টরন্টো চিড়িয়াখানায় শ্যাগি হাইল্যান্ড গবাদি পশুদের জুটি

নিবন্ধ সামগ্রী
শুক্রবার থেকে শুরু করে টরন্টো চিড়িয়াখানায় দুটি আনন্দদায়ক শ্যাগি নতুন মুখ প্রদর্শন করা হবে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নয় মাস বয়সী ভাইরা হলেন স্কটিশ হাইল্যান্ড গবাদি পশু, দীর্ঘ, পশমী, লালচে কোট এবং তাদের চোখের উপরে ঝাঁকুনি।
নিবন্ধ সামগ্রী
চিড়িয়াখানার ওয়াইল্ডলাইফ কেয়ার ম্যানেজার মার্ক ব্র্যান্ডসন বলেছেন, প্রায় এক মাস আগে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার আগে দু’জন অন্টারিও ফার্মে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠেন।
তিনি বলেছেন যে তারা একটি পৃথক সময়কাল সম্পন্ন করেছে এবং এখন চিড়িয়াখানার ইউরেশিয়া ওয়াইল্ডস অঞ্চলের ঠিক বাইরে বাস করে।
সদস্যপদধারীরা বৃহস্পতিবার প্রাক-স্ক্রিনিংয়ে ভাইদের সাথে দেখা করতে পারেন, অন্য দর্শনার্থীরা শুক্রবার থেকে তাদের দেখতে পাবেন।
ব্র্যান্ডসন বলেছেন যে এই জুটিটির চারপাশে “প্রচুর উত্তেজনা” রয়েছে কারণ হাইল্যান্ড জাতটি ইতিমধ্যে কতটা জনপ্রিয়।
আরও পড়ুন
-
টরন্টো চিড়িয়াখানার লাল পান্ডা কিউব ভোট দেওয়ার পরে নতুন নাম পেয়েছে
-
জনসাধারণ শনিবার থেকে টরন্টো চিড়িয়াখানার দুটি তুষার চিতা কিউবসের সাথে দেখা করতে পারে
নিবন্ধ সামগ্রী
তিনি বলেছিলেন যে চিড়িয়াখানাটি আশা করছে যে ভাইরা তার প্রাণী রাষ্ট্রদূত কর্মসূচির অংশ হিসাবে চিড়িয়াখানার পাবলিক অঞ্চল দিয়ে হাঁটবে, যা দর্শকদের নির্দিষ্ট প্রাণীদের ঘনিষ্ঠভাবে নজর দিতে পারে।
“প্রতিটি দিনই, আমাদের প্রচার এবং আবিষ্কারের কর্মীরা তাদের সেই স্তরে পৌঁছানোর জন্য কাজ করছেন,” তিনি বলেছিলেন।
“একটি বন্ধনযুক্ত জুটি থাকা হাইল্যান্ড গরুগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত সামাজিক পরিস্থিতি।
ভাইদের নাম এখনও নেই, এবং ব্র্যান্ডসন বলেছেন যে নামকরণের ধারণাগুলি অবদানের জন্য জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করা উচিত।
প্রস্তাবিত ভিডিও
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন