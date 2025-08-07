টরন্টো পুলিশ অ-জরুরি কলগুলির জন্য নতুন নম্বর চালু করে

নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টো পুলিশ পরিষেবা একটি নতুন তিন-অঙ্কের নম্বর-টিপিএস বা 877-চালু করেছে যা কলারদের দ্রুত অ-জরুরি পরিষেবাগুলিতে পৌঁছাতে সক্ষম করে।
877 নম্বরটি ওয়্যারলেস ডিভাইসগুলির জন্য একচেটিয়াভাবে উপলব্ধ এবং রজার্স, বেল, টেলাস, ফ্রিডম মোবাইল এবং তাদের সমস্ত সহায়ক সংস্থাগুলির নেটওয়ার্কগুলিতে কাজ করে।
এই মুহুর্তে, 877 traditional তিহ্যবাহী ফোন অবকাঠামো দ্বারা সমর্থিত নয় এবং ল্যান্ডলাইনগুলি থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য নয়।
আপনি যদি কোনও ল্যান্ডলাইন থেকে কল করছেন বা সংযোগ করতে সমস্যা করছেন তবে আপনি 416-808-2222 কল করে অ-জরুরি লাইনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
এই নতুন নম্বরটি অডিটর জেনারেলের প্রতিবেদনে সুপারিশ 25 এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে।
টরন্টো পুলিশ কানাডার বৃহত্তম এবং ব্যস্ততম যোগাযোগ কেন্দ্র পরিচালনা করে, যা বার্ষিক প্রায় দুই মিলিয়ন কল পায়।
