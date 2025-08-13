টরন্টো ফিল্ম ফেস্ট নিক্সেস 7 অক্টোবর ডক স্ক্রিনিং, গণহত্যা ক্লিপগুলির হামাস মালিকানা উদ্ধৃত করতে বলেছে

টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল (টিআইএফএফ) এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছে যে, হামাস হামলার কারণে হামাস আক্রমণগুলির কারণে হামাস হামলার কারণে এটি হামাস সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে অনুমোদন দেয়নি যার ক্লিপগুলি ফিল্মে প্রদর্শিত হয়েছে তার কাছ থেকে অনুমতি পাননি বলে স্পষ্ট কপিরাইট উদ্বেগের কারণে এটি October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের একটি ডকুমেন্টারি স্ক্রিন করার আমন্ত্রণ বাতিল করে দিয়েছে।
এই উত্সবটি “আমাদের মধ্যবর্তী রাস্তা: আলটিমেট রেসকিউ” দেখানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যা মেজর জেনারেল জেনারেল (রেজ।) নোম টিবনের গল্প বলে, যিনি তাঁর ছেলে, সাংবাদিক আমির টিবোন এবং তার ছেলের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য যাত্রা শুরু করেছিলেন, কারণ তারা হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসীদের দ্বারা কেআইবিবিটজ নাহাল ওজে তাদের বাড়িতে আক্রমণ করেছিলেন। ছবিটি তৈরি করেছিলেন কানাডিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা ব্যারি অ্যাভ্রিচ।
মুভিতে সন্ত্রাসীদের ক্যামেরা থেকে নেওয়া ফুটেজে রয়েছে, যারা ইস্রায়েলি সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে ম্লান হওয়ার সাথে সাথে তাদের নৃশংসতা চিত্রায়িত করেছিল। সেদিন নাহাল ওজের ৪০০ জন বাসিন্দাকে হত্যা করা হয়েছিল বা জিম্মি করা হয়েছিল তার এক চতুর্থাংশেরও বেশি সময় ধরে।
মুভিটির বিশৃঙ্খলার সংবাদ প্রথম ডেডলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল, যা বলেছে যে ইস্রায়েল বিরোধী বিক্ষোভকারীদের উত্সব ব্যাহত করার পাশাপাশি কপিরাইট ইস্যুতে ভয়ে টিফ স্ক্রিনিংটি টানেন।
হিব্রু মিডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলচ্চিত্রের প্রযোজনার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলি বলেছে যে এই উত্সবটির বাতিল হওয়ার দাবি করা হয়েছিল যে চলচ্চিত্র নির্মাতারা হামলার সময় হামাস অপারেটরদের ভিডিও ব্যবহার করার সুস্পষ্ট অনুমতি পাননি, এই উত্সবটি সম্ভাব্য মামলা -মোকদ্দমার আশঙ্কায়।
একটি টিআইএফএফের মুখপাত্র ডেডলাইনকে বলেছেন, “কানাডার ডকুমেন্টারি ফিল্ম দ্য রোড ওয়ান: দ্য আলটিমেট রেসকিউয়ের জন্য আমন্ত্রণটি টিআইএফএফ দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল কারণ উত্সবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্ত ফুটেজের আইনী ছাড়পত্র সহ চলচ্চিত্রটি যখন আমন্ত্রিত হওয়ার সময় অনুরোধ করা হয়েছিল, সেই শর্তগুলি পূরণ করা হয়নি।”
“অনুরোধ করা শর্তগুলির উদ্দেশ্য ছিল টিফকে আইনী প্রভাব থেকে রক্ষা করা এবং টিআইএফএফকে উল্লেখযোগ্য বিঘ্নের সম্ভাব্য হুমকি সহ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় সম্পর্কে একটি চলচ্চিত্রের স্ক্রিনিংয়ের আশেপাশে প্রত্যাশিত এবং পরিচিত ঝুঁকিগুলি পরিচালনা ও প্রশমিত করার অনুমতি দেওয়া।”
ঘোষণার পরে চলচ্চিত্র নির্মাতারা ডেডলাইনকে বলেছিলেন: “আমরা হতবাক ও দুঃখ পেয়েছি যে একটি শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্র উত্সব তার মিশনকে অস্বীকার করেছে এবং এই ছবিটি প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব প্রোগ্রামিং সেন্সর করেছে।”
