You are Here
টম হ্যাঙ্কস প্রয়াত অ্যাপোলোকে শ্রদ্ধা জানাই 13 নাসা নভোচারী জিম লাভল
News

টম হ্যাঙ্কস প্রয়াত অ্যাপোলোকে শ্রদ্ধা জানাই 13 নাসা নভোচারী জিম লাভল

টম হ্যাঙ্কস
প্রয়াত অ্যাপোলো 13 নভোচারী আন্তরিক শ্রদ্ধা

প্রকাশিত

টম হ্যাঙ্কস জিম লাভল গেটি কমপ

টম হ্যাঙ্কস দেরী অ্যাপোলো 13 নভোচারীকে বিদায় বলছে জেমস লাভল … কে টম বিখ্যাতভাবে বড় পর্দায় খেলেছে।

1995 এর “অ্যাপোলো 13” টম লাভল চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি বৃহস্পতিবার 97 এ মারা গিয়েছিলেন।

টম হ্যাঙ্কস অ্যাপোলো 13 নভোচারী জিম লাভল গেটি এভারেট 3

টম সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আন্তরিক পোস্টে লাভলকে স্মরণ করছেন … “এমন লোক আছেন যারা সাহস করেন, যারা স্বপ্ন দেখেন এবং যারা অন্যকে যে জায়গাগুলিতে আমরা নিজের দিকে না নিয়ে যাই।


নভোচারী জিম লাভল অ্যাপোলো 13 ক্রু গেটি

হ্যাঙ্কস আরও যোগ করেছেন … “পৃথিবীর চারপাশে এবং চাঁদের কাছে খুব বেশি সংঘাতের জন্য তাঁর বহু ভ্রমণগুলি ধন বা সেলিব্রিটির জন্য তৈরি করা হয়নি, তবে কারণ এগুলির মতো চ্যালেঞ্জগুলি বেঁচে থাকার গতিপথকে জ্বালানী দেয়-এবং এই ভ্রমণগুলি তৈরি করার জন্য জিম লাভেলের চেয়ে ভাল কে” “

টম তার শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন … “একটি পূর্ণিমার এই রাতে, তিনি – স্বর্গে, মহাবিশ্বের কাছে, তারকাদের কাছে চলে গেলেন god শ্বর আপনাকে গতিবেগ করেছেন, এই পরবর্তী ভ্রমণে, জিম লাভল।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts