টাইলার কোলেক এই মরসুমে তিনি কী প্রমাণ করতে চান তা প্রকাশ করে

নিউইয়র্ক নিক্সের টাইলার কোলেক এনবিএতে তার দ্বিতীয় মরসুম শুরু করতে চলেছেন এবং তিনি চান যে এটি তার প্রথমটির চেয়ে আরও ভাল হতে পারে।
তিনি জানেন যে তিনি প্রচুর বিকল্প নিয়ে একটি দলের হয়ে খেলছেন, তবে তিনি অন্যতম সেরা হতে চান।
আয়ান বেগলির সাথে কথা বলতে গিয়ে কোলেক তার ইচ্ছা এবং আসন্ন মরসুমের পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলেছেন।
তিনি তার দলকে আরও বেশি সফল করতে এবং সহায়তা করতে চাইছেন।
কোলেক বলেছিলেন, “কেবল আমার ভূমিকা অর্জন করার চেষ্টা করছি; দলটি আমার যা করতে হবে তা কেবল। কেবল ছেলেদের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে আমি সেখানে মেঝেতে বাইরে থাকতে পারি, যাতে আমি জয়ের প্রভাব ফেলতে পারি,” কোলেক বলেছিলেন।
টাইলার কোলেক টকস ইয়ার 2 আউটলুক এবং আরও এনওয়াইসি বাস্কেটবল বাচ্চাদের ক্যাম্প সাক্ষাত্কার থেকে পুটব্যাকের উপর:
কোলেকের প্রথম মরসুমে তাকে পুরোটা করা হয়নি, কমপক্ষে সংখ্যা অনুসারে নয়।
তিনি মাঠ থেকে ৩২.৯ শতাংশ এবং ১.7 সহায়তা করেছেন এবং তিন-পয়েন্ট লাইন থেকে মাত্র ২৯.৮ শতাংশ সহায়তা করেছেন।
সত্যি কথা বলতে কি, কোলেক প্রায়শই ব্যবহার করা হত না এবং কেবল তার ৪১ টি গেম জুড়ে গড়ে .2.২ মিনিট খেলত।
তিনি ইতিমধ্যে অনেক রোকিগুলি কী শিখেছিলেন: আদালতে সময় কাটানো শক্ত, বিশেষত যদি আপনি এমন একটি দলের হয়ে খেলছেন যার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।
নিক্স ফাইনালে যাওয়ার সমস্ত পথে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাই তারা কোলেককে খুব বেশি সুযোগ দেয়নি কারণ তারা তাদের বৃহত্তম তারকাদের উপর নির্ভর করে।
সর্বোপরি, প্রধান কোচ টম থিবোডাউ প্রায়শই তার ঘূর্ণন পরিবর্তন না করার জন্য কুখ্যাত, যা কোলেকের পক্ষে বিষয়গুলিকে আরও কঠিন করে তুলেছিল।
তবে যদিও তার সংখ্যাগুলি চমকপ্রদ ছিল না, কোলেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিলেন এবং সঠিক মনোভাবও রয়েছে।
অফসিসনের সময় সেই মনোভাবটি এখনও পুরো প্রদর্শনীতে রয়েছে, তবে তিনি ফিরে এসে তাঁর দলের জন্য আরও বড় প্রভাব তৈরি করতে চান।
অবশ্যই, নতুন কোচের সাথেও কয়েক মিনিট উপার্জন করা তার পক্ষে এখনও কঠিন হবে।
দলটি আসলে আরও গভীর হয়েছে, যার অর্থ আরও বেশি লোক আদালতে সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে।
তবে কোলেকের তার দক্ষতার উন্নতি এবং কাজ করার জন্য পুরো অফসেসন রয়েছে এবং তিনি নতুন মরসুমে টেবিলে কিছু আলাদা আনতে পারেন।
