টরন্টোতে উল্টো-ডাউন প্লেন ক্রাশের উপরে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট ডেল্টায় 75 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে মামলা করেছে

ভেনেসা মাইলস ‘অনভিজ্ঞ এবং অপ্রতুলভাবে প্রশিক্ষিত পাইলটকে’ এবং ‘অপারেশনাল দক্ষতার সন্ধানে যাত্রীবাহী সুরক্ষার জন্য একটি বেপরোয়া অবহেলা’ দোষ দেয় ‘
নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টোর পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি ডেল্টা এয়ার লাইনের বিমানের জ্বলন্ত উল্টো-ডাউন দুর্ঘটনার সময় যাত্রীদের পালাতে এবং তার নিজের আহত অবস্থায় যাত্রীদের পালাতে সহায়তা করেছিলেন এবং একটি অফ-ডিউটি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট এয়ারলাইনের বিরুদ্ধে মার্কিন ডলার $ 75 মিলিয়ন ডলার মামলা দায়ের করেছেন।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
ভেনেসা মাইলস দ্বারা মিশিগানে গত সপ্তাহে দায়ের করা 15 পৃষ্ঠার মামলাটি দাবি করেছে: “এই দুর্ঘটনাটি কমপক্ষে কিছুটা হলেও আসামিরা জেনেশুনে একটি অনভিজ্ঞ এবং অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত পাইলটকে বিমান চালনার জন্য অর্পিত এবং অপ্রতুলভাবে প্রশিক্ষিত পাইলটকে কার্যনির্বাহী দক্ষতার পিছনে যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য একটি বেপরোয়া অবহেলা প্রদর্শন করেছিল।”
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
এটি আরও যোগ করেছে যে এয়ারলাইন “প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পাইলটদের ছুটে দিয়ে সুরক্ষায় কোণগুলি কেটে ফেলুন।”
এটি “জরুরী জরুরী সরিয়ে নেওয়ার সরঞ্জামগুলির যথাযথ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতা; জরুরী সরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিতে ফ্লাইট ক্রুদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে ব্যর্থতা; সরিয়ে নেওয়ার সময় কোনও জরুরি ঘোষণা বা দিকনির্দেশের অনুপস্থিতি; বিমানের অবতরণ গিয়ার এবং সম্পর্কিত সিস্টেমগুলি সঠিকভাবে বজায় রাখতে ব্যর্থতা; ক্র্যাশকে যথাযথভাবে সহায়তা করার ব্যর্থতা”; ক্র্যাশকে যথাযথ সহায়তা প্রদান;
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
ন্যাশনাল পোস্টের একটি প্রশ্নের জবাবে ডেল্টা উল্লেখ করেছিলেন যে ক্যাপ্টেনকে ২০০ 2007 সালে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং “উভয়ই সক্রিয় দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক এবং পাইলট প্রশিক্ষণ এবং ফ্লাইট সুরক্ষা সক্ষমতা হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি প্রশিক্ষণ ইভেন্টগুলি ব্যর্থ করেছেন বলে বক্তব্য যে তিনি প্রশিক্ষণ ব্যর্থতার কারণে ডেল্টা এয়ার লাইনে প্রবাহিত করতে ব্যর্থ হন বলেও মিথ্যা।”
এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে প্রথম অফিসারকে গত বছর নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল “এবং ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণ শেষ করেছিলেন। তার বিমানের অভিজ্ঞতা মার্কিন ফেডারেল বিধিমালার দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা ছাড়িয়ে গেছে। তিনি প্রশিক্ষণের ঘটনাগুলি মিথ্যাভাবে ব্যর্থ করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে।
এটি আরও যোগ করেছে: “কানাডার তদন্তের চলমান টিএসবি (পরিবহন সুরক্ষা বোর্ড) এর কারণে আমরা আরও মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করব, যার ফলে এন্ডেভর এয়ার এবং ডেল্টা অংশগ্রহণকারীদের নিযুক্ত রয়েছে।”
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
মামলাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে মাইলস, 67 বছর বয়সী, তিনি এন্ডেভর এয়ার ফ্লাইট 4819 -এর একজন যাত্রী ছিলেন, ডেল্টা সংযোগ ব্র্যান্ডের অধীনে কাজ করে, যা 17 ফেব্রুয়ারি মিনিয়াপলিস থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং টরন্টো পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার কথা ছিল। যদিও তিনি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট হিসাবে এন্ডেভোর দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন, তবুও তিনি সেই সময় “ডেডহেডিং” ছিলেন, “যার অর্থ তিনি ভবিষ্যতের কাজের কার্যভারের জন্য নিজেকে অবস্থান করতে যাত্রী হিসাবে ভ্রমণ করছিলেন।”
যখন বোম্বার্ডিয়ার সিআরজে -৯০০ বিমানটি বাউন্স হয়ে টরন্টো বিমানবন্দরে অবতরণ করে তার ছাদে শেষ হয়ে যায় তখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। একটি ডানা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল এবং একটি আগুন লাগল। সমস্ত ৮০ জন যাত্রী এবং ক্রু বেঁচে গিয়েছিলেন, যদিও ২০ জনেরও বেশি লোককে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।
মামলাটি বলেছে যে বিমানটি থামার পরে মাইলসকে তার সিটবেল্ট থেকে উল্টে ঝুলানোর সময় মাইলসকে অজ্ঞান করে দেওয়া হয়েছিল। যখন তিনি জেগেছিলেন তখন তিনি “নিজেকে জেট জ্বালানীতে ভিজিয়ে ধোঁয়ায় ভিজিয়ে রেখেছিলেন এবং তাকে রাসায়নিক পোড়া, শ্বাসকষ্ট এবং মৃত্যুর জন্য গুরুতর ঝুঁকিতে ফেলেছিলেন।”
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
মামলাটিতে বলা হয়েছে যে তিনি “গুরুতর এবং স্থায়ী আঘাতের শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে… ভাঙা বাম কাঁধ/স্ক্যাপুলা, চেতনা হ্রাসের সাথে আঘাতজনিত মস্তিষ্কের আঘাত, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা এবং অন্যান্য জ্ঞানীয় অসুবিধা, দ্বিপক্ষীয় হাঁটুতে আঘাত, জেট জ্বালানী এবং বিষাক্ত রোগের সংস্পর্শে, এবং মানসিকতা সহকারে,” জেট জ্বালানী এবং বিষাক্ত রোগের সংস্পর্শে, “
এপ্রিলে, মাইলস সিবি ল্যানসিং মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ডের চারজন প্রাপকের মধ্যে একজন ছিলেন ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন “একজন এএফএ সদস্যের কাছে যিনি বিমানের ডিউটির ডাকের বাইরে বীরত্ব প্রদর্শন করেন।” পুরষ্কার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্মৃতিতে ১৯৮৮ সালে তিনি যে ফ্লাইটে কাজ করছিলেন, তখন তিনি হাওয়াইয়ের উপরে একটি বিস্ফোরক ডিকম্প্রেশন ভোগ করেছিলেন, একজন ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট ক্লারাবেল ল্যানসিং।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
সংস্থাটি নোট করে যে এই পুরষ্কারটি “একজন সদস্য সহকর্মী সদস্যকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে পারে।” এটি হোলি গ্যালাগার এবং রেবেকা পালাজোলাকে, ডাউনড এয়ারক্রাফ্টে কর্মরত ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টস এবং মাইলস এবং আলিতা পার্কারকে দেওয়া হয়েছিল, “সহায়তা করা ডেডহেডিং এন্ডেভর ফ্লাইং পার্টনার্স।”
একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন দ্বারা কানাডার পরিবহন সুরক্ষা বোর্ড মার্চ মাসে প্রকাশিত এই দুর্ঘটনার জন্য কোনও নির্দিষ্ট কারণ প্রকাশ করে না, তবে এটি উল্লেখ করেছে যে যাত্রী হিসাবে ফ্লাইটে থাকা অতিরিক্ত দুটি এয়ারলাইন কর্মচারী কেবিনের পিছনটি সরিয়ে নিতে সহায়তা করেছিলেন।
মাইলসের অন্যতম আইনজীবী ম্যাডলাইন সিনকোভিচ পোস্টকে বলেছেন: “আমাদের অভিযোগ অভিযোগ করেছে যে মৌলিক সুরক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে – এবং কর্পোরেট সিদ্ধান্তগুলি সুরক্ষার চেয়ে ব্যয় এবং সময়সূচী এগিয়ে দেয়। আদালতে পুরো জবাবদিহিতা অনুসরণ করুন। ”
পরিবহন সুরক্ষা বোর্ডের চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি পরের বছর প্রত্যাশিত। অনুযায়ী সিবিসিতেকমপক্ষে 16 টি অতিরিক্ত মামলা রয়েছে যা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত যাত্রীরা দায়ের করেছেন।
আরও পড়ুন
আমাদের ওয়েবসাইটটি সর্বশেষতম ব্রেকিং নিউজ, একচেটিয়া স্কুপস, লংড্রেডস এবং উত্তেজক ভাষ্যর জন্য জায়গা। বুকমার্ক করুন ন্যাশনালপোস্ট ডটকম এবং আমাদের নিউজলেটারগুলির জন্য সাইন আপ করুন এখানে।
নিবন্ধ সামগ্রী