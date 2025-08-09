টাইটানসের সংঘর্ষ: এনবিএ মরসুমে প্রতিদ্বন্দ্বী গেমগুলির সাথে টিপ অফ

2025-26 এনবিএ মরসুম 21 অক্টোবর ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স ম্যাচআপের সাথে এক জোড়া দিয়ে টিপবে, ইএসপিএন-এর শামস চরণিয়া জানিয়েছে।
রকেটস 2024 এর শিরোনামজয়ী থান্ডারগুলির বিপক্ষে উঠবে জিনিসগুলি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, তারপরে ওয়ারিয়র্সদের বিরুদ্ধে লেকারদের বিপক্ষে।
এর অর্থ নতুন চেহারার রকেটে কেভিন ডুরান্ট, থান্ডার তাদের চ্যাম্পিয়নশিপের বেজে ওঠার রাতে ওকলাহোমা সিটিতে যাবেন। এদিকে, স্টিফেন কারি তাদের ক্যারিয়ারে 57 তমবারের মতো লেব্রন জেমসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবেন।
যদিও ম্যাভেরিক্সগুলি একটি উদ্বোধনী রাতের গেমের সাথে ট্যাপ করা হয়নি, স্টেইন লাইনের মার্ক স্টেইন এই বছরের নং 1 পিক, কুপার ফ্ল্যাগ, বনাম ভিক্টর ওয়েমবানিয়ামা এবং এই বছরের দ্বিতীয় নম্বর পিক ডিলান হার্পারের মধ্যে একটি বহুল প্রত্যাশিত ম্যাচআপ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে স্পারসের বিরুদ্ধে তাদের মরসুম শুরু হবে বলে জানিয়েছে।