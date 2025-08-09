টম হ্যাঙ্কস অ্যাপোলো 13 নভোচারী জিম লাভলকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যিনি 97 এ মারা গেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টম হ্যাঙ্কস জিম লাভলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দিচ্ছেন, তিনি কিংবদন্তি নভোচারী তিনি “অ্যাপোলো 13” ছবিতে চিত্রিত করেছেন।
ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি আবেগময় শ্রদ্ধাঞ্জলি, হ্যাঙ্কস লাভলকে সত্যিকারের স্বপ্নদর্শন হিসাবে স্মরণ করেছিলেন। অভিনেতা লিখেছেন, “এমন কিছু লোক আছে যারা সাহস করে, যারা স্বপ্ন দেখে এবং যারা অন্যকে যে জায়গাগুলিতে আমরা নিজেরাই না করি সেগুলিতে নিয়ে যায়,” অভিনেতা লিখেছিলেন। “জিম লাভল, যিনি দীর্ঘকাল ধরে মহাকাশে এবং আমাদের গ্রহের অন্য কোনও ব্যক্তির চেয়ে বেশি সময় ধরে ছিলেন, তিনি ছিলেন এই ধরণের লোক।”
অ্যাপোলো 13 মিশন কমান্ডার বৃহস্পতিবার ইলিনয়ের লেক ফরেস্টে মারা যান। তিনি ছিলেন 97।
খ্যাতিমান অ্যাপোলো 13 মুন মিশন কমান্ডার জিম লাভল ডেড এ 97
হ্যাঙ্কস আরও বলেছিলেন, “পৃথিবীর আশেপাশে এবং চাঁদের কাছে খুব বেশি সংঘাতের জন্য তাঁর বহু ভ্রমণগুলি ধন বা সেলিব্রিটিদের জন্য তৈরি করা হয়নি, তবে কারণ এগুলির মতো চ্যালেঞ্জগুলি বেঁচে থাকার গতিপথকে জ্বালানী দেয়-এবং জিম লাভেলের চেয়ে এই ভ্রমণগুলি তৈরি করার জন্য কে ভাল।”
তিনি লাভেলের মৃত্যুর সময়কে প্রতিফলিত করার সাথে সাথে হ্যাঙ্কস আরও যোগ করেছেন: “একটি পূর্ণিমার এই রাতে, তিনি – স্বর্গে, মহাবিশ্বের কাছে, তারকাদের কাছে চলে যান god শ্বর আপনাকে গতিবেগ করেন, এই পরবর্তী ভ্রমণে, জিম লাভল।”
অ্যাপ ব্যবহারকারীরা পোস্ট দেখতে এখানে ক্লিক করুন
লাভল ১৯ 1970০ সালে তিন সদস্যের ক্রুর অংশ ছিলেন যা অ্যাপোলো ১৩ মিশনের সময় একটি সমালোচনামূলক অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হওয়ার পরে স্পেস জরুরী অবস্থার পরে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটি চাঁদের তৃতীয় মিশন হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল।
রন হাওয়ার্ড, যিনি “অ্যাপোলো 13” পরিচালনা করেছিলেন, তিনি লাভলকেও সম্মানিত করেছিলেন, যার গল্পটি তিনি প্রিয় সিনেমায় নতুন দর্শকদের কাছে আনতে সহায়তা করেছিলেন।
হাওয়ার্ড একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন যা চলচ্চিত্রের চিত্র এবং ক্লিপগুলির একটি ক্যারোসেল, পাশাপাশি পাশাপাশি পাশাপাশি ছবিগুলি হ্যাঙ্কসের চিত্রের সাথে বাস্তব জীবনের নভোচারীকে তুলনা করে পাশাপাশি রয়েছে।
তার পোস্টেহাওয়ার্ড লাভেলের বিশিষ্ট কেরিয়ার এবং বিশ্ব এবং চলচ্চিত্র উভয়ের উপর তাঁর প্রভাবের প্রতিফলন ঘটায়, “কেবল জিমকে জেনে রাখা এক বিরাট সম্মান।
আপনি কি পড়ছেন পছন্দ? আরও বিনোদন খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন
হাওয়ার্ড জোর দিয়েছিলেন যে কীভাবে “অ্যাপোলো 13” উত্পাদনের সময় তাঁর উপস্থিতি স্মৃতিসৌধ ছিল। “আমাদের সিনেমা তৈরির প্রচেষ্টায় তাঁর সমর্থন সত্যতা অনুপ্রাণিত করেছিল এবং আমাদের প্রক্রিয়াটিকে অনেক উপায়ে উন্নীত করেছে।”
তিনি উপসংহারে এসেছিলেন: “স্যার আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদের দেশে এবং মানবজাতির জন্য আপনার সেবার জন্য।”
শুক্রবার লাভেলের পরিবার তার মৃত্যুর বিষয়ে একটি বিবৃতি ভাগ করে নিয়েছে।
বিনোদন নিউজলেটারের জন্য সাইন আপ করতে এখানে ক্লিক করুন
“আমাদের প্রিয় বাবা ইউএসএন ক্যাপ্টেন জেমস এ। ‘জিম’ লাভল, একজন নৌবাহিনীর পাইলট এবং কর্মকর্তা, নভোচারী, নেতা এবং মহাকাশ এক্সপ্লোরারকে পাস করার ঘোষণা দিয়ে আমরা দুঃখিত।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
পারিবারিক বিবৃতিতে অব্যাহত রয়েছে, “আমরা তাঁর আশ্চর্যজনক জীবন এবং ক্যারিয়ারের কৃতিত্বের জন্য প্রচুর গর্বিত, যা মানব মহাকাশ বিমানের অগ্রণী ক্ষেত্রে তাঁর কিংবদন্তি নেতৃত্বের দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে।” “তবে, আমাদের সকলের কাছে তিনি ছিলেন বাবা, দাদাদাদ এবং আমাদের পরিবারের নেতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তিনি ছিলেন আমাদের নায়ক। আমরা তাঁর অবিশ্বাস্য আশাবাদ, তাঁর রসবোধের অনুভূতি এবং যেভাবে তিনি আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করেছিলেন যে আমরা অসম্ভবকে করতে পারি। তিনি সত্যই এক ধরণের ছিলেন।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের ব্রি সিকসন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।