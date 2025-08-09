টরেন: ‘ক্যাবলিটো’ এর স্মৃতিসৌধটি আবার স্থানান্তরিত হয়েছে

জেনারেল রাউল ম্যাডেরোর স্মৃতিসৌধটি, “ডেল ক্যাবলিটো” মূর্তিটি হিসাবে বেশি পরিচিত বিপ্লব বুলেভার্ড এবং মেক্সিকো রোড থেকে সরানো হয়েছিল এবং একই বুলেভার্ডে প্রায় 20 মিটার দূরে স্থানান্তরিত হবে, ঠিক কেন্দ্রীয় রিজে যা হোটেল এবং সিটি ক্লাবের প্রস্থানের সামনে রয়েছে।
স্থান পরিবর্তনটি রাস্তা পুনর্গঠনের কাজগুলির একটি অংশ যা টরেন-ম্যাটোরামোস বিপ্লব বা মহাসড়কে ৩ 36 থেকে ৪২ টি রাস্তায় পরিচালিত হয় এবং পৌরসভার গণপূর্তের পরিচালক জুয়ান অ্যাডল্ফো ভন বার্ত্রাব সরচো দ্বারা বলা হয়েছে, এটি কোহিলা ও প্রিমেন্টের নেতৃত্বে যারা এই চিত্রের দ্বারা উত্সর্গীকৃত হয়েছিল তা শেষ আন্দোলন।
এবং এটি মূলত, “ডেল ক্যাবলিটো” স্মৃতিস্তম্ভটি জুয়ারেজ অ্যাভিনিউ এবং ক্যালজাদা মেক্সিকোয়ের চৌরাস্তাতে ছিল, তবে সেখান থেকে তিনি টরেন-ম্যাটোরামোরোস বুলেভার্ডের কেন্দ্রীয় পর্বতে চলে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে একই রাস্তার দক্ষিণ অংশে ভ্রমণ করেছিলেন।
দ্য রোড পুনর্গঠন প্রকল্প অনুসারে, তার ঘোড়ায় মাউন্ট করা রাউল মাদিরোর চিত্রটি তার মূল অবস্থানে থাকবে, অর্থাৎ, বিপ্লব বুলেভার্ডে পূর্বের দিকে তাকিয়ে।
ঘোরাঘুরির ভাস্কর্যটি শুক্রবার একটি ক্রেন ব্যবহার করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং যার কৌশলগুলি পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল -যারা ভাইরাল হওয়া সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ভিডিও ভাগ করে নিয়েছিল।
গণপূর্তের পরিচালক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে স্মৃতিসৌধটি কেবল একটি ওয়াইনারিটিতে আশ্রয়ের অধীনে কয়েক দিন থাকবে যা নির্মাণ সংস্থার মালিকানাধীন "আমি বুঝতে পারি যে কাছাকাছি রয়েছে এমন একটি জায়গায়", যখন এটি সমর্থন করবে এমন বেসমেন্টটি নির্মিত হয়েছে এবং যা পরের সপ্তাহে করা হবে।
এক বা দুই সপ্তাহেরও কম সময়ে, ভাস্কর্যটি পুনঃস্থাপনের জন্য বেসমেন্টের জন্য সেটিংটি প্রস্তুত থাকবে, যা উন্মোচিত বা অনুরূপ কিছু হবে না কারণ এটি কেবল অবস্থান পরিবর্তন করে, যদিও এটি রাতের দিকে তাকানোর জন্য আলো থাকবে।
রোড পুনর্গঠন বিপ্লব নিয়ে কাজ করে বুলেভার্ড 12 বা 14 শতাংশের অগ্রিম উপস্থাপন করে, যেহেতু এটি কর্ডোনেরিয়া নির্মাণে কাজ করেছে এবং সবচেয়ে শক্তিশালীটি অনুপস্থিত রয়েছে, এটি হ'ল পুনঃপ্রবর্তন এবং সংকেত। এই প্রকল্পটি লো ডায়ানা লরা ব্রিজের ট্র্যাফিক লাইটগুলি নির্মূলকে বিবেচনা করে এবং একত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোড় নির্মাণের সাথে বিবেচনা করে