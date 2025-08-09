টাইমস স্কোয়ারে টাইরোট তিনটি আহত করে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে শনিবার ডন -এ নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের বরাত দিয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) অগ্রগতিতে তিনজনকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে।
একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
সন্দেহভাজন একজন 17 বছর বয়সী কিশোর। আহতরা হলেন ১৯ এবং 65৫ বছর বয়সে এক 18 বছর বয়সী মেয়ে এবং দু’জন লোক। আহত তিনজনকে বেলভ্যু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং বিপদের বাইরে রয়েছে।
শুটিংটি সকাল 1:20 এ (সকাল 6:20 এএম মেনল্যান্ড পর্তুগালে) নিবন্ধিত হয়েছে এবং মতবিরোধের পরে ঘটবে।
এই ঘটনাটি নিউইয়র্কের অন্যতম আইকনিক দর্শনীয় স্থানগুলিতে হয়েছিল এবং ম্যানহাটান অফিসের একটি ভবনে গুলি চালানোর মাত্র কয়েক দিন পরে, যা পুলিশ সহ চারজন মারা গিয়েছিল।
আগ্নেয়াস্ত্রের ঘটনাগুলি যুক্তরাষ্ট্রে তুলনামূলকভাবে সাধারণ, যেখানে অস্ত্রগুলি সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য।