টম ব্র্যাডি প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে ক্রিপ্টিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তার 50 এর দশকে খেলার ইঙ্গিত দেয়

টম ব্র্যাডি এটি একবার করেছিলেন, তবে আবার কেন করবেন না?

কিংবদন্তি এনএফএল কোয়ার্টারব্যাক কোনও লিগ ইনস্টাগ্রাম পোস্ট দেখে নিজেকে সাহায্য করতে পারেনি যা তার তিন দশক ধরে তার পরিসংখ্যান প্রদর্শন করেছিল।

পোস্টটি “দশকের দশকের মধ্যে টম ব্র্যাডি” পড়েছিল, তার 20, 30 এবং 40 এর দশকে দেখায়।

টম ব্র্যাডি নিউ অরলিন্সে 9 ফেব্রুয়ারি, 2025 -এ সিজারস সুপারডোমে ফিলাডেলফিয়া ag গলস এবং ক্যানসাস সিটি চিফদের মধ্যে সুপার বোল লিক্সের আগে মাঠে নেমেছিলেন। (কারা ডুরেট/গেটি চিত্র)

“50 শীঘ্রই আসছে?” ব্র্যাডি তার ইনস্টাগ্রামের গল্পগুলিতে চোখ এবং হাসি ইমোজি সহ একটি পোস্টের ক্যাপশন দিয়েছিল।

তিনি রবিবার 48 বছর বয়সী।

ব্র্যাডি সম্ভবত দ্বিতীয়বারের মতো নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কে গুরুতর নয়, তবে আপনি সত্যই কখনও জানেন না যে অনেকেই সর্বকালের সেরা কোয়ার্টারব্যাক বলে মনে করেন।

স্টিলার্সের অ্যারন রজার্স বলেছেন যে তিনি এই মৌসুমে ‘বেশ নিশ্চিত’ তাঁর চূড়ান্ত হবে

দ্বিতীয়বারের মতো ভালোর জন্য অবসর নেওয়ার পর থেকে ব্র্যাডি ২০২৪ সালের অক্টোবরে লাস ভেগাস রেইডারদের সংখ্যালঘু মালিক হয়েছিলেন। তিনি যখন মামলা করছেন না, তখন তিনি শুক্রবার দলের প্রশিক্ষণ শিবির অনুশীলনে অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে তাকে টাইট এন্ড ব্রুক বোয়ার্সের মতো খেলোয়াড়দের সাথে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল, রাহিম মোস্টের্টের পিছনে দৌড়ে এবং আরও অনেক কিছু।

সংখ্যালঘু মালিক হিসাবে, ব্র্যাডি রেইডারদের জন্য কী ক্ষমতা খেলছে ঠিক তা অজানা। তবে তাকে রাইডার্সের জেনারেল ম্যানেজার জন স্পাইটিকের সাথে কথা বলতে দেখা গেছে, যিনি দলের সাথে তার প্রথম মরসুমে কর্মরত ছিলেন। স্পাইটেক এবং ব্র্যাডির একসাথে ট্যাম্পা বে বুকানিরদের সাথে ইতিহাস রয়েছে।

ব্র্যাডি এখনও প্রবীণ ঘোষক কেভিন বুরখার্টের পাশাপাশি ফক্স এনএফএল সম্প্রচারক হিসাবে কাজ করে।

ফক্স স্পোর্টসের ভাষ্যকার টম ব্র্যাডি ডেট্রয়েটের ১৮ ই জানুয়ারী, ২০২৫ সালের ফোর্ড ফিল্ডে ওয়াশিংটন কমান্ডার এবং লায়ন্সের মধ্যে এনএফসি বিভাগীয় প্লে অফ গেমের আগে মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন। (ব্রুক সুতান/গেটি চিত্র)

ব্র্যাডি যখন মালিকানা দলে যোগদান করেছিলেন তখন অক্টোবরে বেশিরভাগ মালিক মার্ক ডেভিস কৌতুকপূর্ণভাবে বলেছিলেন, “টম এমন কেউ কেউ যে অনেক বছর ধরে আমি খুব বেশি পছন্দ করি না।” “তিনি স্বীকার করেছেন যে এটি একটি ধোঁয়াটে (টাক রুল গেম)। সুতরাং এগুলি পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরা তাকে অংশীদার হিসাবে পেয়ে সত্যিই গর্বিত। তিনি একজন প্রতিযোগী। তিনি একজন উজ্জ্বল যুবক।

ডেভিস যোগ করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ব্র্যাডি “ভবিষ্যতে আমাদের কোয়ার্টারব্যাক নির্বাচন করতে এবং সম্ভাব্য প্রশিক্ষণও করতে সহায়তা করতে পারে।” রেইডাররা প্রবীণ জেনো স্মিথের পক্ষে এই অফসেসনে আবার জুটি বেঁধে পিট ক্যারোলের সাথে জুটি বেঁধে, যিনি সিন সিটিতে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অবসর গ্রহণের বাইরে এসেছিলেন।

ব্র্যাডির তার 23-মরসুমের ক্যারিয়ার জুড়ে পরিসংখ্যানগুলির জন্য, তিনি 89,214 দিয়ে ফুটবল খেলতে যে কোনও কোয়ার্টারব্যাকের সর্বাধিক পাসিং ইয়ার্ড করেছিলেন। কেবলমাত্র নিউ অরলিন্স সন্তদের কিংবদন্তি ড্রু ব্রিস দূরবর্তীভাবে 80,358 এ কাছাকাছি। 64৯৯ এর সাথে তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বেশি টাচডাউনও রয়েছে।

ফিলাডেলফিয়ায় 12 জানুয়ারী, 2025-এ লিংকন ফিনান্সিয়াল ফিল্ডে গ্রিন বে প্যাকারস এবং ইগলসের মধ্যে এনএফসি ওয়াইল্ড-কার্ড প্লে অফ খেলার আগে টম ব্র্যাডি। (মিচেল লেফ/গেটি চিত্র)

২৩ বছরের ক্যারিয়ার বজায় রাখা কতটা কঠিন তা বিবেচনা করে অনেকে বিশ্বাস করেন যে ব্র্যাডির সংখ্যা এখন এবং ভবিষ্যতে খেলোয়াড়দের দ্বারা স্পর্শ করা হবে না।

তিনি তাদের সাথে যুক্ত করতে চান কিনা তা 48 বছর বয়সী ফিউচার হল অফ ফেমারের জন্য দেখা যায়।

স্কট থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