“শেষ পর্যন্ত, ফিল্ম এমন একটি শিল্প ফর্ম যা প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্ককে উদ্দীপিত করে যা উভয়ই আমাদের বিনোদন দিতে পারে এবং আমাদের অস্বস্তিকর করতে পারে,” তারা যোগ করে। “একটি ফিল্ম ফেস্টিভাল ভোজের কথা জানায় এবং শ্রোতারা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা কী দেখবেন বা দেখবেন না। আমরা রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাতা নই, না আমরা কর্মীও; আমরা গল্পকার। আমরা অবজ্ঞাপূর্ণ রয়েছি, আমরা ছবিটি প্রকাশ করব, এবং আমরা শ্রোতাদের, সম্প্রচারক এবং স্ট্রিমারদের তাদের নিজস্ব মন তৈরি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই, একবার তারা এটি দেখলে।”
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এই উত্সব দ্বারা চলচ্চিত্রের শিরোনাম সহ বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় পরিবর্তন করতে এবং হামাস সন্ত্রাসীদের দ্বারা তাদের আক্রমণ চালানোর সময় হামাস সন্ত্রাসীদের দ্বারা লাইভস্ট্রেমেড ফুটেজ ব্যবহার করার জন্য আইনী ছাড়পত্র পেতে বলা হয়েছিল।
শিল্পীদের এও জানানো হয়েছিল যে তাদের এই অনুষ্ঠানের জন্য সুরক্ষা গরুর মাংস আপ করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার একটি চিঠি সরবরাহ করতে হবে, কোনও কপিরাইট লঙ্ঘন বা চলচ্চিত্রের প্রদর্শন থেকে উদ্ভূত অন্যান্য আইনী সমস্যাগুলির জন্য আইনত দায়বদ্ধতা গ্রহণ করতে হবে।
ডেডলাইনের প্রতিবেদন অনুসারে, টিআইএফএফের আইনজীবীরা 6 আগস্ট চলচ্চিত্রের প্রযোজকদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, আইনী ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দেখতে এবং শুক্রবার, 8 ই আগস্ট চলচ্চিত্রটি স্ক্রিন করতে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি হয়েছে তা যাচাই করতে।
তারপরে সোমবার, ১১ ই আগস্ট, টিআইএফএফ হেড ক্যামেরন বেইলি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে তাদের এই উত্সব থেকে ছবিটি প্রত্যাহার করতে বলার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, যা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ডেডলাইন জানিয়েছে। পরের দিন, ডকুমেন্টারিটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনিচ্ছাকৃত ছিল, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
ছবিটির বাতিলকরণের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ডকুমেন্টারিটির বিষয় নোয়াম টিবোন বলেছিলেন যে এটি “অযৌক্তিক এবং উদ্ভট”।
“টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভাল চাপ এবং হুমকিতে আত্মহত্যা করেছে এবং October ই অক্টোবর নীরবতা এবং মুছে ফেলতে বেছে নিয়েছে,” টিবোন বলেছিলেন। “উত্সব পরিচালনায় আমার বার্তা: সত্য মুছে ফেলা যায় না। হামাসের দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতা মুছে ফেলা বা অস্বীকার করা যায় না।”
টিবোন অব্যাহত রেখেছিলেন, “উত্সব পরিচালনার দাবি যে ছবিটি প্রদর্শিত হতে পারে না কারণ ‘ব্যবহারের অনুমতি’ নুখবা সন্ত্রাসীদের ফুটেজ পাওয়া যায়নি তা অযৌক্তিক এবং উদ্ভট, এবং ক্ষতিগ্রস্থদের আরও ক্ষতি করে।”
টিবনের গল্পটি ইউএস নিউজ প্রোগ্রাম “60 মিনিট” এ প্রদর্শিত হয়েছে এবং টিবনের ছেলে আমির তাঁর গল্প সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। উদ্ধার সম্পর্কিত একটি চলচ্চিত্র “ফাউদা” নির্মাতা আভি ইসাকারফ এবং লিওর রাজ দ্বারাও তৈরি করা হচ্ছে।
কানাডিয়ান সেন্টার ফর ইহুদি ও ইস্রায়েলি বিষয়গুলিও এই উত্সবের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছিল: “এটি অকল্পনীয় যে টিআইএফএফ একটি ছোট দলকে উগ্রপন্থীদের একটি ছোট দলকে অনুমতি দেয় – ভয় দেখানো এবং সহিংসতার হুমকি ব্যবহার করে – কোন চলচ্চিত্র কানাডিয়ানরা এই উত্সবে দেখতে পারে না।
ইস্রায়েলি নিউজ আউটলেট ইয়োনেটের মতে, ছবিটি সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে টরন্টোতে শহরের ইহুদি সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক স্ক্রিনিংয়ে প্রদর্শিত হবে।