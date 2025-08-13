টরন্টো কুকুরের মালিক কুকুরছানা আক্রমণ করার পরে অন-ল্যাশ প্রয়োগের সন্ধান করছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
একজন টরন্টো মহিলা একটিতে 440 স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন পরিবর্তন.অর্গ পিটিশন তিনি তিন সপ্তাহ আগে আবাসিক অঞ্চলে কুকুরের জন্য অন-ল্যাশ আইন প্রয়োগের জন্য শহরটি পেতে শুরু করেছিলেন।
সারা হানসেন বলেছিলেন যে গত সেপ্টেম্বরে হ্যাজেলটন অ্যাভে।-যেখানে তারা থাকেন-যেখানে তারা থাকেন-ডেভেনপোর্ট আরডির দিকে .. তিনি এবং তার স্বামী তাদের তত্কালীন সাত-মাস বয়সী চৌ চাউ চাউ কুকুরি, বেঞ্জি হাঁটার পরে তিনি এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
হ্যানসেন দাবি করেছেন যে একটি প্রকাশিত, মাঝারি আকারের কালো পোডল তাদের সামনে একজন মহিলা পোষা প্রাণীর মালিক, যিনি তার মতো একই রাস্তায় বাস করেন এবং একটি পুরুষ বন্ধু নিয়ে তাদের সামনে হাঁটছিলেন।
হানসেন বলেছিলেন, “আমি লক্ষ্য করেছি যে কুকুরটি থামল, বেঞ্জির দিকে তাকিয়ে বেঞ্জির দিকে চার্জ করা শুরু করল, আক্রমণাত্মকভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বেঞ্জির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল,” হানসেন বলেছিলেন।
“তিনি বেঞ্জির আকারের প্রায় দুই থেকে তিনগুণ। “একই সাথে, আমরা তাদের বলছি, ‘দয়া করে আপনার কুকুরটিকে আমাদের কুকুর থেকে দূরে সরিয়ে দিন! কুকুরটি নিয়ন্ত্রণ করুন। তাকে আমাদের কুকুর থেকে নামিয়ে দিন।’ মূলত আমরা কুকুরটিকে আমাদের কুকুর থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম কারণ তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন।
বেঞ্জি, যাকে তিনি ভেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, বেশিরভাগই কিছু উদ্বেগ এবং ঘা বা স্প্রেড ব্যাক পাঞ্জা বাদ দিয়ে ঠিক আছে।
“তার চারটি স্তর রয়েছে তাই আমি মনে করি যে তাকে কোনও রক্তপাত থেকে রক্ষা করেছে,” হ্যানসেন বলেছিলেন। “তিনি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন কারণ (কুকুরের) পা একসাথে জড়িয়ে পড়েছিল। আমি বলব যে এটি এই বিপজ্জনক কুকুর (রেজিস্ট্রি) স্তরের উপর ভিত্তি করে এটি একটি স্তর (আক্রমণ) ছিল,” হানসেন বলেছেন, “তাদের শূন্য থেকে পাঁচের মতো বিভিন্ন স্তর রয়েছে আমি বিশ্বাস করি যে কতটা গুরুতর (আক্রমণটি)।”
হানসেন বলেছিলেন যে তিনি তত্ক্ষণাত্ এই শহরের বিপজ্জনক কুকুর রেজিস্ট্রিতে এই আক্রমণটি চারবার জানিয়েছিলেন, যদিও প্রথমবারের মতো তার আপত্তিজনক কুকুরের মালিকের ঠিকানা ছিল না।
হানসেন বলেছিলেন যে এই মহিলা প্রতিদিন তার পোডলটি অফ-ল্যাশে হাঁটেন এবং কাইনিনটি ফাঁস করার জন্য আক্রমণ করার পর থেকে তিনি সম্ভবত আরও ছয়বার তাঁর কাছে এসেছিলেন, তবে যোগ করেছেন যে অনুরোধটি কোথাও চলে যায়নি।
আপাতত, তিনি অন্য সময়ে বেঞ্জিকে হাঁটেন।
“যেমন (পিটিশন) বাড়ছে, আমি এটি কয়েকজন কাউন্সিলরকে পাঠিয়েছি,” হ্যানসেন বলেছিলেন। “একজন কাউন্সিলর যিনি আমাকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন তিনি হলেন ডাঃ ডায়ান স্যাক্সে (গত কয়েকদিনে)। তিনি একজন আগ্রহী প্রাণী প্রেমিক এবং তিনি যে কোনও উপায়ে সহায়তা করার চেষ্টা করছেন।”
স্যাক্সে মন্তব্যের জন্য পৌঁছানো যায়নি।
