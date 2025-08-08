টম হ্যাঙ্কস প্রয়াত অ্যাপোলোকে শ্রদ্ধা জানাই 13 নাসা নভোচারী জিম লাভল

টম হ্যাঙ্কস
প্রয়াত অ্যাপোলো 13 নভোচারী আন্তরিক শ্রদ্ধা
টম হ্যাঙ্কস দেরী অ্যাপোলো 13 নভোচারীকে বিদায় বলছে জেমস লাভল … কে টম বিখ্যাতভাবে বড় পর্দায় খেলেছে।
1995 এর “অ্যাপোলো 13” টম লাভল চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি বৃহস্পতিবার 97 এ মারা গিয়েছিলেন।
টম সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আন্তরিক পোস্টে লাভলকে স্মরণ করছেন … “এমন লোক আছেন যারা সাহস করেন, যারা স্বপ্ন দেখেন এবং যারা অন্যকে যে জায়গাগুলিতে আমরা নিজের দিকে না নিয়ে যাই।
হ্যাঙ্কস আরও যোগ করেছেন … “পৃথিবীর চারপাশে এবং চাঁদের কাছে খুব বেশি সংঘাতের জন্য তাঁর বহু ভ্রমণগুলি ধন বা সেলিব্রিটির জন্য তৈরি করা হয়নি, তবে কারণ এগুলির মতো চ্যালেঞ্জগুলি বেঁচে থাকার গতিপথকে জ্বালানী দেয়-এবং এই ভ্রমণগুলি তৈরি করার জন্য জিম লাভেলের চেয়ে ভাল কে” “
টম তার শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন … “একটি পূর্ণিমার এই রাতে, তিনি – স্বর্গে, মহাবিশ্বের কাছে, তারকাদের কাছে চলে গেলেন god শ্বর আপনাকে গতিবেগ করেছেন, এই পরবর্তী ভ্রমণে, জিম লাভল।”