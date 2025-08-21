টার্গেটের নতুন সিইও একটি তিন-অংশের টার্নআরাউন্ড পরিকল্পনা প্রকাশ করে

টার্গেট সবেমাত্র সিইও -র অন্তর্নিহিতকে পদোন্নতি দিয়েছিল, বিক্রয় এবং পাদদেশের ট্র্যাফিকের হ্রাসের মধ্যে কোম্পানিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে টাস্ক করে।
লক্ষ্য ