টম এলিসের পারফেক্ট সিআইএর অংশীদার এফবিআই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সরল দৃষ্টিতে লুকিয়ে রয়েছে

টম এলিসের চরিত্রের জন্য নিখুঁত অংশীদার সিআইএ এর মধ্যে সরল দৃষ্টিতে লুকিয়ে আছে এফবিআই ফ্র্যাঞ্চাইজি সিআইএ নতুন এফবিআই স্পিনফ, যা ২০২26 সালের বসন্তে সম্প্রচার শুরু করবে। এই পদ্ধতিটিতে কাস্টিং চরিত্রগুলির দিকে অগ্রগতি হতাশাজনকভাবে ধীর হয়ে গেছে, বিশেষত অন্য দুটি বিবেচনা করে বিবেচনা করে এফবিআই 2025 সালে সিবিএস দ্বারা শো বাতিল করা হয়েছিল।
এখন পর্যন্ত একমাত্র চরিত্রটি যে চরিত্রে অভিনয় করা হয়েছে তা হলেন টম এলিসকে নেতৃত্ব হিসাবে। এলিসকে আরও বেশি loose িলে-ক্যানন অফিসার হওয়ার কথা রয়েছেযদিও তার সম্ভাব্য অংশীদার হবেন একজন বাই-বুক এজেন্ট, যিনি নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন। এই গতিশীলটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আরও বেশ কয়েকজনকে ঘনিষ্ঠভাবে আয়না দেয়, বিশেষত একটি নির্দিষ্ট অংশীদারিত্ব এফবিআই: আন্তর্জাতিক মরসুম 4।
টম এলিসের সিআইএ স্পিনফের অংশীদার বিবরণ এফবিআইয়ের মতো শোনাচ্ছে: আন্তর্জাতিক ক্যামেরন ভিও
ওয়েস মিচেলের সাথে কাজ করার পরে দুর্বৃত্ত এজেন্টদের লাইনে রাখার অভিজ্ঞতা রয়েছে ভিওর
বর্ণনার ভিত্তিতে, এফবিআই: আন্তর্জাতিক ‘এস ক্যামেরন ভো (ভিনেসা ভিডোটো) এলিসের চরিত্রের নিখুঁত অংশীদার হবেন। ফ্লাই টিমের সাথে তার চার বছর জুড়ে, ভিও আন্তর্জাতিক অপরাধের শিকারদের জন্য ন্যায়বিচার চাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে নিয়মগুলি অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছিলেন।
উল্লেখযোগ্যভাবে, সময় এফবিআই: আন্তর্জাতিক 4 মরসুম, ভিও ফ্লাই দলের নেতা হিসাবে মিচেলকে তার নতুন ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করেছিল। তার প্রাক্তন পরামর্শদাতা ছিলেন আবেগপ্রবণ এবং আক্রমণাত্মক, এবং তিনি তাকে লাগানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।
ভিও স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা অর্জনের চেষ্টা করার সময় মিচেলের স্টাইলটি কীভাবে পিছিয়ে যাবে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিল। তিনি খুব খারাপ ধারণাগুলির মধ্যে মিচেলকে কীভাবে কথা বলতে জানতেন।
ভিও মিচেলের মতো পুরুষদের পরিচালনা করতে সক্ষম এবং সিআইএতে তার নতুন সঙ্গীর কাছে দাঁড়াতে কোনও সমস্যা হবে না। তার অভিজ্ঞতা তাকে এলিসের চরিত্রের সাথে কাজ করার জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত করে তোলে সিআইএএবং কীভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফেডারেল এজেন্সি নেভিগেট করতে শেখার অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ তার কাছে থাকবে।
সিআইএতে ভিওর সম্ভাব্য রিটার্ন এফবিআই ঠিক করবে: আন্তর্জাতিক তার শেষের হতাশার হ্যান্ডলিং
তিনি লম্বা অবস্থায় থাকার চেয়ে ভাল প্রাপ্য
দ্য চলাকালীন ভিওর গল্পের রেজোলিউশনের অভাব এফবিআই: আন্তর্জাতিক সিজন 4 ফিনালটি প্রক্রিয়াটির অবনতি শেষের অন্যতম হতাশাজনক দিক ছিল। জুড়ে এফবিআই: আন্তর্জাতিক 4 মরসুম, ভিও এবং রেইনস অন্য কোথাও জিএস -14 অবস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। ভাড়া নেওয়া ব্যক্তি তাদের যোগ্যতা অর্জন করবে এবং অন্যটিতে একটি দলের নেতা হয়ে উঠবে এফবিআই বিভাগ।
যদি ভিও যোগদান করত সিআইএএটি তার জন্য এই ভয়াবহ অ-শেষের জন্য প্রস্তুত হবে।
মৌসুমের দ্বিতীয়ার্ধে এই কাহিনীটি তৈরি করার পরে, হতাশাব্যঞ্জক যে ফাইনালটি কে অবস্থান পেয়েছে তা প্রকাশ না করেই শেষ হয়েছিল। যদি ভিও যোগদান করত সিআইএএটি তার জন্য এই ভয়াবহ অ-শেষের জন্য প্রস্তুত হবে। তিনি প্রধান চরিত্রের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে কাজ করতে পারেন, যা তিনি যে পদোন্নতিটি পেতে চেষ্টা করছেন তা নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তরও দেবে এফবিআই: আন্তর্জাতিক।
