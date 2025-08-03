টাইগার-ক্যাটস আউটলাস্ট সংগ্রামী এলকস 28-24 ষষ্ঠ সরাসরি জয়ের জন্য-এডমন্টন

এমনকি বজ্রপাতের হুমকিও তাদের অঞ্চল থেকে হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালদের ছিটকে দিতে পারে না।
টিম হোয়াইট এক জোড়া টাচডাউন পাসে রিল করে যখন টাইগার-বিড়ালরা তাদের লাল-গরম খেলা চালিয়ে যায়, শনিবার এডমন্টন এলকসকে ২৮-২৪ পরাজিত করে এমন একটি খেলায় পরাজিত করে যা আলবার্তার রাজধানীর চারপাশে বজ্রপাতের কারণে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বিলম্বিত হয়েছিল।
টিক্যাটস (-2-২) এখন টানা ছয়টি গেম জিতেছে।
হ্যামিল্টনের কোয়ার্টারব্যাক বো লেভি মিচেল, যিনি ৩৫০ গজ পাসিং এবং তিনটি টেডের জন্য ৪২ এর জন্য ৩০ জন ছিলেন, হ্যামিল্টনের কোয়ার্টারব্যাক বো লেভি মিচেল বলেছিলেন, “এটি লকার রুমে বিশ্বাস তৈরি করা অব্যাহত ছিল, আমরা কোথায় যাই হোক না কেন, যেখানে আমরা গেমসে রয়েছি, উপরে বা নীচে, আমরা জয়ের একটি উপায় খুঁজে পাব।”
“এটি বিভিন্ন লোক, এটি প্রতিবারই বিভিন্ন গোষ্ঠী।
মিচেল শনিবার সিএফএল পাসিং ইয়ার্ডে কেরিয়ারে ডগ ফ্লুটিকে (৪১,৩৫৫) গ্রহন করেছিলেন, সর্বকালের নবম স্থানে চলে এসেছেন।
টিক্যাটসের প্রধান কোচ স্কট মিলানোভিচ বলেছেন, “তিনি পকেটে চলে যাওয়া এবং বস্তা না নেওয়া এবং ফুটবলের সাথে দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়ার এবং তারা সেখানে থাকাকালীন বড় নাটক তৈরির দুর্দান্ত কাজ করছেন।
“আমি মনে করি না যে আমরা একটি সম্পূর্ণ চার-চতুর্থাংশ, তিন-পর্ব, আবার খেলা খেলেছি, তবে আমি ভেবেছিলাম আমরা চতুর্থ কোয়ার্টারে করেছি, এটি যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল।”
এলকস (১–6) এখন তিনটি সরাসরি ক্ষতি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
এলকস প্রধান কোচ মার্ক কিলাম বলেছেন, “আমরা আরও কাছে আসছি। “যখন ভাল দলগুলি একে অপরকে খেলবে, তখন এটি সেই দল যা নাটকগুলিকে সাধারণত জয়ী করে তোলে We আমাদের এটি করার সুযোগ ছিল We আমরা তা করি নি।”
হ্যামিল্টনকে দেখে মনে হচ্ছিল এটি উদ্বোধনী কিক অফের ঠিক ব্যবসায়ের অর্থ, যা 75৫ গজ ফিরে এসেছিল যিশাইয় উডেন সিনিয়র দুটি নাটক পরে, মিচেল কিওনড্রে স্মিথের কাছে একটি 24-গজের টাচডাউন পাস শেষ করেছিলেন।
এডমন্টন শকটি সরিয়ে নিয়ে তার নিজের স্পর্শডাউন দিয়ে প্রথম দখলে সাড়া দিয়েছিল, কারণ কোয়ার্টারব্যাক কোডি ফাজার্দো একটি দীর্ঘ ড্রাইভ ইঞ্জিনিয়ার করেছিলেন, জাস্টিন র্যাঙ্কিনের শেষ জোনে 10 গজ রান দিয়ে আবৃত।
