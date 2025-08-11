টরন্টো পুলিশরা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করার সময় 2 টি ছুরিকাঘাতের পরে গ্রুপের সন্ধান করে

নিবন্ধ সামগ্রী
সপ্তাহান্তে স্কার্বোরোতে ডাকাতির চেষ্টার সময় দু’জন উত্সবকারীকে ছুরিকাঘাতের পরে পুলিশ একদল ডাকাতদের সনাক্ত করতে জনগণের সহায়তা চাইছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টো পুলিশ আধিকারিকরা ফিঞ্চ-মোর্নিংসাইড অ্যাভেসকে প্রতিক্রিয়া জানায়। রবিবার রাত ১১ টার দিকে তারা ছুরিকাঘাতের বিষয়ে একটি কল পেয়েছিল।
নিবন্ধ সামগ্রী
দু’জন ভুক্তভোগী এই অঞ্চলে একটি উত্সবে অংশ নিচ্ছিলেন যখন তাদের ছয় বা সাতজন সন্দেহভাজনদের একটি গ্রুপের কাছে এসেছিল যারা তাদের ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, একটি দল দু’জনকেই ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। দু’জন আহত পুরুষ – একজন 18, অন্য 38 জনকে চিকিত্সার জন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
অফিসার স্থগিত
হ্যামিল্টন পুলিশ 23 বছরের সদস্যকে স্থগিত করেছে, সামাজিক মিডিয়া পোস্টগুলিতে তদন্তের ফলাফলের জন্য মুলতুবি রয়েছে যাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে কুসংস্কারমূলক বিষয়বস্তু রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে যে পোস্টগুলি প্রথমে একটি মিডিয়া আউটলেট দ্বারা তাদের নজরে আনা হয়েছিল এবং এই অভিযোগগুলি শিখার পরে, প্রবীণ পুলিশকে বেতন দিয়ে স্থগিত করা হয়েছিল এবং একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।
যদি তদন্তটি সদস্যের আচরণটি হ্যামিল্টন পুলিশ পরিষেবা মানকে লঙ্ঘন করে তা নির্ধারণ করে, উপযুক্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
