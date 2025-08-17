টম সেলেক ইন্ডিয়ানা জোন্স ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কেমন অনুভব করছেন

আমরা লিঙ্কগুলি থেকে তৈরি ক্রয় কমিশন পেতে পারি।
হ্যারিসন ফোর্ড যখন প্রথম “লস্ট অর্কের রাইডার্স” -তে ইন্ডিয়ানা জোন্সকে খেলতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তখন তিনি ভিশনটি দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন। স্রষ্টা জর্জ লুকাস এবং পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের ইন্ডির জন্য মূল ধারণাটি ফোর্ডের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল যেমন “আমি কেন জঙ্গলে চামড়ার জ্যাকেট পরেছি? এখানে কি গরম নেই?” এবং “আমি এএফ ***** জি হুইপ দিয়ে কী করতে যাচ্ছি?” ধারণাটি অবশ্যই অতীতের সিনেমাগুলির বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারারদের উত্সাহিত করার জন্য ছিল, লুকাস 1930 এর দশকের স্টাইলটি অনুকরণ করে এবং 40 এর দশকের সিরিয়ালগুলি যেখানে তিনি বড় হয়েছিলেন। তবে ইন্ডির এখন আইকনিক চেহারাতে হামফ্রে বোগার্টের ফ্রেড সি ডবস “দ্য ট্রেজার অফ দ্য সিয়েরা মাদ্রে” এবং চার্লটন হেস্টনের হ্যারি স্টিলে 1954 এর “ইনকাস অফ দ্য সিক্রেট” থেকে স্পষ্ট পূর্বসূরি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, স্টিল এবং ইন্ডিয়ানা জোন্সের মধ্যে মিল সম্ভবত সকলের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, হেস্টনের অ্যাডভেঞ্চারার প্রায় একটি অভিন্ন পোশাক দান করেছিলেন যার মধ্যে একটি ট্যান চামড়ার জ্যাকেট এবং ব্রাউন ফেডোরা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
তবে ইন্ডিয়ানা জোনসের চেহারাটির জন্য প্রায় গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন জিম স্টেরানকো, যার মূল “রেইডারস” ধারণা শিল্প, লুকাসের পছন্দগুলি দ্বারা অবহিত, চরিত্রটির স্বতন্ত্র শৈলীর আসল ভিত্তি তৈরি করেছিল। কমিক বইয়ের শিল্পী ইন্ডির চারটি চিত্রকর্ম তৈরি করেছিলেন, এগুলির সবগুলিই চূড়ান্ত তারকা ফোর্ড দ্বারা কাটা তুলনামূলকভাবে সরু চিত্রের চেয়ে অনেক বেশি বাফ নায়ককে চিত্রিত করেছিল। স্টেরানকোর অঙ্কন ইন্ডিয়ানা জোন্স ছিল এক ব্যক্তির এক বিশাল মেথহেড, পেকস তার খোলা শার্টের মধ্য দিয়ে ফেটে যাচ্ছিল এবং একটি স্থায়ী গ্রিমেস তার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তবে, কেন স্পিলবার্গ এবং কো। টম সেল্লেককে তাদের সিনেমার সম্ভাব্য তারকা হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গোঁফযুক্ত কুঁচকে সঠিক শারীরিক অনুপাতের সাথে খাপ খায় বলে মনে হয়েছিল এবং স্টেরঙ্কোর দৃষ্টিভঙ্গির উবার মাচো আভা রয়েছে। তাহলে, কেন আমরা ইন্ডিয়ানা জোন্স হিসাবে সেল্লেকের সাথে শেষ করিনি? বেশিরভাগ কারণেই তাকে এই ভূমিকাটি খেলতে দেওয়া হয়নি, যা অবশ্যই তত্কালীন আপ-আগত তারার জন্য অবিশ্বাস্যভাবে হতাশাব্যঞ্জক ছিল। আজ, তবে মনে হচ্ছে সেলেকের কোনও আফসোস নেই।
টম সেলেকের ম্যাগনাম পাই সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি তাকে হারানো সিন্দুকের আক্রমণকারীদের জন্য ব্যয় করেছে
হ্যারিসন ফোর্ড “লস্ট অর্কের রেইডারস” -এর প্রধান ভূমিকা অর্জনের আগে বেশ কয়েকটি অভিনেতা বিবেচনা করা হয়েছিল। পিটার কোয়েটের এমনকি “রেইডারস” এর জন্য একটি বিব্রতকর অডিশনও ছিল যা শেষ পর্যন্ত তাকে পরিবর্তে “এট দ্য এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল” এ ভূমিকা নিয়েছিল। টম সেলেক শান ইয়ংয়ের বিপরীতে একটি নিখুঁত নিখুঁত “রাইডার্স” স্ক্রিন পরীক্ষা দেওয়ার পরে, তবে অনুসন্ধানটি আপাতদৃষ্টিতে শেষ হয়েছিল। জেডাব্লু রিনজলারের মধ্যে “ইন্ডিয়ানা জোন্স সম্পূর্ণ মেকিং: চারটি চলচ্চিত্রের পিছনে সুনির্দিষ্ট গল্প,” স্টিভেন স্পিলবার্গ এমনকি জর্জ লুকাসকে স্ক্রিন টেস্ট দেখানোর কথা স্মরণ করেছিলেন, কেবল তাঁর পক্ষে মন্তব্য করেছিলেন, “হ্যাঁ, তিনি দেখতে ঠিক সেই স্টেরঙ্কো আর্টের মতো।”
