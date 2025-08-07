You are Here
টয়োটা মুনাফা 37% হ্রাস রিপোর্ট করেছে, শুল্কের কারণে পূর্বাভাস কাটছে
News

টয়োটা মুনাফা 37% হ্রাস রিপোর্ট করেছে, শুল্কের কারণে পূর্বাভাস কাটছে

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

ইউরি ক্যাগায়মা

07 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

একটি টয়োটা লোগো ডেট্রয়েটের উত্তর আমেরিকান আন্তর্জাতিক অটো শোতে 13 সেপ্টেম্বর, 2023 এ দেখানো হয়েছে।
একটি টয়োটা লোগো ডেট্রয়েটের উত্তর আমেরিকান আন্তর্জাতিক অটো শোতে 13 সেপ্টেম্বর, 2023 এ দেখানো হয়েছে। ছবি পল সানসান্যা /অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

টোকিও —- টয়োটার মুনাফা এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে ৩ %% ডুবে গেছে, সংস্থাটি বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কের কারণে মূলত তার পুরো বছরের আয়ের পূর্বাভাস কেটে দিয়েছে।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

জাপানি অটোমেকার জানিয়েছেন, অটো সহ জাপান থেকে রফতানির বিষয়ে ট্রাম্পের শুল্কগুলি এই মাসে শুরু হওয়া 12.5% হবে এই ধারণার উপর ভিত্তি করে এটি তার প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এখন পর্যন্ত তারা 15%এ দাঁড়িয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

বিশ্বের শীর্ষ অটো প্রস্তুতকারক মেক্সিকো এবং কানাডায় যানবাহনও তৈরি করে। গত ত্রৈমাসিকে টয়োটার মুনাফা মোট ৮৪১ বিলিয়ন ইয়েন বা ৫.7 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছর একই সময়ে ১.৩৩ ট্রিলিয়ন ইয়েন থেকে কম ছিল। এর ত্রৈমাসিক বিক্রয় 3%বেড়েছে।

মেক্সিকো এবং কানাডা ইউএস মেক্সিকো কানাডা চুক্তির সুবিধাভোগী হওয়ায় এই রফতানির অবস্থা অস্পষ্ট, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে অফিসে প্রথম মেয়াদে ১৯৯০ এর দশকের চুক্তি থেকে পুনর্নবীকরণ করা, যা তিনটি দেশের মধ্যে বেশিরভাগ শুল্ক এবং বাণিজ্য বাধা দূর করে।

টয়োটা মোটর কর্পোরেশনের এপ্রিল-জুনের মুনাফা মোট ৮৪১ বিলিয়ন ইয়েন ($ ৫.7 বিলিয়ন), ২০২৪ সালের একই সময়ে ১.৩৩ ট্রিলিয়ন ইয়েন থেকে কমেছে। ত্রৈমাসিক বিক্রয় 3% বেড়ে 12 ট্রিলিয়ন ইয়েন ($ 82 বিলিয়ন) এ দাঁড়িয়েছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

টয়োটা বলেছে যে শুল্কগুলি তার ত্রৈমাসিক অপারেটিং লাভ 450 বিলিয়ন ইয়েন (3 বিলিয়ন ডলার) ব্যয় করেছে। ব্যয় হ্রাস প্রচেষ্টা এবং একটি প্রতিকূল বিনিময় হারের নেতিবাচক প্রভাবও এর নীচের লাইনে আঘাত করে।

এই সংস্থাটি, যা ক্যামেরি সেডান এবং লেক্সাস লাক্সারি মডেলগুলি তৈরি করে, 2026 সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া পুরো অর্থবছরের জন্য একটি 2.66 ট্রিলিয়ন ইয়েন (18 বিলিয়ন ডলার) লাভের পূর্বাভাস দেয়, এটি একটি পূর্ববর্তী পূর্বাভাস থেকে 3.1 ট্রিলিয়ন ইয়েন (21 বিলিয়ন ডলার) লাভের জন্য। টয়োটা আগের অর্থবছরে প্রায় ৪.৮ ট্রিলিয়ন ইয়েন অর্জন করেছিল।

টয়োটা শুল্কের প্রভাব হ্রাস করার জন্য তার প্রচেষ্টার রূপরেখা তুলে ধরেছে, “একটি চ্যালেঞ্জিং বাহ্যিক পরিবেশ সত্ত্বেও, আমরা ব্যাপক বিনিয়োগের পাশাপাশি ইউনিট বিক্রয়, ব্যয় হ্রাস এবং বর্ধিত মান চেইনের লাভের মতো উন্নতি অব্যাহত রেখেছি।”

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

খুচরা স্তরে, টয়োটা বিশ্বব্যাপী ২.৪ মিলিয়ন যানবাহন বিক্রি করেছিল, জাপান, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে আগের বছর থেকে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছিল, যখন বিশ্বব্যাপী খুচরা মোট ২.২ মিলিয়ন যানবাহন ছিল।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে টয়োটা সম্ভবত বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলির মধ্যে শুল্কের দ্বারা সবচেয়ে খারাপ ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে রয়েছে, এমনকি অন্যান্য জাপানি অটোমেকারদের সাথে তুলনা করে।

এছাড়াও বৃহস্পতিবার, টয়োটা ঘোষণা করেছে যে এটি জাপানে একটি নতুন গাড়ি সমাবেশ প্ল্যান্ট তৈরি করছে যা 2030 এর দশকের গোড়ার দিকে এটি চালিয়ে যাওয়ার এবং চলমান হওয়ার প্রত্যাশা করে। এটি টয়োটা সিটি, আইচি প্রিফেকচার, সেন্ট্রাল জাপানের একটি সাইট অর্জন করছে, যেখানে অটো প্রস্তুতকারকের সদর দফতর রয়েছে।

টয়োটা জানিয়েছে, সেখানে যে মডেলগুলি তৈরি করা হবে তা এখনও অনির্বচনীয়, তবে প্ল্যান্টটি জাপানে 3 মিলিয়ন যানবাহনের উত্পাদন ক্ষমতা বজায় রাখার সংস্থার পরিকল্পনার অংশ হবে, টয়োটা জানিয়েছে। “ভবিষ্যতের একটি উদ্ভিদ” হিসাবে বিল করা হয়েছে, এতে টয়োটা যা বলেছিল তার জন্য তৈরি নতুন প্রযুক্তিও প্রদর্শিত হবে যা একটি বিচিত্র কর্মশক্তি হবে।

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।