যাইহোক, হ্যামিল্টন তার নিজস্ব একটি দীর্ঘ ড্রাইভ দিয়ে ডানদিকে ঘুষি মারলেন, গ্রেগ বেল পরিচালিত একটি দুই গজ টিডি-তে সমাপ্ত হয়।
স্টিভেন ডানবার জুনিয়র আবারও ফিরে এসেছিলেন এলকস আবার ফিরে এসে 25-গজের অভ্যর্থনার জন্য একটি ডিফেন্ডারকে সরিয়ে একটি দুর্দান্ত খেলা তৈরি করে, কোল স্নাইডারের এক গজ ছুটে যাওয়া মেজর স্থাপন করে।
এডমন্টন দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষের দিকে প্রথম নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়েছিল, তবে বিড়ালদের প্রতিরক্ষা বিশাল আকার ধারণ করেছিল, এলকসকে টানা দুটি গোল-লাইন থামিয়ে এক-ইয়ার্ডের লাইন থেকে স্ট্যান্ড থেকে স্ট্যান্ডারের চেষ্টা করে বলটি ডাউনসটি চালু করার জন্য এবং খেলাটি অর্ধেক করে 14-14 বাঁধতে থাকে।
এলকস তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরু করার জন্য আরও একটি শক্ত ড্রাইভের সাথে সাড়া দিয়েছিল, ফাজার্দো থেকে র্যাঙ্কিনে 13-গজ টিডি পাস দ্বারা শেষ হয়েছিল।
হ্যামিল্টন হোয়াইটের তিন গজ টিডি ক্যাচ দিয়ে সাড়া দেওয়ার সাথে সাথে দর্শনীয় যুদ্ধটি অব্যাহত ছিল।
তারপরে স্থানীয় সময় 3:17 এ তৃতীয় কোয়ার্টারে মাত্র 18 সেকেন্ড বাকি থাকায় কমনওয়েলথ স্টেডিয়ামের আশেপাশে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেছিল এবং খেলাটি প্রায় সাড়ে ৪ টা অবধি বিলম্বিত হয়েছিল
চতুর্থ স্থানে 9:56 বাকি রেখে এডমন্টন একটি বিশাল খেলা পেয়েছিলেন কারণ পেন্টার কোডি গ্রেসই প্রথম তাঁর নিজের আকাশের উঁচু কিকটিতে পৌঁছেছিলেন এবং এটি বাছাই করার জন্য সতীর্থ লুক বার্টন-ক্রাহানের পক্ষে এটি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নাটকটি ভিনসেন্ট ব্লাঞ্চার্ডের 33-গজের মাঠের গোলের দিকে পরিচালিত করেছিল।
স্ট্যাভ্রোস ক্যাটসেন্টোনিসের দীর্ঘ বোমা প্রচেষ্টায় ফাজার্দোকে বাধা দেওয়ার পরে, টাইগার-বিড়ালগুলি মাঠে নেমে দুই মিনিট বাকি রেখে চার পয়েন্টের লিড নিতে হোয়াইটের কাছে একটি 27-গজের টাচডাউন পাস শেষ করে।
হোয়াইট বলেছিলেন, “এটি অবশ্যই একটি ঘনিষ্ঠ খেলা ছিল, সুতরাং এটি গ্রাইন্ড করতে এবং জয়টি ধরতে সক্ষম হওয়া অবশ্যই ভাল লাগে,” হোয়াইট বলেছিলেন। “আমি একটি দল হিসাবে অনুভব করি আমরা পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে আমাদের সুরকার রাখি এবং গেমগুলিতে দেরিতে আমরা কেবল শেষ করতে সক্ষম।”
এডমন্টনের দেরিতে সুযোগ ছিল কারণ ফাজার্দো দীর্ঘ পাস দিয়ে শেষ জোনে কাওন জুলিয়েন-গ্রান্টকে আঘাত করেছিলেন, তবে তিনি তা বাদ দিয়েছিলেন। এলকস ডাউনগুলি বলটি ঘুরিয়ে দেয় এবং হ্যামিল্টন ঘড়ির বাইরে চলে যায়।
পরবর্তী
টাইগার-বিড়াল: বৃহস্পতিবার বিসি লায়ন্সকে হোস্ট করুন।
এলকস: শুক্রবার মন্ট্রিল অ্যালোয়েটস দেখুন।
© 2025 কানাডিয়ান প্রেস