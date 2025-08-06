টলুকা ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে ফিরে যান!

লেখা
প্রতীকী ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে নিউইয়র্ক সিটি এফসিতে ২-১ গোলে চাপিয়ে ২০২৫ টি লিগের কাপে টোলুকা একটি মৌলিক জয় জিতেছে। গেমের প্রথম মিনিটে প্রাঙ্গণটি উন্নত হওয়ার পরে, বিরূপ স্কোরটি সনাক্ত করার সময় মেক্সিকান দল মেজাজ এবং চরিত্রটি প্রদর্শন করেছিল।
জেসেস অ্যাঙ্গুলো স্কোরলেট সেটটিকে পুনরুজ্জীবিত করে এমন একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের সাথে স্কোরের সাথে মিলে যাওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। পরে, পলিনহো জয়ের লক্ষ্য চিহ্নিত করে, বেঞ্চের মেজাজ এবং ক্লাবের অনুসারীদের আলোকিত করে। স্কোয়াড সভার মূল মুহুর্তগুলিতে কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
এই ফলাফলের সাথে, টোলুকাকে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে রাখা হয়েছিল। তবে এর গাণিতিক শ্রেণিবিন্যাসটি এখনও সংহত হয়নি, যেহেতু বেশ কয়েকটি দল শেষ দিনে টেবিলটি পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বজায় রেখেছিল।
পার্টির বিকাশ উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ তীব্রতা এবং উত্তেজনার মুহুর্তগুলি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। নিউইয়র্ক টেরিটরিতে খেলা সত্ত্বেও, স্কারলেট কোচিং কর্মীদের নেতৃত্বে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা অর্ডার, কৌশলগত শৃঙ্খলা এবং গেমের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দৃ determination ় সংকল্প দেখিয়েছিলেন।
গ্রুপ পর্ব বন্ধ করার সময়, টলুকা অনুপ্রেরণা উচ্চ এবং মনকে কেন্দ্র করে উপস্থিত হয়েছিল। দলটি বুঝতে পেরেছিল যে একটি ড্র এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হবে, যদিও এটি চূড়ান্ত পরাজয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য ফলাফলের উপর নির্ভর করে ঝুঁকিও ধরে নিয়েছিল।