দুর্ভাগ্যক্রমে, সেলেক ইতিমধ্যে সিবিএস সিরিজ “ম্যাগনাম, পিআই” ঠিক আছে, ন্যায্যতায়, “দুর্ভাগ্যক্রমে” সম্ভবত ভুল বিশেষণ “তে অভিনয় করতে স্বাক্ষর করেছিলেন। “ম্যাগনাম, পাই” তে টমাস ম্যাগনামকে অভিনয় করা সেলেকের ব্রেকআউট ভূমিকা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল, অভিনেতাকে স্টারডমের কাছে চালিত করে এবং ১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে সিবিএস -এ অপরাধী নাটকটি আত্মপ্রকাশের প্রায় অবিলম্বে তাকে একটি ঘরের নাম হিসাবে পরিণত করেছিল। এর প্রথম দিকে এই শোটি টিভিতে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল, এবং এটি সিন্ডিকেশনে প্রবেশের পরে, পপ সংস্কৃতি ছিল। সেই অর্থে, আপনি সত্যিই বলতে পারবেন না যে স্পিলবার্গ এবং লুকাস তাকে “রেইডারস” এর জন্য লক করার চেষ্টা করার সময় এই অভিনেতা ইতিমধ্যে সিরিজের জন্য স্বাক্ষর করেছিলেন। তবুও, সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম স্বীকৃত এবং প্রিয় চরিত্রে অভিনয় করা অবশ্যই অবশ্যই কিছুটা স্টিং করতে হবে। যদিও একরকম, সেলেক আপনার প্রত্যাশার চেয়ে পুরো জিনিসটি সম্পর্কে অনেক বেশি সাঙ্গু রয়ে গেছে।
টম সেলেকের হারিয়ে যাওয়া সিন্দুকের রেইডারদের হারিয়ে যাওয়ার কারণে কোনও আফসোস নেই
যেমনটি আমরা সবাই জানি, টম সেলেক ইন্ডিয়ানা জোন্স খেলেননি। দেখে মনে হচ্ছে সিবিএস কেবল তাকে তার চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে নারাজ ছিল না, তবে মূলত এই ধারণার বিরোধিতা করেছিল। তাঁর স্মৃতিচারণের প্রচার করার সময়, “আপনি কখনই জানেন না”, 2024 সালে সেলেক বন্ধ করে দিয়েছিলেন আজ প্রোগ্রাম এবং তার অভিজ্ঞতা “রেইডারস” এ অনুপস্থিত সম্পর্কে চ্যাট করেছেন। “আমাকে ভূমিকাটির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং এটি চেয়েছিলাম,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “তবে আমি ‘ম্যাগনাম’ এর একটি পাইলট করেছি। এবং স্টিভেন স্পিলবার্গ এবং জর্জ লুকাস তাদের কাছে এই প্রস্তাবটি রেখেছিলেন, ‘আমরা এটি কাজ করে এবং আপনি উভয়ই করতে পারেন।’ “তবে অভিনেতা যেমন ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন, সিবিএসের সাথে আরও বেশি জেদী প্রমাণিত হয়েছিল। সেলেক আরও বলেছিলেন, “তারা আমাকে যত বেশি চেয়েছিল, তত বেশি সিবিএস বলেছিল, ‘না, আমরা তাকে এটি করতে দিতে চাই না।'”
সত্যিকারের পর্দার আইকনটি খেলতে হারাতে পেরে সত্যই হতাশাজনক এবং সম্ভাব্য ডিফ্লাইটিং অভিজ্ঞতা যা হতে পারে তা সত্ত্বেও, সেলেক আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক রয়ে গেছে। “শেষ পর্যন্ত (সিবিএস) পদক্ষেপ নিয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন, “এবং এটি সহ্য করার মতো ক্রস ছিল না। তিনি অবিরত:
“এটি অবশ্যই সান্ত্বনার পুরষ্কার ছিল না। এটি বেশ ভাল চুক্তি ছিল।
অভিনেতার দেহ তাঁর ing ালাইয়ের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এমনভাবে আপনি যেমন আশা করতে পারেন, সেল্লেকের প্রস্থান হ্যারিসন ফোর্ডের জন্য রাশ রুহেড ডিজাইনগুলি প্রয়োজন ছিল, যিনি জাহাজে এসেছিলেন এবং তত্ক্ষণাত পুরো বিষয়টি দেখে তাকে বিস্মিত করা হয়েছিল। অবশ্যই, তিনি শীঘ্রই বুঝতে পারবেন যে ইন্ডিয়ানা জোন্স একটি ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন-পরিবর্তিত হতে পারে। তার অভিনয়ের ছুটে যাওয়া রিডলি স্কটকে তাকে “ব্লেড রানার” -তে কাস্ট করতে প্ররোচিত করেছিল এবং সেই অর্থে সেলেক তার মতো করে এটি দেখার জন্য উপযুক্ত। অন্য কথায়, সবকিছু যেভাবে অনুমান করা হয়েছিল সেভাবে কাজ করেছিল।