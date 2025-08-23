টরন্টো মিয়ামিকে মারধর করার সাথে সাথে ব্লু জেসে শেন বিবার জ্বলজ্বল করে

নিবন্ধ সামগ্রী
ব্লু জেস শেন বিবারের কাছে তাদের প্রথম চেহারা পেয়েছিলেন, তিনি যখন ক্লিভল্যান্ড গার্ডিয়ানদের সদস্য ছিলেন তখন গত মৌসুমের এপ্রিল থেকে মেজরদের খেলেননি।
সমস্ত পদক্ষেপগুলির মধ্যে, এবং গত মাসের এমএলবি ব্যবসায়ের সময়সীমার মধ্যে অনেকগুলি ইঞ্জিনিয়ার ছিল, এটি হ’ল জেসের বিবারের অধিগ্রহণ, যিনি কনুইয়ের অস্ত্রোপচারের পরে তার দীর্ঘ রাস্তা ফিরে আসার মাঝে ছিলেন।
যতদূর প্রথম ইমপ্রেশন, এটি বিবার এবং ব্লু জেসের পক্ষে এর চেয়ে ভাল আর যেতে পারে না।
প্রথম ইনিংসে একটি হিট ব্যাটার, একটি হিট যা দ্বিতীয়টিতে ইয়ার্ডটি ছেড়ে যায়, তিন-আপ, তিন-ডাউন তৃতীয়, নতুন চেহারার বিবারটি পুরানো বিবারের মতো দেখায়, যিনি ৩১ মে 30 বছর বয়সে পরিণত হন।
প্লে অফগুলিতে নজর রেখে জেরা তাদের প্রারম্ভিক ঘূর্ণনটি মূল্যায়ন চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আরও শুরু হওয়ার আগে আরও শুরু হবে।
বিবার ক্লিভল্যান্ডে স্টাফ টেক্কা ছিলেন এবং তার কনুইয়ের চোটের আগে ব্যবসায়ের সেরাগুলির মধ্যে ছিলেন।
নীল জেসের সাথে, তার সিলিংটি বেশ উঁচুতে।
তিনি অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ করছেন না এবং তার কাছে সেই প্রতিযোগিতামূলক ফায়ার ম্যাক্স শের্জার সর্বদা ound িবিতে নিয়ে আসে না, তবে বিবার ভাল।
শুক্রবার রাতে তিনি মিয়ামির ল্যান্ডেপট পার্কে দুর্দান্ত ছিলেন যেখানে তিনি নিজেকে বেসবল জগতে পুনরায় প্রবর্তন করেছিলেন।
বইগুলিতে এখন তার দুর্দান্ত আত্মপ্রকাশ, বিবারের মান প্লে অফে পরিমাপ করা হবে।
তিনি যত ভাল পিচ করেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না, জয়েসের গভীর-মরসুমের রান মাউন্ট করার সম্ভাবনা তত ভাল।
এটি স্থায়ী হওয়ার সাথে সাথে বিবারের অভিজ্ঞতা উপভোগ করুন কারণ তার পরের মরসুমের জন্য প্লেয়ার বিকল্প রয়েছে।
তার ব্লু জেসের অভিষেকের সময় বিবার নয়টি আউট করেছিলেন, যখন দুটি হিট ফলন করেছিলেন এবং ছয় ইনিংস শেষ করতে কোনও পদচারণা জারি করেননি।
টরন্টোর রেকর্ডকে উন্নত করে 75৫-৫৪-তে উন্নীত করা মারলিন্সের বিপক্ষে ৫-২ টি নীল জয়ের জয়ের তিনটি টেকওয়েজ নীচে রয়েছে, যা গত মৌসুমের -৪-উইন মোটকে ছাড়িয়ে গেছে, এমন এক রাত যখন ডল্টন ভার্সো তিন রান করে গাড়ি চালাতে দ্বিগুণ হয়েছিলেন।
1। বিবার জ্বর
৩-০ ব্যবধানে লিডের সাথে পিচিংয়ের চেয়ে রিটার্নে যাওয়ার সময় আর কোনও ভাল উপায় নেই, খুব অনভিজ্ঞ মার্লিন্স লাইনআপের মুখোমুখি হওয়ার সময় একটি বিলাসবহুল বিবারকে বহন করা হয়েছিল।
যুবসমাজের আদেশের সাথে সাথে প্রাথমিক সুবিধার সাথে বিবারকে তার শুরুতে দ্রুত স্বাচ্ছন্দ্য দিতে দেয় যা ছেলেদের দৃশ্যের মধ্যে একজন মানুষ হিসাবে পরিণত হয়েছিল।
নীল জে হিসাবে তাঁর প্রথম পিচটি ছিল তার প্রথম ব্যাটারকে আঘাত করার জন্য একটি স্ট্রাইক।
তিনি দুটি আউট দিয়ে একটি বাটা আঘাত করেছিলেন, তবে সামগ্রিকভাবে মনে হচ্ছিল বিবার কখনও শো ছাড়েনি।
