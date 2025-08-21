টলুকায় ট্র্যাফিক জরিমানা স্থগিত রয়েছে; তারা দুর্নীতি কর্মকর্তাদের তদন্ত করে

গুয়াদালাপে দে লা ক্রুজ
টলুকুয়া নাগরিকত্বের সাথে লড়াইয়ের সময় পৌরসভার সভাপতি রিকার্ডো মোরেনো বাসটিডা বলেছিলেন যে টলুকা উপত্যকার একজন সাংবাদিক কর্তৃক নথিভুক্ত সাম্প্রতিক মামলার কথা উল্লেখ করার পরে মেক্সিকান রাজধানীতে ট্র্যাফিক জরিমানা স্থগিত করা অব্যাহত রয়েছে।
“আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই, কারণ আপনি কার্যকরভাবে আপনার জরিমানা চেয়েছিলেন এবং স্পষ্টতই যাতে এটি দুর্নীতির কাজ না করে, প্রশাসন রাস্তা নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগের জন্য সরঞ্জাম অর্জন এবং মডেল ডিজাইনের বিষয়ে কাজ করছে,” তিনি বলেছিলেন।
মেয়র বলেছিলেন যে এটি একটি “পরিষ্কার, ন্যায্য এবং স্বচ্ছ স্কিম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে যা গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা অপব্যবহার দেয় না।
মোরেনো বাস্তিদা জানিয়েছে যে এই অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত ট্রানজিট উপাদানগুলি ইতিমধ্যে তাদের অবস্থান থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং বর্তমানে টোলুকা সিটি কাউন্সিলের সম্মান ও বিচারের ক্ষেত্রে একটি গবেষণা প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল। “আমরা কর্পোরেশনের মধ্যে অনিয়ম সহ্য করব না,” তিনি বলেছিলেন।
এছাড়াও, তিনি বলেছিলেন যে, একবার তারা কার্যকর হয়ে গেলে, একটি বৈদ্যুতিন ডিভাইস এবং এই ফাংশনের দায়িত্বে থাকা সমস্ত এজেন্ট – যা মহিলারা হবে – এর মাধ্যমে লঙ্ঘনগুলি প্রয়োগ করা হবে – দুর্নীতির কাজগুলি এড়াতে বডিক্যাম (দেহের সাথে সংযুক্ত ক্যামেরা) থাকবে।
“আমরা তীব্র হতে চলেছি। সম্মান ও বিচার কমিশন ইতিমধ্যে তথ্য সম্পর্কে সচেতন এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি চাপিয়ে দেবে। একটি পদ্ধতি পূরণ করতে হবে এবং এটি পূরণ করা হবে, কারণ টলুকা দুর্নীতিতে ফিট হয় না,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
সুরক্ষার ক্ষেত্রে, মেয়র এল সেমিনারিও পাড়ায় নারকান্তের উপস্থিতিও উল্লেখ করেছিলেন, যা এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছিল।
টলুকুয়োর মেয়র বলেছিলেন যে তাঁর সরকার অপরাধী গোষ্ঠীর হুমকির ফলন করবে না এবং তারা নাগরিকদের রক্ষার জন্য রাজ্য ও ফেডারেল দৃষ্টান্তের সাথে সমন্বিত পদ্ধতিতে কাজ করে।
“টোলুকা অপরাধের বিরুদ্ধে বাঁকায় না; আমরা আমাদের পরিবারের প্রশান্তির জন্য কাজ চালিয়ে যাব,” তিনি বলেছিলেন।
মেয়র সংগঠিত অপরাধের উপস্থিতি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তবে জোর দিয়েছিলেন যে বিভিন্ন অপরাধী কোষের সদস্যদের কাছ থেকেও গ্রেপ্তার হয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, তিনি পিয়াফিলের মতো ব্যান্ডগুলির বিচ্ছিন্নতা তুলে ধরেছিলেন, যা “একটি ছোটখাটো বিষয় নয়”, যেহেতু এটি মেক্সিকো উপত্যকার পূর্ব এবং টোলুকা উপত্যকার পূর্বে হিডালগো, মেক্সিকো সিটিতে পরিচালিত যানবাহন চুরির জন্য উত্সর্গীকৃত একটি কোষ ছিল।
“আমরা বিভিন্ন অপরাধী গোষ্ঠী থেকে কোষ গ্রেপ্তার বুঝতে পেরেছি এবং অবশ্যই এটিও উত্পন্ন করেছে যে এর ভারসাম্য পরিবর্তন হয়েছে,” তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন।