টরন্টো এফসি রোড ড্রতে তুলতে আঘাতের সময় কের স্কোর

চেস্টার, পা।
সদ্য অর্জিত মনোনীত খেলোয়াড় জর্ডজে মিহাইলোভিচের গোলটি তৈরির ক্ষেত্রে একটি হাত ছিল, দুটি বিকল্প দ্বারা শেষ হয়েছিল। হ্যামিল্টনের 23 বছর বয়সী মিডফিল্ডার হেনরি দিনের প্রথম দিকে তার প্রথম দলের যোগাযোগে স্বাক্ষর করেছিলেন।
কেরের মরসুমের তৃতীয় গোলের পরে সুবারু পার্কে উত্তেজনার জন্য দশ মিনিটের আঘাতের সময় তৈরি হয়েছিল
ইন্ডিয়ানা ভ্যাসিলিভ গোলের চতুর্থ মিনিটে পিছনে পড়ার পরে, টরন্টো (5-13-7) পুনরায় দলবদ্ধ হয়ে প্রথমার্ধে আরও ক্ষতি এড়িয়ে যায়।
যদিও উভয় দলই প্রথম 45 মিনিটে টার্গেটে মাত্র একটি শট পরিচালনা করেছিল, ফিলাডেলফিয়া তার সুযোগটি রূপান্তরিত করেছিল।
দ্বিতীয়ার্ধে খেলাটি খোলা হয়েছিল এবং টরন্টো এসেছিল, ৮৩ তম মিনিটে অস্বীকার করেছিল যখন আন্দ্রে ব্লেক কেভিন লংয়ের একটি মিহাইলোভিচ কোণ থেকে বন্ধ করতে দুর্দান্ত সংরক্ষণ করেছিলেন।
কাই ওয়াগনারের দুর্দান্ত সেট-পিস ডেলিভারিগুলি সারা রাত টরন্টোর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং ফিলাডেলফিয়া ওয়াগনার ফ্রি কিকের 56 তম মিনিটে তার লিড দ্বিগুণ করেছে বলে মনে হয়েছিল, ইস্রায়েলি আন্তর্জাতিক তাই বারিবো অবশেষে একটি গোলমথ স্ক্র্যাম্বলের পরে বলের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। তবে ভিডিও পর্যালোচনায় লক্ষ্যটি অফসাইডে শাসিত হয়েছিল।
ইউনিয়ন টরন্টোকে ১১-৯-এর বাইরে রেখে, উভয় দলই লক্ষ্যতে চারটি শট রেখেছিল।
টরন্টো ইস্টার্ন কনফারেন্সে 12 তম স্থানে উইকএন্ড খেলায় এসেছিল, প্লে অফ লাইনের নীচে 14 পয়েন্ট এবং 29 টি প্রথম স্থানের ফিলাডেলফিয়ার পিছনে (15-5-6)।
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে টিএফসির শেষ রোড জয়ের মার্চ 2019 সালে 3-1 সিদ্ধান্ত ছিল।
টরন্টোর সাথে মাত্র একটি প্রশিক্ষণ অধিবেশন থাকা মিহাইলোভিচ নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার ওলা ব্রিনহিল্ডসেনের কিছুটা পিছনে বাম দিকে কাজ শুরু করে সামনে শুরু করেছিলেন। খেলাটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে 26 বছর বয়সী ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ব্রিনহিল্ডসেনের পিছনে আরও কেন্দ্রীয় অবস্থান নিয়েছিল।
20 তম মিনিটে মিহাইলোভিচের একটি অর্ধ-সুযোগ ছিল, ব্রিনহিল্ডসেনের প্রতিরক্ষার পিছনে রেখেছিলেন, তবে ফিলাডেলফিয়ার ডিফেন্ডার জ্যাকব গ্লেসনেস টার্গেটে শট দেওয়ার আগেই তাকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ২th তম মিনিটে, মিহাইলোভিচ ইউনিয়ন প্রতিরক্ষা ব্রিনহিল্ডসেনের সূক্ষ্ম পাস দিয়ে বিভক্ত করেছিলেন তবে ফিলাডেলফিয়া ডিফেন্ডাররা হুমকিটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সময়মতো ফিরে এসেছিল,
টরন্টোর জন্যও কোণে নেওয়া মিহাইলোভিচ 96 তম মিনিটে এসেছিলেন।
স্টার প্লেমেকার বৃহস্পতিবার কলোরাডো র্যাপিডস থেকে একটি ট্রান্সফারে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল যার জন্য টিএফসি মার্কিন ডলার 9 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে পারে। মিহাইলোভিচ সিএফ মন্ট্রিল এবং শিকাগো ফায়ার পাশাপাশি নেদারল্যান্ডসে এজেড আলকামারের হয়েও খেলেছেন।
