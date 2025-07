টম হোমান ‘যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ’ মন্তব্যে সিএনএন হোস্টকে পিছনে ঠেলে দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

রোববার বর্ডার জজার টম হোমান সিএনএন হোস্ট ডানা বাশকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিলেন যখন তাকে অবৈধ অভিবাসীদের আটক করা আইস এজেন্টদের সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বিষয়ে পূর্বের মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

“আপনি এই সপ্তাহে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ভিত্তিতে তৈরি করা যেতে পারে, ‘অবস্থান, তাদের পেশা, তাদের শারীরিক উপস্থিতি, তাদের ক্রিয়াকলাপ।’ কোনও ব্যক্তির শারীরিক উপস্থিতি সম্পর্কে কী অভিবাসন এজেন্টদের ‘যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ’ দেবে যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে থাকতে পারে? ” সিএনএন হোস্ট ডানা বাশ জিজ্ঞাসা করলেন।

বাশ এবং হোমান একজন বিচারকের এই রায় নিয়েও আলোচনা করেছিলেন যে আইসিইকে ক্যালিফোর্নিয়ার কেন্দ্রীয় জেলায় ডিটেন্টিভ স্টপ পরিচালনা করতে বাধা দিয়েছে যদি না এজেন্টদের “যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ” না থাকে যে কোনও ব্যক্তি দেশে বেআইনীভাবে রয়েছেন।

“আমি আবার সে সম্পর্কে পরিষ্কার হতে চাই, কারণ আমার কথাগুলি প্রসঙ্গের বাইরে নেওয়া হয়েছিল। শারীরিক বিবরণ কাউকে আটক এবং প্রশ্ন করার একমাত্র কারণ হতে পারে না। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বাড়ানোর একমাত্র কারণ হতে পারে না It এটি কারণগুলির অগণিত কারণ, এবং আমি এখানে পরবর্তী আধা ঘন্টা ধরে বসে থাকতে পারি,” হোমান প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

ট্রাম্প প্রশাসন লস অ্যাঞ্জেলেসকে অভয়ারণ্য নীতিমালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে যা আইস অপারেশনগুলিকে ‘বাধা’ দেয়

“তবে আমি আপনাকে এটি বলতে পারি, প্রতিটি আইস অফিসার প্রতি ছয় মাসে চতুর্থ সংশোধনী প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যায় এবং তাদের কর্তৃপক্ষকে গ্রেপ্তার, আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কী তা মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং অফিসাররা খুব প্রশিক্ষিত,” হোমান আরও বলেছিলেন।

বাশ এই রায়টির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং বিচারক যা বলেছিলেন তা উচ্চারণ বা তাদের কথা বলার ভাষা, অবস্থান এবং তাদের জাতি বা জাতিগততা সহ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে না।

“I’m not going to disagree with everything the judge has said because a location alone shouldn’t have reasonable suspicion. It’sa combination of articulable facts that an officer determines before he detains somebody for a short period of time and questions them. So again, every case is different. Different articulable facts for different people and different places. So, again, I look forward to litigation. I think we will win this on appeal,” Homan said.

বাশ তারপরে হোমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ট্রাম্প প্রশাসন যদি আপিল প্রক্রিয়া না করে ততক্ষণ আদেশটি অনুসরণ করে?

বর্ডার জজার টম হোমান বলেছেন, বরফ অভিযান সম্পর্কে তথ্য উপেক্ষা করে মিডিয়া লা দাঙ্গা জ্বালানী

হোমান বলেছিলেন, তারা যখন বাশ তাকে বরফের দ্বারা আটক হওয়ার ভয় পেয়ে আইনীভাবে এই দেশে বসবাসকারী লোকদের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল।

“যদি তারা আইনত দেশে থাকেন তবে তাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আইস অবৈধভাবে দেশের লোকদের সন্ধান করছে এবং আমরা এখনও জাতীয় সুরক্ষার হুমকির জন্য জননিরাপত্তা হুমকির জন্য অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এটাই অগ্রাধিকার।

“অবৈধভাবে এই দেশে থাকা ঠিক নয়। অবৈধভাবে এই দেশে প্রবেশ করা ঠিক নয়। এটি একটি অপরাধ। তবে আইনী এলিয়েন এবং মার্কিন নাগরিকদের ভয় করা উচিত নয় যে তারা কোনও অভিযানে ভেসে উঠবে। আমরা জানি আমরা কাকে খুঁজছি। এবং সেখানেই সেখানেই সন্ধান করা হয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।

রবিবার বাশের সাথে কথোপকথনের সময় হোমানের মন্তব্য সম্পর্কেও সেন অ্যালেক্স প্যাডিলাও হোমানের মন্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন।

প্যাডিলা বলেছিলেন, “অন্যান্য সাক্ষাত্কারে এটি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন। তারা লোককে আটক করার জন্য উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধানের জন্যও জিজ্ঞাসা করছেন না They তারা উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে চলেছে His