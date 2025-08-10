টরন্টো ম্যান, 36, পিলে হত্যার চেষ্টা করার জন্য চেয়েছিলেন

নিবন্ধ সামগ্রী
খোসা অঞ্চলের পুলিশ জনসাধারণের দিকে ঝুঁকছে যে 36 বছর বয়সী টরন্টো লোককে হত্যা ও আগ্নেয়াস্ত্র অপরাধের জন্য চেয়েছিল তা সনাক্ত করতে সহায়তা করতে।
এবং পিল আঞ্চলিক পুলিশের অন্তরঙ্গ অংশীদার সহিংসতা ইউনিটের তদন্তকারীরা বলেছেন যে সন্দেহভাজনকে সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, পিরাথেপান নাগরাজাহকে হত্যার চেষ্টা করা, আগ্নেয়াস্ত্র স্রাব, আগ্নেয়াস্ত্রের অননুমোদিত দখল, আগ্নেয়াস্ত্রের অননুমোদিত দখল সম্পর্কে জ্ঞান, বোঝা নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্রের দখল এবং আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী।
পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় বিবৃতিতে বলেছেন, “পুলিশ ওয়ান্টেড পার্টিকে তাদের আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের স্থানীয় থানায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে উত্সাহিত করছে।”
“আমরা যে কেউ পিরেথেপান নাগরাজাহর সাথে যোগাযোগ থাকতে পারে, বা যাদের কাছে তার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে তাদের এগিয়ে আসতে উত্সাহিত করি।”
