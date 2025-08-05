টাইগ্রেস এবং লেন পারবে না তবে পুয়েবলা জিতেছে! লিগস কাপে সমস্ত ম্যাচের সংক্ষিপ্তসার আজ 5 আগস্ট – এল ফিনান্সিরো

দলগুলির দল লিগা এমএক্স এবং এমএলএস মঙ্গলবার লিগস কাপ 2025 এর গ্রুপ পর্বের শেষ দিনের উদ্বোধনে তারা মুখোমুখি হয়েছিল।
অসামান্য দ্বৈতগুলির মধ্যে পাচুকা হিউস্টন ডায়নামো এবং টলুকাকে নিউ ইয়র্ক সিটি এফসিতে পরাজিত করেছিল; যদিও বাঘলেন এবং মাজাতলান পড়ে গেল; পুয়েবলা একটি দুর্দান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে।
কাপ 2025 লিগে সমস্ত ম্যাচের ফলাফল আজ মঙ্গলবার, 5 আগস্ট
লিগস কাপ 2025 -এ কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য প্রথম সত্য প্রার্থীরা ইতিমধ্যে উদঘাটন করতে শুরু করেছে। এরপরে, আমরা আপনাকে বলি যে ফলাফলগুলি কী ছিল।
কলম্বাস ক্রু 1-0 লেন
লেন তিনি মাত্র 1 পয়েন্ট নিয়ে বিদায় বলেছেন; এদিকে, দ্য কলম্বাস এটি এমএলএস টেবিলের প্রথম স্থান হিসাবে 7 টি ইউনিট সহ স্থাপন করা হয়েছে তবে দিনের শেষে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে। গোলটি বাম -হ্যান্ডার, ম্যাক্সিমিলিয়ান আরফস্টেন করেছিলেন।
টোলুকা 2-1 নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি
প্রত্যাবর্তনের সাথে, টোলুকা সে মারল নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি এবং এটি এমএক্স লিগের নির্দিষ্ট টেবিলের নেতা হিসাবে এই মুহুর্তে স্থাপন করা হয়েছিল, যদিও এর অন্যান্য ফলাফলের যোগ্যতা এখনও নির্ভর করে। অ্যালোনসো মার্টিনেজের গোলের পরে, ‘ক্যানেলো’ অ্যাঙ্গুলো এবং পলিনহো মোহাম্মদের ‘ডেভিলস’ এর হয়ে গোল করেছিলেন।
মন্ট্রিল 1-2 পুয়েবলা
আবেগ পূর্ণ একটি খেলায়, পুয়েবলা তিনি পরাজিত মন্ট্রিয়াল প্রত্যাবর্তনের সাথেও। প্রিন্স ওসেই ওউসু কানাডিয়ান দলের হয়ে গোল করেছিলেন তবে লোকেরা এমিলিয়ানো গমেজ এবং রিকার্ডো ‘4 কে’ মারানের সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। গেমটি পাশের জন্য বহিষ্কার হওয়ার আগে 10 বনাম 10 শেষ হয়েছিল। ‘স্ট্রিপ’ শ্রেণিবিন্যাস জোনে এই মুহুর্তে রয়েছে তবে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য অনেকগুলি ফলাফলের উপর নির্ভর করে।
হিউস্টন ডায়নামো 1-2 পাচুকা
পাচুকা আমিও বিপক্ষে জিততে বাধ্য ছিলাম হিউস্টন। লুইস কুইনস এবং গ্যাস্টান টোগনি ‘তুজোস’ -এর হয়ে গোল করেছেন এবং অ্যামাইন বাসি ডায়নামোর জন্য ছাড় দিয়েছেন। ‘তুজোস’ একটি শ্রেণিবিন্যাস জোনে প্রবেশ করে তবে কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য বেশ কয়েকটি ফলাফলের উপরও নির্ভর করে।
মাজাতলান এফসি 0-2 সান দিয়েগো এফসি
এবং মাজাতলান যে প্রথম দুটি লিগ কাপের গেমগুলি পড়েছে তার ভাল ফলাফল নিয়ে তিনি মায়াজাল করেছিলেন এবং নতুন এমএলএস দলের কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনালের সম্ভাবনা থেকে দূরে রয়েছেন, সান দিয়েগো। ওনি ভালাকরির দুটি গোলের সাথে, মাজাতলেকোস প্রতিযোগিতায় বিদায় জানিয়েছে, যখন ক্যালিফোর্নিয়ানরা ইতিমধ্যে নির্মূল হয়েছিল।
ইউএনএল 1-2 এলএএফসি টাইগারস
ইউএনএল টাইগারস আমি এমএক্স লিগ গ্রুপের বিরুদ্ধে পরম নেতৃত্বের সন্ধান করছিলাম Laftc তবে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেডিয়াম নিষেধাজ্ঞায় (১-২) পড়ার পরে তিনি তার শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন। ভেনিজুয়েলার ডেভিড মার্টিনেজ অ্যাঞ্জেলসের হয়ে দুটি গোল করেছিলেন, যখন ফিগারদের পক্ষে, gad দগার ‘গ্যাসেলো’ ল্যাপেজ স্কোর করেছিলেন। নিউভো লেনের ইউ এর লোকেরা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য জুয়ারেজ, পুমাস, মাজাতলান এবং নেকাক্সার খারাপ ফলাফলের উপর নির্ভর করে।
কাপ লিগ ফর্ম্যাটটি কীভাবে কাজ করে?
দ্য লিগস কাপ 2025 মুখ থেকে 18 টি ক্লাব লিগা এমএক্স 18 এর বিপরীতে এমএলএস। সকলেই গ্রুপ পর্বে তিনটি গেম খেলেন এবং কোন ড্র নেই: যদি 90 মিনিটের মধ্যে কোনও ম্যাচ শেষ হয়, তবে প্রতিটি দলকে একটি পয়েন্ট প্রদান করা হয় এবং বিজয়ীকে অতিরিক্ত পয়েন্ট দেওয়ার জন্য একটি ব্যাচকে পেনাল্টির একটি অতিরিক্ত পয়েন্ট দেওয়ার জন্য বিতর্কিত হয়।
লস প্রতিটি লিগের চারটি সেরা দল কোয়ার্টার ফাইনালে সরাসরি অগ্রসর:
- এমএলএস 1 বনাম লিগা এমএক্স 4
- এমএলএস 2 বনাম লিগা এমএক্স 3
- এমএলএস 3 বনাম লিগা এমএক্স 2
- এমএলএস 4 বনাম লিগা এমএক্স 1
টুর্নামেন্টের জন্য একটি অর্থনৈতিক পুরষ্কার দেয় 2 মিলিয়ন ডলার চ্যাম্পিয়ন এবং টিকিট কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপফিফার 2029 ক্লাব বিশ্বকাপের উপস্থাপনা।