টম হার্ডির এই 2006 এর historical তিহাসিক নাটকের দৃশ্য-চুরির ভূমিকা যথেষ্ট মনোযোগ পায় না

টম হার্ডি গত দশকে একটি প্রধান হলিউড তারকা হয়ে উঠেছে, তবে ২০০ Face তিহাসিক নাটকে তাঁর সহায়ক ভূমিকা রয়েছে যা অনেক ভক্ত হয়ত জানেন না। হার্ডি মার্ভেল কমিক্স অভিযোজনের মতো সিনেমাগুলিতে নেতৃত্বের ভূমিকাগুলির জন্য ধন্যবাদ একটি বড় নাম হয়ে উঠেছে ভেনম এবং অ্যাকশন থ্রিলার ম্যাড ম্যাক্স: ফিউরি রোড।
একজন শীর্ষস্থানীয় মানুষ হিসাবে তাঁর ভূমিকার আগে, টম হার্ডি একটি দৃশ্য-চুরি সমর্থনকারী তারকা হিসাবে তাঁর নাম তৈরি করেছেন তাঁর বেশিরভাগ সিনেমাতে। তিনি বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি টার্নগুলিতে এটি করেছিলেন, যেমন হার্ডির সহায়ক ভূমিকা স্টার ট্রেক: নেমেসিস তবে টমাস আলফ্রেডসন, ক্রিস্টোফার নোলান এবং গাই রিচির মতো বৈচিত্র্যময় পরিচালকদের জন্য চলচ্চিত্রগুলিতেও তাঁর ছোট ভূমিকা ছিল।
যাইহোক, যদিও টম হার্ডির অনেক সিনেমার ভূমিকা অ্যাকশন ফিল্মে রয়েছে, তার অতীতেও তাঁর কিছু চিত্তাকর্ষক নাটকীয় কাজও রয়েছে। এর মধ্যে সোফিয়া কোপ্পোলার 2006 এর একটি historical তিহাসিক পোশাক নাটক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অভিনেতার অন্যতম চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।
টম হার্ডির ম্যারি অ্যান্টিয়েটে একটি সহায়ক অংশ রয়েছে
যখন অনেক ভক্ত টম হার্ডির সিনেমার ভূমিকা সম্পর্কে ভাবেন, তখন তারা অপরিবর্তিত, রুক্ষ-চারপাশের প্রান্তের চরিত্রগুলি নিয়ে ভাবেন। তবে সোফিয়া কোপ্পোলা মুভিতে মেরি অ্যান্টিয়েট, হার্ডি খুব আলাদা পারফরম্যান্সে পরিণত হয়েছিল। হার্ডি পিরিয়ড পোশাক নাটকে রাউমন্টের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ফ্রান্সের অসুস্থ রানী সম্পর্কে।
ছবিতে তাঁর একটি ছোট ভূমিকা রয়েছে। তিনি এমন একটি পার্টিতে একটি দৃশ্যে উপস্থিত হন যেখানে তিনি একটি অনুমানের খেলা খেলেন যখন মেরি এবং কাউন্ট ফারসেন একে অপরের সাথে ফ্লার্ট করছেন। পরে, তিনি অন্য একটি দৃশ্যে উপস্থিত হন যেখানে তিনি গণনার প্রতি তার আগ্রহকে অস্বীকার করেন। অবশ্যই, চলচ্চিত্রটি রানির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।
এটি একটি ন্যূনতম ভূমিকা, তবে এটি উল্লেখযোগ্য কারণ হার্ডি অভিজাত হিসাবে তাঁর পক্ষ থেকে দুর্দান্ত ভদ্রতা এবং অহংকার দেখিয়েছিলেন। এটিও অবাক হওয়ার মতো হওয়া উচিত। হার্ডি অন্যান্য historical তিহাসিক নাটক যেমন দুর্দান্ত প্রতিভা দেখিয়েছে ভার্জিন কুইন এবং উথিং হাইটস, যেখানে তিনি গল্পটির আইটিভি অভিযোজনে হিথক্লিফের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
টম হার্ডি দৃশ্য-চুরির সমর্থনকারী ভূমিকাগুলির বাইরে ক্যারিয়ার তৈরি করেছেন
টম হার্ডি একজন দুর্দান্ত অভিনেতা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, এমনকি যখন তিনি আরও ছোটখাটো চরিত্রে উপস্থিত হন যা ভক্তরা প্রায়শই উপেক্ষা করেন। জন লে ক্যারি উপন্যাস অবলম্বনে সেরা ছবিতে একটি, টিঙ্কার টেইলার সোলজার স্পাই একটি অল স্টার কাস্ট ছিল, তবুও হার্ডি লুকিয়ে থাকা ফিল্ড এজেন্ট রিকি তারের চরিত্রে উপস্থিত হয়ে প্রতিটি দৃশ্যে চুরি করেছিলেন।
গ্যারি ওল্ডম্যান, কলিন ফার্থ, বেনেডিক্ট কম্বারবাচ এবং জন হার্টের মতো হেভিওয়েটগুলির পাশাপাশি টম হার্ডি তার চেয়ে বেশি ছবিটিতে তাঁর নিজের মতো করে রয়েছেন এবং একটি উজ্জ্বল গুপ্তচর গল্পে একটি স্মরণীয় চরিত্র হিসাবে রয়ে গেছে। তিনি গাই রিচির জন্য সিনেমাতে একই কাজ করেছিলেন, এতে অসামান্য পারফরম্যান্স রয়েছে স্তর কেক এবং রকনোর সাথে।
টম হার্ডি তার বড় ভূমিকার জন্য যেমন ব্লকবাস্টারগুলির মতো পরিচিত থাকবে ডার্ক নাইট এবং ভেনমএবং তার অভিনীত ভূমিকা যোদ্ধা এবং ব্রোনসন যাইহোক, সিনেমাতে তাঁর সমর্থনকারী ভূমিকা ডানকির্ক এবং রেভেন্যান্ট এছাড়াও প্রমাণ করুন যে তিনি তার অংশের আকার নির্বিশেষে বিতরণ করতে পারেন।
মেরি অ্যান্টিয়েট
- প্রকাশের তারিখ
-
24 মে, 2006
- রানটাইম
-
123 মিনিট
- লেখক
-
সোফিয়া কোপ্পোলা
- প্রযোজক
-
ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপ্পোলা, ফ্রেড রুস, পল রাসাম
-
জেসন শোয়ার্জম্যান
লুই XVI
-
কার্স্টেন ডানস্ট
মেরি অ্যান্টিয়েট
-
স্টিভ কোগান
রাষ্ট্রদূত করুণা
-
জুডি ডেভিস
নোয়েলসের কাউন্টারেস