থেকে এক বছরে হাজার হাজার প্রিমিয়াম নিবন্ধগুলিতে একচেটিয়া অ্যাক্সেস পান।

• এমবিবি: 8 টি দল যা এনসিএএ শিরোনাম জিততে পারে »

• 76 এনএইচএল প্লেয়ার যারা লেনদেন হতে পারে »

• লেব্রন কি এনবিএর দুর্ভাগ্যজনক খেলোয়াড়? »

আরও ইএসপিএন+ সামগ্রী »

পল অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর কাঁধে একটি ছোট পেশী টিয়ার প্রভাবগুলি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন এবং এই মাসে ডালাসে তাঁর শিরোনাম প্রতিরক্ষা চলাকালীন অস্বস্তি অব্যাহত ছিল। সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ার পরে, পল পরের সপ্তাহে ডেলরে বিচ থেকে সরে এসেছিলেন। হতাশার সময় কারণ এই টুর্নামেন্টটি বোকা রেটনে তার বাড়ি থেকে কয়েক মিনিট দূরে, পরিবার এবং বন্ধুরা উপস্থিত হওয়ার প্রত্যাশায়, পল জানতেন যে বসন্তের হার্ড-কোর্টের মরসুমের বাকি অংশের জন্য প্রস্তুত থাকার জন্য তাঁর বাকী প্রয়োজন। অন্যান্য উল্টো দিক: এর অর্থ তিনি ফিলাডেলফিয়া ag গলসকে নিজের টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির বিষয়ে চিন্তা না করেই বাড়ি থেকে সুপার বাটি জিততে দেখে উপভোগ করতে পেরেছিলেন। পল বলেছিলেন যে তিনি শিহরিত হয়েছিলেন এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি পথ। “আমি পছন্দ করতাম যে এটি একটি মারধর ছিল। আমি খুব কাছাকাছি চেয়ে অনেকটা সেভাবেই চাই।”

বুধবার, পল, হোলার রুনে এবং ক্যাস্পার রুড পেটের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে মেক্সিকান খোলা থেকে সরে এসেছিলেন। পল ফ্রিটজ, জাভেরেভ এবং রুডের পাশাপাশি রবিবার লাস ভেগাসে স্টার-স্টাড এমজিএম পুরষ্কার স্ল্যামে অংশ নিতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে এটি স্থগিত হয়ে গেছে।

পল এখন ২০২৪ সালে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে তার সেমিফাইনাল রানের উন্নতি করতে দেখবেন এবং গোড়ালির চোট নিয়ে গত মৌসুমে তার উদ্বোধনী-রাউন্ড ম্যাচ থেকে অবসর নেওয়ার পরে মিয়ামি ওপেনে মূল্যবান র‌্যাঙ্কিং পয়েন্ট অর্জন করতে পারেন।

পল স্টাইন এবং তার দলের বাকি দলকে প্রতিদিন তাকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য সহায়তা করার জন্য কৃতিত্ব দেয়। তিনি তাদেরকে “পরিবারের মতো” হিসাবে বিবেচনা করেন এবং একে অপরের প্রতি তাদের সম্মিলিত আনুগত্যের জন্য গর্বিত হন।

“আমরা একসাথে সত্যিই ভাল কাজ করি,” তিনি বলেছিলেন। “এটি গ্রুপ চ্যাটে হোক বা এস — এর শুটিংয়ের মতোই হোক না কেন, আমরা প্রতি একদিন কথা বলছি It’s এটি ছেলেদের একটি দুর্দান্ত দল” “

2025 অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পলের তৃতীয় স্ল্যাম কোয়ার্টার ফাইনালের উপস্থিতি চিহ্নিত করেছে। তিনি বছর শুরু করার জন্য তাঁর ভাল রান দেখে বোকামি করেছেন, ফাইনাল আটটিতে পৌঁছানো এখন আর মাইলফলক নয়, তবে তার চূড়ান্ত স্বপ্নের পথে একটি পদক্ষেপ: একটি মেজর জিতেছে। তিনি জানতেন যে তিনি সম্ভবত ইভেন্টে শীর্ষস্থানীয় দশে পৌঁছতে পারেন, তবে এটি তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন এমন কিছু ছিল না এবং উত্তেজনাপূর্ণ হলেও তিনি কেবল সেই যাত্রার অংশ।

পল বলেছিলেন, “আমি আশা করি আমি আপনাকে আমার জন্য বিশাল কিছু পরিবর্তন করতে পারি (যখন আমি শীর্ষ 10 তৈরি করেছি)।” “আমি তিন সপ্তাহ আগে আমি প্রতিদিন একই জিনিস করছি I

“এখন আমার একটি নতুন লক্ষ্য রয়েছে, যা শীর্ষ পাঁচটি।