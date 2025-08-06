You are Here
টাইগাররা এলএএফসির বিপক্ষে পরাজয়ের সাথে জটিল
News

টাইগাররা এলএএফসির বিপক্ষে পরাজয়ের সাথে জটিল

টিগ্রেস এলএএফসি -র আগে তার বিজয় ধারাটি দেখেছিল, একজন অনুপ্রাণিত ডেভিড মার্টিনেজকে ধন্যবাদ এটি একটি দ্বিগুণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, সুতরাং কুপ লিগগুলিতে তাদের ভবিষ্যত জানতে, অন্যান্য ফলাফলের উপর নির্ভর করার অনিশ্চয়তায় রয়ে গেছে।

স্কোরটি খোলার স্পষ্ট সুযোগ ছিল ফিলাইনদের, মিনিটে গিগনাক হেড নিলাম রয়েছে কর্নার কিক, যা ক্রসবারের ঠিক উপরে গিয়েছিল এবং 9 ‘এর আগে, ফরাসী নিজেই প্রথম শট চেষ্টা করেছিলেন যা ক্রসবার থেকে সেন্টিমিটারও পেরিয়েছিল।

তাহলে এটা ছিল অ্যাঞ্জেল কোরিয়া যিনি অর্ধেক নিলাম চেষ্টা করেছিলেন এলাকায়, তবে গোলরক্ষক হাসল আর্জেন্টাইন স্কোরিং এড়াতে কর্নার ডাইভার্ট করতে সক্ষম হন।

প্রথমার্ধটি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল, তখন ডিয়েগো লাইনেজ 32 -এ ‘এই অঞ্চলের ডানদিকে গিয়েছিল, একটি শক্তিশালী শট পেতে যা হ্যাসল তিনি কোণার শটটি সরিয়ে নিতে সক্ষম হন।

এই বিতর্কটি এমন একটি নাটক নিয়ে এসেছিল যেখানে গোরিয়ারান একটি বল থেকে টিলম্যানকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার জন্য এই অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন এবং যদিও উরুগুয়ান কেবল তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্পর্শ করেছে বলে মনে হয়েছিল, হুইসেল জানিয়েছে যে মার্টিনেজ সর্বাধিক জরিমানা চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেননি।

যুবক ডেভিড মার্টিনেজ প্যাটানকে ১-০ ব্যবধানে চার্জ করা এবং প্রতারণার দায়িত্বে ছিলেন অ্যাঞ্জেলসের পক্ষে, যিনি সেই মুহুর্তে টাইগারদের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

দ্বিতীয় অংশের জন্য, পিজারো সিদ্ধান্ত নিয়েছে এডগার আইভান ল্যাপেজ দেওয়ার জন্য গিগনাক পান এবং প্রথম বলটি যে গাজেলকে স্পর্শ করেছিল, অঙ্কনটি 1-1 থেকে 47 ‘চিহ্নিত করেছে, বল শিরোনামে একটি শিরোনামে।

তবে, এলএএফসি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এবং গুজমনের চিত্র হাজির দু’বার অরিয়াজুলগুলি বাঁচাতে 60 ‘এ। কর্নার কিকের একটি তাফারি শিরোনামে প্রথমে এবং পরে একটি স্মোলিয়াকভ শট ধরেছিল।

মিনিটে 64 এসেছিল a মার্টিনেজের অসাধারণ স্বতন্ত্র নাটক, কে হাফ কোর্টের সামনে একটি বল নিয়েছিল এবং গতি এবং শক্তি উপর ভিত্তি করেরোমুলো জওয়ার্গ এবং জুয়ানজো পুরতার ব্র্যান্ডগুলি নাহুয়েলের মুখোমুখি হয়ে তাকে মারধর করার জন্য নেওয়া হয়েছিল প্রাঙ্গনের 2-1 এর জন্য।

টাইগ্রেস ইগুয়ালাদের সন্ধানে গিয়েছিল এবং ব্রুনেট্টা এই অঞ্চলের অঞ্চলে যখন ৮০ মিনিটের কাছাকাছি ছিল তিনি ক্রসবারের সিআইএমবি শক্তি দিয়ে গুলি করেছিলেন হাসল দ্বারা রক্ষার গোলটি।

মোর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সময় ছিল না তারা লস অ্যাঞ্জেলেসে ধুলো কামড়ায়, সুতরাং তাদের এখন ফলাফলগুলি আশা করতে হবে যে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাক্সেস করতে এমএক্স লিগের প্রথম চারটির মধ্যে থাকতে পারে কিনা তা জানতে হবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts