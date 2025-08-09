টরন্টো বেন আই শেল্টনের মাস্টার্সের ফাইনালে ক্যারেন খাচানভ হেরে গেছেন

রজার্স দ্বারা উপস্থাপিত ন্যাশনাল ব্যাংক ওপেনের সিদ্ধান্তমূলক ম্যাচে, যা টরন্টো টুর্নামেন্টের পেশাদার টেনিসিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (এপিআর) 1000 এর 1000 এর পুরষ্কার পুলের সাথে শেষ হয়েছিল, তৃতীয় পক্ষের তাই ব্রেকটিতে রাশিয়ান ক্যারেন খাচানভ আমেরিকান বেন শেলোনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। এবং মন্ট্রিয়ালে, মহিলা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (ডাব্লুটিএ) অনুরূপ টুর্নামেন্টে 1000 বিভাগের 1000 ডলার পুরষ্কার তহবিল সহ, 18 বছর বয়সী কানাডিয়ান ভিক্টোরিয়া এমবোকো, যিনি বিশ্বের প্রাক্তন ফার্স্ট র্যাকেটকে জাপানি নওমী ওসাকাকে পরাজিত করেছিলেন এবং 24 তম স্থান থেকে র্যাঙ্কিংয়ে চলে এসেছিলেন।
টানা চতুর্থ বছর, কানাডিয়ান মাস্টার্স টেনিস খেলোয়াড়ের জয়ের সাথে শেষ হয়, যার অ্যাকাউন্টে আগে এই স্তরের কোনও শিরোনাম ছিল না। ২০২২ সালে, স্পেনিয়ার্ড পাবলো ক্যারেনো বুস্তা সেখানে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, ২০২৩ সালে অ্যাটোরিস্টের বর্তমান নেতা ইতালীয় ইয়ান্নিক সিনারের বর্তমান নেতা, ২০২৪-অস্ট্রেলিয়ান আলেক্সি পোলরিন, যিনি অপ্রত্যাশিতভাবে আন্দ্রেই রুবেলভকে ফাইনালে পরাজিত করেছিলেন। এখন বেন শেল্টনের পালা এসেছে, একজন 22 বছর বয়সী আমেরিকান, যিনি দুই মাস আগে শীর্ষ দশে প্রবেশ করেছিলেন এবং এখন তিনি সেখানে এটি পুরোপুরি ঠিক করবেন, ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছেন।
যদিও এখনও তার বিজয়কে একটি বড় চমক বলা অসম্ভব। সিনার এবং তার নিকটতম অনুসারী, স্পেনিয়ার্ড কার্লোস আলকারাস সহ শীর্ষ -10 এর বেশ কয়েকটি খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতিতে, যিনি 24 আগস্টের জন্য সেরা প্রস্তুতির জন্য প্রস্তুত করার জন্য টরন্টোতে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শেল্টনের সম্ভাবনা খুব উঁচু ছিল, এবং কারেন খাচানভের বিরুদ্ধে ফাইনালে তাকে সাধারণত একটি পরিষ্কার প্রিয় বলে মনে করা হয়েছিল।
যাইহোক, পূর্বাভাস, যার মতে রাশিয়ান আলেকজান্ডার জাভেরেভের বিরুদ্ধে প্রায় তিন -ঘন্টা সেমিফাইনালের পরে, একগুঁয়ে প্রতিরোধের আরও নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী সরবরাহ করতে সক্ষম হবে না।
প্রথম ব্যাচে বিনিময় হওয়ার পরে, খাচানভ এমনকি প্রথম সেটটির টে-ব্রেকও জিতেছিলেন, যার সাথে তিনি প্রথম নেতৃত্বাধীন -3: 1, এবং তারপরে নিকৃষ্ট -3: 5। রাশিয়ান কোয়ার্টার-ফাইনালিস্টের ব্র্যান্ডেড গেমটি সাম্প্রতিক উইম্বলডনের ফাইনালিস্টের ব্র্যান্ডেড গেমটি, যাঁরা ব্যাক-লাইন থেকে পরবর্তীকালের মধ্যে আক্রমণগুলির সাথে সাবধানতার সাথে প্রস্তুতির উপর ভিত্তি করে সাবধানতা অবলম্বন করে ছিলেন, যা সফলভাবে সাইকেলটি ছিল, দীর্ঘায়িত গুলি চালানো প্রায়শই সীমাবদ্ধ থাকে।
তবে খাচানভ এখনও বিষয়টি জয়ের কাছে আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যাচে, তিনি নবম খেলায় তার উপস্থাপনাটি হারিয়েছিলেন এবং দশমীতে তিনি চারটি ব্রেক পয়েন্ট ব্যবহার করেননি।
তৃতীয় সেটটি সম্পূর্ণ সমান হয়ে উঠেছে, তবে শেলথনের তাই ব্রেকটিতে একটি লক্ষণীয় সুবিধা ছিল। এটা বলা যায় না যে খাচানভ, যিনি প্রায় ছয় ঘন্টা আদালতে দু’দিন ব্যয় করেছিলেন, তিনি শারীরিকভাবে স্পষ্টভাবে বসেছিলেন, তবে প্রতিপক্ষ খুব ভাল কাজ করেছিল এবং রাশিয়ানরা তার নিজের ভুল এড়াতে ব্যর্থ হয়েছিল।
ফলস্বরূপ – 7: 6 (7: 5), 4: 6, 6: 7 (3: 7) 2 ঘন্টা 47 মিনিটে। শেল্টনের পক্ষে, এই বছর তাঁর কেরিয়ারের জন্য এটিই প্রথম শিরোনাম। টরন্টো থেকে, উভয় টেনিস খেলোয়াড় সিনসিনাটিতে গিয়েছিলেন, যেখানে আমেরিকান সিরিজের পরবর্তী মাস্টার্স 1000 টুর্নামেন্ট, যা দেড় সপ্তাহ চলবে, ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সেখানে খাচানভের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন অস্ট্রিয়ান সেবাস্তিয়ান অফনার বা ফরাসী ভ্যালেন্টিন রয়ের এবং ১/৮ ফাইনালে, যদি অবাক না করেই রাশিয়ান আবার জাভেরেভের সাথে খেলবে।
এদিকে, মন্ট্রিয়ালে, যেখানে কানাডার অর্ধেক মহিলা “হাজার -ম্যান” হয়েছিল, মামলাটি একটি সংবেদন দিয়ে শেষ হয়েছিল। ফাইনালের বিশ্ব কানাডিয়ান ভিক্টোরিয়া এমবোকোর 85 তম র্যাকেট জাপানি নওমি ওসাকা -২: 6, 6: 4, 6: 1 দ্বারা বিশ্বের প্রাক্তন ফার্স্ট র্যাকেটকে মোকাবেলা করেছে-এবং বেলজিয়ান কিম ক্লেস্টার্সের পরে এই স্তরের টুর্নামেন্টগুলি জিতেছিল, যে সময়টি বেলজিশিয়ান কিম ক্লেস্টার্সে জয়ী হয়েছিল। 18 বছর বয়সী এমবিওর ভাল সম্ভাবনাগুলি বেশ কয়েক মাস ধরে কথা বলা হয়েছে, তবে এইরকম তীব্র ঝাঁকুনির সামনে এগিয়ে যাওয়া এক বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, ওসাকি ছাড়াও, কয়েকদিনের মধ্যে তিনি অন্য তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন, যাদের বড় হেলমেট টুর্নামেন্টে তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে বিজয় রয়েছে, দু’জন আমেরিকান, সোফিয়া কেনিন এবং বর্তমান রোল্যান্ড গ্যারোস চ্যাম্পিয়ন কোকো গৌফ, পাশাপাশি কাজাখস্তান থেকে এলেনা রায়বাকিনা।
মন্ট্রিল প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুসারে, কানাডিয়ান, যা এই মৌসুমে ডাব্লুটিএ র্যাঙ্কিংয়ে কেবল 350 তম স্থানে শুরু হয়েছিল, 24 তম স্থানে উঠেছিল। এটি তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বোধনী চ্যাম্পিয়নশিপে অন্যতম বীজ হতে দেয়।
এটিপি এবং ডাব্লুটিএ রেটিং
রেটিং এশিয়া -প্যাসিফিক অঞ্চল
1 (1)। ইয়ান্নিক সিনার (ইতালি) – 12 030 পয়েন্ট। 2 (2)। কার্লোস আলকারাস (স্পেন) – 8590। 3 (3)। আলেকজান্ডার জাভেরেভ (জার্মানি) – 6380। 4 (4)। টেলর ফ্রিটজ (ইউএসএ) – 5525। 5 (5)। জ্যাক ড্রাগার (গ্রেট ব্রিটেন) – 4650। 6 (7)। বেন শেলটন (ইউএসএ) – 4320। 7 (6)। নোভাক জোকোভিচ (সার্বিয়া) – 4130। 8 (8)। অ্যালেক্স ডি মিনার (অস্ট্রেলিয়া) – 3480। 9 (9)। হোলার রুন (ডেনমার্ক) – 3340। 10 (10)। লরেঞ্জো মুজেটি (ইতালি) – 3235। 11 (11)। অ্যান্ড্রে রুবেলভ – 3210। 12 (16)। কারেন খাচানভ (উভয় – রাশিয়া) – 3190। 13 (13) ক্যাস্পার রুড (নরওয়ে) – 2995। 14 (12)। ফ্রান্সিস টিয়াফো (ইউএসএ) – 2890। 15 (14)। ড্যানিল মেদভেদেভ (রাশিয়া) – 2760। 16 (15)। টমি পল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) – 2610। 17 (18)। ইয়াকুব মেনশিক (চেক প্রজাতন্ত্র) – 2396। 18 (19)। আলেহ্যান্ড্রো ডেভিডোভিচ ফোকিন (স্পেন) – 2275। 19 (26)। আলেক্সি পোলারিন (অস্ট্রেলিয়া) – 2250। 20 (21)। আর্টিউর ফিস (ফ্রান্স) – 2180 … 80 (82)। রোমান সাফিউলিন (রাশিয়া) – 761।
ডাব্লুটিএ রেটিং
1 (1)। অ্যারিনা সোবোলেনকো (বেলারুশিয়ান) – 12 010 পয়েন্ট। 2 (2)। কোরি গাফ (ইউএসএ) – 7669। 3 (3)। আইজিএ শোভেনেকস (পোল্যান্ড) – 6933। 4 (4)। জেসিকা পেগুল (ইউএসএ) – 5488। 5 (5)। মিররা আন্দ্রেভ (রাশিয়া) – 4948। 6 (8)। ম্যাডিসন কেস (ইউএসএ) – 4579। 7 (6)। ঝেন কিনওয়ান (চাইনিজ) – 4553। 8 (7)। আমন্ডা আনিসিমোভা – 3834। 9 (9)। জেসমিনী পাওলিনি (ইতালি) – 3586। 10 (12)। এলেনা রাইবাকিনা (কাজাখস্তান) – 3283। 11 (11)। এমা নাভারো (ইউএসএ) – 3095। 12 (10)। পলা বাদোসা (স্প্যানিশ) – 2954। 13 (13)। এলিনা সুভিটোলিনা (ইউক্রেন) – 2944। 14 (14)। করোলিনা মুখোভা (চেক) – 2838। 15 (19)। ক্লারা টাউসন (ড্যানিয়া) – 2726। 16 (15)। ইকাটারিনা আলেকজান্দ্রভ (রাশিয়া) – 2676। 17 (18)। দার্য কাসাতকিনা (অস্ট্রালিয়া) – 2416।18 (16)। লিউডমিলা স্যামসোনোভা (রাশিয়া) – 2371। 19 (20)। বেলিন্ডা বেঞ্চিচ (সুইজারল্যান্ড) – 2255। 20 (17)। ডায়ানা স্নাইডার (রাশিয়া) – 2146 … 24 (85)। ভিক্টোরিয়া এমবিও (কানাডা) – 1835 … 33 (30)। আনাস্তাসিয়া পাভলিচেনকোভা – 1449। 34 (31)। আনা কালিনস্কায়া – 1432… 36 (42)। ভেরোনিকা কুদরমেটোভা – 1373… 45 (44)। আনাস্তাসিয়া পটাপোভা – 1251… 60 (56)। পলিনা কুদরমেটোভা – 970… 67 (62)। ক্যামিলা রাখিমোভা – 926… 77 (81)। আনা ব্লিঙ্কোভা – 878। 100 (103)। আনাস্তাসিয়া জাখারোভা (সমস্ত – রাশিয়া) – 731
বন্ধনীগুলিতে – রেটিংয়ের পূর্ববর্তী সংস্করণে একটি অবস্থান।