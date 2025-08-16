You are Here
টাইটানসের ক্যাম ওয়ার্ড দেখায় যে কেন তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি-চেঞ্জার হতে পারেন যতক্ষণ তিনি সহায়তা পান
News

টাইটানসের ক্যাম ওয়ার্ড দেখায় যে কেন তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি-চেঞ্জার হতে পারেন যতক্ষণ তিনি সহায়তা পান

আপনি যদি শুক্রবার রাতে টেনেসি টাইটানসের প্রিসন গেম থেকে বক্স স্কোরটি কেবল দেখেন তবে রুকি কোয়ার্টারব্যাক ক্যাম ওয়ার্ডের লড়াইয়ে লড়াই করা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ হবে। তিনি আটলান্টা ফ্যালকনসের বিপক্ষে তার এক চতুর্থাংশের কাজের জন্য 42 গজ এবং একটি 52.1 পথিক রেটিংয়ের জন্য 2-অফ -7 এবং 52.1 পাসের রেটিং শেষ করেছেন।

হুবহু দুর্দান্ত সংখ্যা নয়, বিশেষত 1 নম্বরের সামগ্রিক বাছাইয়ের জন্য।

তবে কখনও কখনও, ছোট নমুনার আকারের সংখ্যাগুলি সর্বদা গল্পটি বলে না। এটি বিশেষ করে প্রাকসেশন ফুটবলে সত্য। এটিও সেই সময়গুলির মধ্যে একটি।

যদিও ওয়ার্ড তার পূর্বসূরীর অভিষেকের মতো তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না, এবং যখন তার কিছু পাথুরে মুহুর্ত ছিল, তখনও তিনি দেখিয়েছিলেন যে কেন টাইটানরা তাকে খসড়াটিতে শীর্ষ বাছাই করে নিয়ে গিয়েছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য তাদের চারপাশে তাদের ভোটাধিকার তৈরি করছে। কিছু চিত্তাকর্ষক ছোঁড়া এবং মুহুর্তগুলি ছিল এবং উজ্জ্বলতার ঝলকানি ছিল যা তিনি যে ধরণের খেলোয়াড় হয়ে উঠতে পারেন তা দেখায়।

যতক্ষণ সে কিছু সাহায্য পায়।

শুক্রবারের খেলা থেকে এটিই বড় টেকওয়ে।

তিনি যখন প্রিসন ওপেনারে প্রবীণ প্রশস্ত রিসিভার ক্যালভিন রিডলির সাথে একটি শক্তিশালী রসায়ন দেখিয়েছিলেন, রিডলি শুক্রবার খেলেননি, ওয়ার্ডকে তার প্রশস্ত রিসিভার গ্রুপের মধ্যে অন্য কোথাও দেখতে বাধ্য করেছিলেন। এটি সবসময় ভাল যায় না।

35 গজের জন্য গেমের প্রথম পাসে তিনি এলিক আয়োম্যানরের সাথে সংযুক্ত হয়ে রাতটি একটি ভাল শুরুতে নেমেছিল।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts