You are Here
টাইরিক হিলের 8 মাস বয়সী কন্যা লক্ষণগুলির বিষয়ে এআর-তে ছুটে এসেছিল
News

টাইরিক হিলের 8 মাস বয়সী কন্যা লক্ষণগুলির বিষয়ে এআর-তে ছুটে এসেছিল

টাইরিক হিল
কন্যা জরুরি ঘরে ছুটে গেল

প্রকাশিত

টাইরিক হিল ক্যাপ্রি ইনস্টাগ্রাম মেইন

টাইরিক হিলবুধবার আট মাস বয়সী কন্যাকে জরুরি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে উদ্বেগগুলি উত্থাপন করে এমন লক্ষণগুলি দেখানোর পরে … তবে ধন্যবাদ, শিশুর মা বলেছেন যে ছোট মেয়েটির উন্নতি হচ্ছে।

কেটা ভ্যাকটার – টাইরিকের বিচ্ছিন্ন স্ত্রী- বৃহস্পতিবার তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় ঘটনার ভীতিজনক বিবরণ ভাগ করে নিয়েছেন … তার ডাক্তার লেখালেখি তাকে বুধবার রাতে শিশুর পরে হাসপাতালে এএসএপে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ক্যাপ্রি “উষ্ণ, অতি নিদ্রাহীন বোধ শুরু করতে শুরু করেছে এবং কেবল নিজেই নয়” “

ইনস্টাগ্রাম মিডিয়া লোড করার জন্য আপনার অনুমতিটির জন্য অপেক্ষা করছি।

“আমি ফোন করেছি (ডাঃ জ্যারেড ফ্রেডম্যান), “কীটা বলেছিল,” এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমাদের জন্য সরাসরি একটি অবিশ্বাস্য দল নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। “

কীটা বলেছিল ক্যাপ্রি একগুচ্ছ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল … এবং ভাগ্যক্রমে, দেখে মনে হচ্ছে তার বাচ্চা মেয়েটি ঠিকঠাক হতে চলেছে।


ভ্যাকারো তার ডকের প্রশংসা করলেন অসামান্য যত্ন এবং সহায়তার জন্য, আরও যোগ করে যে তার প্রচেষ্টা একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য করেছে।

টাইরিক-হিল-কিটা-হিল-গেট্টি-আইজি -1

“তিনি আজ অনেক ভাল করছেন 💖,” তিনি লিখেছিলেন।

বুধবার হিল মিস ডলফিনস অনুশীলন করেছেন … তবে দলটি বলেছে যে এটি “অঘোষিত আঘাতের” কারণে হয়েছিল। মিয়ামির আসন্ন রোড প্রিসন ম্যাচআপের জন্য বিয়ার্সের সাথে একটি বিমানে উঠার পরে তাকে দেখা গিয়েছিল।

হিল এবং ভ্যাকারো কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন গত নভেম্বরে, তাদের বিয়ে করার এক বছর পরে।

ভ্যাকারো এপ্রিল মাসে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছিলেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts