টরেন স্টোরের পোশাকের চেষ্টা করার জন্য দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
টরেন স্টোরের পোশাকের চেষ্টা করার জন্য দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

এই শুক্রবারের বিকেলে, টোরেরেনের পৌরসভার জননিরাপত্তা সিকিউরিটি ডিরেক্টর এর উপাদানগুলি বিভিন্ন সময়ে দু’জনের গ্রেপ্তার অর্জন করেছিল, যখন তারা প্লাজা গ্যালারিয়াস কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সের মধ্যে অবস্থিত জারা বিভাগীয় স্টোরের ভিতরে অবাক হওয়ার পরে, যখন তারা সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদান না করে পণ্যদ্রব্য বিয়োগ করার চেষ্টা করেছিল।

প্রথম ঘটনাটি সন্ধ্যা সাড়ে। টার দিকে রেকর্ড করা হয়েছিল, যখন বেসরকারী সুরক্ষা কর্মীরা এমন এক ব্যক্তিকে সনাক্ত করেছিলেন, যিনি প্রায় 700০০ পেসো -র আনুমানিক মূল্য সহ একটি মেরু -টাইপ পোশাক রাখার পরে, পরিমাণটি তরল না করে বাক্স অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য করার পরে, প্রহরীরা এটি ধরে রাখতে এগিয়ে যায় এবং প্রতিরোধমূলক এজেন্টদের উপস্থিতির জন্য অনুরোধ করে, যারা পুনরুদ্ধার করা পোশাকের সাথে একত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে এটি আশ্বাস ও স্থানান্তরিত করে।

ঠিক এক ঘন্টা পরে, একই প্রতিষ্ঠানে, দ্বিতীয় ঘটনাটি রেকর্ড করা হয়েছিল যখন একটি 26 বছর বয়সী মহিলা বাক্সগুলিতে অর্থ প্রদান না করে 560 পেসোর আনুমানিক মান সহ একটি কালো লেইস ব্লাউজটি নিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন। আবার, বেসরকারী সুরক্ষা কর্মীরা হস্তক্ষেপ করে এবং পৌরসভা পুলিশকে অবহিত করে, যার উপাদানগুলি তত্ক্ষণাত এসে পূর্বোক্তদের আশ্বাস দেয় এবং সাধারণ আইনের পাবলিক মন্ত্রকের সামনে পোশাকের সাথে একত্রে উপস্থাপনের দিকে এগিয়ে যায়।

উভয় বন্দী তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছে উপলব্ধ ছিল, যা বাণিজ্য চুরির অপরাধের সম্ভাব্য কমিশনের জন্য আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদের আইনী অবস্থান নির্ধারণ করবে।

