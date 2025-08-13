টরি লেনেজ শ্যুটিং আপিলের ক্ষেত্রে নতুন প্রমাণ যুক্ত করতে পারে না

টরি লেনেজ মেগান থি স্ট্যালিয়নকে গুলি করার জন্য তার দোষী সাব্যস্ত করার জন্য নতুন প্রমাণকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার আবেদনটি হারিয়েছেন।
লেনেজ তার চালকের কাছ থেকে নতুন সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন যা প্রাথমিক বিচারে ব্যবহৃত হয়নি তবে এটি অস্বীকার করা হয়েছিল।
তিনি কেলসি হ্যারিসের একজন সুরক্ষা প্রহরী থেকে সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করারও চেষ্টা করছিলেন, যা আদালতও প্রত্যাখ্যান করেছিল।
ধাক্কা সত্ত্বেও, লেনেজের মূল আবেদনটি পরের সপ্তাহে শুরু হওয়া মৌখিক যুক্তি নিয়ে এগিয়ে যাবে।
এগুলি লেনেজের চালকের সাক্ষ্য না দেওয়ার বিষয়ে আবেদন এবং বিচারের সময় কেলসির জন্য সুরক্ষা প্রহরী থেকে নতুন বিবৃতি।
লেনেজের মূল আবেদনটি লস অ্যাঞ্জেলেসে আগামী সোমবার মৌখিক যুক্তির জন্য এখনও চলছে।
কানাডিয়ান র্যাপার সম্প্রতি কারাগারে আক্রমণে ভুগেছে।
লেনেজকে মোট ১৪ বার ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল যদিও জানা গেছে যে কারাগারের কর্মীরা অবিলম্বে এই হামলার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল এবং লেনেজকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার আগে তাকে প্রম্পট মেডিকেল সহায়তা দিয়েছিল।
লেনেজ তার উভয় ফুসফুস ভেঙে পড়ার ফলে আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছিলেন যার ফলে তাকে চিকিত্সকরা শ্বাসকষ্টে রাখেন তবে তিনি তখন থেকেই পুরো পুনরুদ্ধার করেছেন।
লেনেজের কারাগারের আক্রমণ ফুটেজটিও জনসাধারণের কাছে ফাঁস হয়েছিল, যা ছদ্মবেশী ছুরিকাঘাতের বিষয়টি প্রকাশ করেছিল।
ভয়াবহ ফুটেজ, যা একটি সিসিটিভি ক্যামেরা দ্বারা ধরা হয়েছিল তবে আংশিকভাবে কোনও বস্তুর দ্বারা অস্পষ্ট ছিল, লেনেজকে কারাগারের সিঁড়িতে দেখায়।
তারপরে তিনি স্যান্টিনো কোসিও দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে আক্রমণ করেছিলেন যিনি লেনেজের শীর্ষে উঠে এসেছিলেন এবং পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে লড়াই করার চেষ্টা করার সময় বারবার র্যাপারের ধড়কে ছুরিকাঘাত করেছিলেন।
ফুটেজটি কোসিওর দাবিগুলি দূর করে বলে মনে হয় যে তিনি আত্মরক্ষায় অভিনয় করছেন।
সাথে একটি সাক্ষাত্কারে টিএমজেডকোসিও দাবি করেছিলেন যে তিনি কারাগারে আঙুরের দিকে শুনেছিলেন যে লেনেজ তাকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন এবং তাঁর মাথায় একটি অনুগ্রহ রেখেছিলেন।
ক্যাসিও যোগ করেছেন যে তিনি তখন কানাডিয়ান র্যাপারের সাথে পথগুলি অতিক্রম করেছিলেন এবং তিনি নিজের পকেট থেকে কিছু বেঁধে দেখলেন।
দোষী বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি একটি অস্ত্র তাই লেনেজকে আক্রমণ করেছিল।
ক্যাসিও এবং লেনেজ প্রতিবেশী কোষগুলিতে ভিত্তি করে ব্যবহৃত হত এবং অভিযোগ করা হয়েছিল যে পূর্বে ইতিবাচক সম্পর্ক ছিল।
তাদের সম্পর্কের ভাঙ্গনের দিকে কী ঘটেছিল তা জানা যায় না যখন ক্যাসিওও দাবি করে যে মেলির সময় ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।
সাক্ষাত্কারের জবাবে লেনেজের আইনী দলটি বলেছিল: “তাঁর জীবনের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাটি ছিল বর্বর ও হিংস্র, কারাবন্দী হওয়ার সময় তিনি যে স্পষ্ট ও বর্তমান বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন তার উপর নজর রেখেছিলেন। বিশেষত জঘন্য অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে বিপরীত কোনও দাবি কেবল ভিত্তিহীন নয়, একটি অযৌক্তিক মনগড়াও নয়।”