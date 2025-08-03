You are Here
টম ব্র্যাডি ভাল জিন বা ভাল ডক্স?!
টম ব্র্যাডি ভাল জিন বা ভাল ডক্স?!

শুভ 48 তম জন্মদিন !!!

টম ব্র্যাডিবছরের পর বছর ধরে চেহারাগুলি মোট টাচডাউন, তবে এই দুটি পাশাপাশি মোকাবেলা করুন এবং তাদেরকে আপনার সেরা ভোট দিন …

এখানে 2000 এনএফএল কম্বাইনে কিংবদন্তি কোয়ার্টারব্যাকের একটি 23 বছর বয়সী সংস্করণ রয়েছে, এটি 211 পাউন্ডের ওজন (বাম)।

এবং, 25 বছর পরে জন্মদিনের ধোঁয়া-শোটি সিজলিন ‘এবং উপরে একটি হানকি সেলফি (উপরে কাটা কাটা (ঠিক আছে)।

টম ব্র্যাডি হট শটস

আমরা জানি যে তিনি তার দক্ষতা এবং সাফল্যের দীর্ঘ তালিকায় “জাডি” যুক্ত করেছেন, তবে এখানে মূল প্রশ্নটি হ’ল: ভাল জিন বা ভাল ডক্স?!

