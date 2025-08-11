টাইলস নাটকীয় গেম বন্ধের সাথে ঝাড়ু এড়াতে

লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রথম 25 টি এন্ট্রিগুলিতে মাত্র চারটি দৌড় উত্পাদন করার পরে, টরন্টো ব্যাটস তাদের অস্থায়ী খরা থেকে জেগে উঠেছিল, ডডজার্সকে 5-4 ব্যবধানে পরাজিত করতে এবং ঝাড়ু এড়াতে শেষ দুটি ইনিংসে তিনটি মূল হোমারকে সংযুক্ত করে।
সেই গুরুত্বপূর্ণ অষ্টম পর্বে, ডোমিনিকান ভ্লাদিমির গেরেরো জুনিয়র এবং অ্যাডিসন বার্গার টানা হোমারদের শট করতে টাইলসকে সামনের ৪-৩ গোলে রেখেছিলেন।
জেফ হফম্যান ফ্রেডি ফ্রিম্যানের বলটি বল দিয়ে ঘাঁটিগুলি দিয়ে ইনিংসের নীচের অংশে পুরো ঘাঁটিগুলি দিয়েছিলেন, তবে আক্রমণাত্মকরা তাকে তত্ক্ষণাত্ সমর্থন করে। নবমীতে টরন্টোতে সুবিধাটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বাম বনের স্ট্যান্ডে বাম-হাতের অ্যালেক্স ভেসিয়ার প্রথম প্রবর্তনে আর্নি ক্লিমেন্ট একটি স্লাইডার জমা করেছিলেন।
টরন্টোর নেতারা এমএলবি হিটগুলিতে (1,098, দ্বিতীয় স্থানের চেয়ে 55 বেশি), গড় ব্যাটিং (.269) এবং শতকরা শতাংশ (.339) এম্বেড হয়েছে, পাশাপাশি ডাবলসে দ্বিতীয় (218) এবং তৃতীয় (.7666) তে তৃতীয় হওয়া ছাড়াও। এই সিরিজের 35 টি স্ট্রাইকআউট থাকা সত্ত্বেও এটি কম স্ট্রাইকআউট (796) প্রাপ্ত দলও রয়েছে, এই মৌসুমে তিনটি গেমের সিরিজের সর্বোচ্চ চিত্র।
এবং যদিও ডডগাররা নবমীর ক্ষতির ভিত্তিতে ভিত্তিগুলি পূরণ করেছিল, টাইলস পিচার ম্যাসন ফ্লুহার্টির দুর্দান্ত কাজ নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যিনি শেহেই ওহতানিকে আঘাত করেছিলেন এবং বিজয় নিশ্চিত করার জন্য শট দিয়ে মুকি বেটসকে আধিপত্য করেছিলেন।
টাইলস ডাউন ছিল, বিকেলে মাত্র দুটি দৌড়, পাঁচটি হিট এবং 11 স্ট্রাইকআউট সহ। এটি প্রথম দুটি খেলায় মাত্র দু’বার লক্ষ্য করার পরে।