লুকা গ্যাভরানের টরন্টোর হয়ে 1 নম্বরের রক্ষক শান জনসনের সাথে গোলে ব্যস্ত রাত ছিল, যিনি টিএফসির আগের 24 লিগ গেমস শুরু করেছিলেন, প্রশিক্ষণে নক করার পরে কনসশন প্রোটোকলও গেছেন।
ডেনমার্কের এফসি নর্ডসজেল্যান্ডের কাছ থেকে ফিলাডেলফিয়ার নতুন স্বাক্ষর মিলান ইলোস্কি th 67 তম মিনিটে বেঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ২ 26 বছর বয়সী আমেরিকান এই মৌসুমের শুরুর দিকে loan ণ নিয়ে সান দিয়েগো এফসির সম্প্রসারণের জন্য ১৪ টি উপস্থিতি করেছে, ১০ টি গোল করেছে এবং একটি সহায়তা যুক্ত করেছে। জুনে, তিনি ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপসের বিপক্ষে 12 মিনিটের ব্যবধানে চারটি গোল করেছিলেন, যা লিগের ইতিহাসের সবচেয়ে দ্রুত চার-গোলের পারফরম্যান্স।
রিচি ল্যারিয়া দখল হারিয়ে যাওয়ার পরে ইউনিয়নটি দ্রুত আঘাত হানে। ফিলাডেলফিয়া ক্লকওয়ার্কের মতো বলটি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং বারিবো একটি অচিহ্নিত ভাসিলিভকে পেয়েছিল, যিনি থিও কর্বানুকে তার ট্র্যাকগুলিতে রেখে গেছেন। আমেরিকান মিডফিল্ডার, ফিলাডেলফিয়ার সন্ধ্যার প্রথম শটে কোনও ভুল না করে ছয় ফুট-ছয় গ্যাভরানকে তার বছরের তৃতীয় কোণে কম শট দিয়ে পরাজিত করেছিলেন।
সহকর্মী নরওয়েজিয়ান ব্রিনহিল্ডসেনকে নামানোর জন্য গ্লেসনেসকে ২৮ তম মিনিটে একটি হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছিল, এটি একটি সাবধানতা যার ফলে হলুদ কার্ড জমে যাওয়ার জন্য এক-গেম নিষেধাজ্ঞার ফলস্বরূপ।
কর্বানু 38 তম মিনিটে টরন্টোর প্রথম শটটি টার্গেটে রেখেছিলেন, ব্লেক থেকে বাঁচাতে বাধ্য করেছিলেন।
হাইতি মিডফিল্ডার ড্যানলি জিন জ্যাক পঞ্চাশতম মিনিটে ফিলাডেলফিয়ার হয়ে এটি ২-০ ব্যবধানে পরিণত করার সুযোগ পেয়েছিলেন তবে গ্যাভরানকে অবিশ্বাস্য করে তাঁর শটটি প্রশস্ত ছিল। অন্য প্রান্তে, ল্যারিয়া একটি সূক্ষ্ম রান করার পরে কর্বানুকে খুঁজে পেয়েছিল তবে তার দুর্বল শটটি সহজেই blake১ তম ব্লেক দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।
গ্যাভরান 69৯ তম মিনিটে যিশু বুয়েনোর একটি শক্তিশালী শটে একটি সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি সংরক্ষণ করেছিলেন।
77 77 তম মিনিটে টেম্পারগুলি প্রবাহিত হয়েছিল যখন ইউনিয়ন ডিফেন্ডার ওলওয়েথু মাখনিয়া গাভরানকে হুইসেলটি উড়িয়ে দেওয়ার পরে একটি কোণে গুলি করে আঘাত করে। মাখন্যা এবং কের দুজনকেই এই নাটকটিতে সতর্ক করা হয়েছিল।
লিগস কাপের খেলার কারণে টরন্টো এক সপ্তাহের পরে চলে আসছিল, এর আগে শার্লোট (২-০) এবং ন্যাশভিল (১-০) -এর কাছে হেরেছিল। টিএফসি তার শেষ পাঁচটি আউট (১-৩-১) এর মধ্যে একটি মাত্র জিতেছিল।
ফিলাডেলফিয়া গত শনিবার সুবারু পার্কে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে জার্মানদের আইন্ট্র্যাচট ফ্র্যাঙ্কফুর্টকে ২-২ গোলে আঁকেন। লিগ খেলায়, এটি কলোরাডোর সাথে দেখা করার বিপক্ষে ৩-১ ব্যবধানে জয় লাভ করেছিল এবং কলম্বাস এবং ন্যাশভিলের কাছে ১-০ ব্যবধানে পরাজয়ের জোড়া পরে তার চারটি আগের চারটি লিগের আউটিংয়ে (৩-০-১) অপরাজিত ছিল।
এরপরে, ফিলাডেলফিয়া বুধবার ইউএস ওপেন কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নিউইয়র্ক রেড বুলস পরিদর্শন করেছেন এবং টরন্টো পরের শনিবার কলম্বাস ক্রুদের আয়োজন করেছেন।