বিবার তাঁর কমান্ডের জন্য পরিচিত, একটি পিচ মিক্সের বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা একটি ফাস্টবল, কাটার, বক্ররেখা, স্লাইডার এবং চেঞ্জআপ অন্তর্ভুক্ত করে।
তাঁর 15-পিচ প্রথম ইনিং দুটি স্ট্রাইকআউট দ্বারা বিরামচিহ্ন ছিল।
আবার, এটি খুব নিকৃষ্ট লাইনআপের বিরুদ্ধে এসেছিল।
যা দাঁড়িয়ে ছিল তা হ’ল বিবার ound িবিতে কতটা স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য যে পিচটি প্রয়োজন ছিল তা তিনি কীভাবে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।
2। বার্গারের জন্য একটি বিরতি
তিনি যেভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন, অ্যাডিসন বার্গারকে ক্রমে নামিয়ে দেওয়া উচিত।
এই মৌসুমে বিদ্যুতের হুমকি হিসাবে আত্মপ্রকাশকারী বার্গারের পক্ষে এটি কোনও অভিযোগ নেই, তবে প্রত্যাশাগুলি স্ফীত হয়েছে।
শুক্রবার তার প্রথম অ্যাট-ব্যাট-এ, তিনি একটি গ্রাউন্ডআউটে ব্যাট ভেঙেছিলেন।
বার্গার ক্রমে দ্বিতীয় আঘাত করেছে, তবে তাকে নামানো কোনও ধরণের ডেমোশন হিসাবে দেখা উচিত নয়, বরং পুনরায় সেট হিসাবে দেখা উচিত।
তার বিগত 11 গেমগুলিতে, বার্গার পাঁচটি হিট রেকর্ড করেছিলেন।
বার্গার 1-ফর -4 রাতের দিকে তৃতীয় ইনিংসে ওয়ান-আউট সিঙ্গেলে বেসে পৌঁছেছিল।
3। ট্যুর ডি ফ্রান্স
ভ্লাদিমির গেরেরো জুনিয়র (হ্যামস্ট্রিং) এর প্রেক্ষিতে প্রথম বেসে ফিরে এসেছিলেন টাই ফ্রান্স লাইনআপে না থাকার কারণে।
ফ্রান্স অনেক বেশি দক্ষ ডিফেন্ডার, তবে তিনি ভ্লাদ জুনিয়রের চেয়ে প্লেটে চাপিয়ে দেওয়ার মতো কাছাকাছি কোথাও নেই
শুক্রবার প্রথম ইনিংসের শীর্ষে, ফ্রান্স একটি গ্রাউন্ডারকে ডান মাঠে পাঠিয়েছিল যা জয়েস বন্ধ হয়ে দৌড়ানোর সাথে সাথে দুটি রান করেছিল।
তিনি যেখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেখানে দ্বিতীয় দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তিনি কিছুটা অতিমাত্রায় ছিলেন।
এদিকে গেরেরো মাঠে কিছু প্রাক-গেম স্প্রিন্ট করেছিলেন এবং পিটসবার্গে সোমবারের সিরিজ ওপেনারের দুটি ব্যাট-ব্যাটসের পরে টানানোর পরে ব্যাটিং অনুশীলন করেছিলেন।
ফ্রান্স তার দ্বিতীয় হিটটি চতুর্থ ইনিংসে একটি আউট দিয়ে রেকর্ড করেছিল, ব্লু জেসের সাথে তার 18 তম খেলায় তার তৃতীয় মাল্টি-হিট খেলা।
ফ্রান্স এবং ভার্সো একত্রিত হয়ে জয়ের আটটি হিটের চারটি রেকর্ড করে অর্ডারটির নীচে দ্বারা উত্পাদিত হয় না।
পরবর্তী
একটি মেক-ইট-ব্রেক-এটি শুরুটি যুক্তির সীমাটি প্রসারিত করবে, তবে শনিবার আরএইচপি জোসে বেরিওসের জন্য একটি বড় দিন হিসাবে তাঁত করে। তিনি ভাল ছিলেন না এবং টেক্সাসে পরিদর্শন করার বিপক্ষে তার সাম্প্রতিক শুরুতে ৪.১ ইনিংস গিয়ে পথচারী ছিলেন যখন তিনি দুটি হোম রান এবং ছয়টি অর্জন রান সহ 10 টি হিট ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার 26 টি শনিবার (4:10 অপরাহ্ন প্রথম পিচ) যাত্রা শুরুতে, বেরিওস 22 টি বেল্ট পেয়েছে; একটি দুর্বল আউটিং জেসের হাতকে বুলপেন থেকে বেরিয়াসকে ব্যবহার করতে বাধ্য করতে পারে, একটি স্লাইড যখন উদ্বোধনী দিনে শুরু হয়েছিল তখন কেউই আগে থেকেই ভাবেননি।
