টম ব্র্যাডি প্রতিদ্বন্দ্বী জেটগুলিতে মূর্তিটি উন্মোচন অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় মজা করে

অবসরপ্রাপ্ত এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক টম ব্র্যাডি শুক্রবার ম্যাসাচুসেটস ফক্সবারোতে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে তিনি তার দশমিক দশকে ক্যারিয়ারের দুই দশক অতিবাহিত করেছিলেন।
নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস তাদের 2025 প্রিসন স্লেট খোলার আগে ব্র্যাডি একটি মূর্তি-আনভিলিং অনুষ্ঠানের জন্য ছিলেন, ব্র্যাডির তুলনামূলকভাবে 12 ফুট ব্রোঞ্জের মূর্তিতে পর্দা ফেলে দিয়েছিলেন।
সাতবারের সুপার বাউল বিজয়ীকে সম্মান জানিয়ে এই মূর্তিটি প্যাট্রিয়ট প্লেসে দলের হল অফ ফেমের প্রবেশদ্বারের কাছে রাখা হয়েছিল, যা গিলিট স্টেডিয়ামের প্রবেশের গেটসের ঠিক বাইরে বসে।
ব্র্যাডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হয়েছিলেন যিনি একটি মূর্তি দিয়ে সম্মানিত হন। দীর্ঘকালীন দেশপ্রেমিক দলের মালিক রবার্ট ক্রাফ্ট ভাস্কর্যটি কমিশন করেছিলেন।
“টমি, আপনি কেবল এনএফএল ইতিহাসে আপনার নামটি আঁকেননি। আপনি এটি আমাদের সমস্ত হৃদয়ে আবদ্ধ করেছেন,” ক্রাফ্ট অনুষ্ঠানের সময় মন্তব্যে বলেছিলেন। “এবং এখন আপনার সদৃশতা চিরকালের জন্য এখানে জিলিট স্টেডিয়ামে লম্বা হয়ে উঠবে, ঠিক যেমন আপনি করেছেন-লম্বা, পোজড এবং লেজার-কেন্দ্রিক দাঁড়িয়ে। লোকেরা আজ রাতে যা বলেছে তা ভুলে যেতে পারে তবে এই মূর্তিটি চিরকালের জন্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারে যে টম ব্র্যাডি কী করেছে এবং কীভাবে তিনি আমাদের সকলকে অনুভব করেছিলেন।”
এই বিশাল মূর্তিতে ব্র্যাডির ট্রেডমার্ক উদযাপনের চিত্রটি তাঁর মুষ্টি উত্থাপনের সাথে চিত্রিত করা হয়েছে। ব্র্যাডির দলের সাথে 20 বছরের রান করার কোনও নির্দিষ্ট মুহুর্তের পক্ষে এই পোজটি সম্মতি বলে মনে করা হয় না।
মুখের নকশাটি একটি গভীরভাবে মনোনিবেশিত ব্র্যাডি চিত্রিত করতে দেখা গেছে, এটি একটি এনএফএল খেলায় খেলতে গিয়ে প্রায়শই একটি অভিব্যক্তি ছিল।
তার বক্তৃতার সময় ব্র্যাডি তার সতীর্থদের কৃতিত্ব দেওয়ার জন্য কিছুটা সময় নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাক্তন কোয়ার্টারব্যাকের বিশেষ দিনের জন্য শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন।
ব্র্যাডি বলেছিলেন, “দেখুন, আমি জানি এই মূর্তিটি কী উপস্থাপন করে It’s এটি একটি লোকের সম্পর্কে নয় It এটি কখনই হয় না, এটি কখনও হয় নি,” ব্র্যাডি বলেছিলেন। “এবং, ফুটবলে এটি কখনই হবে না It’s এটি একটি দল এবং একসাথে দুর্দান্ত থাকার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে।”
ব্র্যাডি নিউইয়র্ক জেটস -এ প্যাট্রিয়টসের দীর্ঘকালীন এএফসি পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একটি জব গ্রহণের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ করতে পারেনি।
“শেষ পর্যন্ত, এই মূর্তিটি কেবল প্যাটস ভক্তদের জন্য নয়,” ব্র্যাডি উল্লেখ করেছিলেন। “এটি সমস্ত জেটস ভক্তদের প্রতি বছর স্টেডিয়ামটি ছেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের বিয়ারগুলি নিক্ষেপ করার জন্য কিছু দেবে, সম্ভবত দ্বিতীয় কোয়ার্টারে, সম্ভবত তৃতীয়টি” “
ব্র্যাডি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে দক্ষ খেলোয়াড় যিনি একজন দেশপ্রেমিক ইউনিফর্ম পরেন। তিনি দলের সাথে তার সাতটি সুপার বোল শিরোপার মধ্যে ছয়টি জিতেছিলেন।
ব্র্যাডি তার তলা ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত তিনটি মরসুম টাম্পা বে বুকানিরদের সাথে কাটিয়েছিলেন, দলের সাথে আরও একটি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। তিনি ২০২৪ সালের জুনে নিউ ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন তাঁর প্যাট্রিয়টস হল অফ ফেম ইন্ডাকশন অনুষ্ঠানের জন্য।
