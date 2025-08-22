You are Here
টাইলার, স্রষ্টা অনন্য উপায়ে শিবিরের ঝাঁকুনিযুক্ত লাইনআপ প্রকাশ করেছেন

টাইলার, স্রষ্টা তার ক্যাম্প ফ্লগ গ্রাও উত্সবে একটি অনন্য উপায়ে লাইনআপ প্রকাশ করেছেন।

উত্সবের ওয়েবসাইটে, টাইলার ag গল চোখের খেলোয়াড়দের সাথে একটি শব্দ অনুসন্ধান পোস্ট করেছেন যে ইভেন্টে কে পারফর্ম করবেন তা নির্ধারণ করতে সক্ষম।

পাশাপাশি টাইলার নিজেই, “স্টিকি” র‌্যাপার একটি $ এপি রকি, ডোচি, ক্লিপস, শিশুসুলভ গাম্বিনো এবং টি-পেইন সহ একটি অল স্টার লাইনআপের সাথে যোগ দেবেন।

উত্সবে আর্ল সোয়েটশার্ট, ডোমো জেনেসিস এবং মাইক জি এবং বাম মস্তিষ্ক সহ বিভিন্ন অদ্ভুত ভবিষ্যতের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্সও প্রদর্শিত হবে।

ক্যাম্প ফ্লগ গন এর 2025 সংস্করণ লস অ্যাঞ্জেলেসের ডজার স্টেডিয়ামে 15 এবং 16 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

টাইলার সম্প্রতি অ্যাপল মিউজিকের জন্য জেন লোয়ের সাথে আড্ডার সময় তাঁর সৃজনশীল দর্শনের রূপরেখা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছিলেন: “আমি মূল্যবান হতে চাই না। আমি তিন বছর ব্যয় করতে এবং সুপার উদ্ভাবনী হওয়ার চেষ্টা করতে চাইনি।… আমি একটি অ্যালবাম তৈরি করেছি, আমার কাজ শেষ হয়েছিল।”

টাইলার ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন: “আমি কেবল সেই মুহুর্তটি আপলোড করব যে মুহুর্তটি শেষ হয়েছিল এবং আমার জীবন নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকলাম কারণ আমি কেবল এটি চেয়েছিলাম।

তিনি আরও যোগ করেছেন: “লোকেরা ভয় পেয়ে যায় এবং 15 বছরের জন্য অ্যালবামগুলি বাইরে না রাখে কারণ তাদের মনে হয় তাদের সর্বদা থাকতে হবে – ‘আমি সর্বাধিক উদ্ভাবনী, সেরা জিনিস তৈরি করতে পেরেছি।’ এবং কখনও কখনও, সেই গানটি কেবল সেই দুশ্চরিত্রাটিকে বাইরে রেখে দেয় যখন এন-জিজিএএস 80 বছর বয়সী হয়, আপনি সত্যিই মনে করেন (আপনি) একটি হার্ড ড্রাইভে এই সমস্ত দুর্দান্ত সংগীত, ‘ওহ ফাক,’ এটি ফাক করুন, এটি বাইরে রাখুন। ‘

“স্টিকি” র‌্যাপার এই বলে শেষ করেছেন: “তবে এর মধ্যে সৌন্দর্যটি আমার ধারণার মতো যা আগামীকাল পরিবর্তিত হতে পারে I তবে আমি এখন যেখানে আছি, আমি পছন্দ করি, ‘ওহে আমার God শ্বর, আমি যখন 17 বছর বয়সে কেবল জিনিস তৈরি করতে চাই এবং এটি বাইরে রাখতে চাই,’ ‘কারণ যে বিষ্ঠা কেবল মজাদার এবং মুক্ত ছিল। “

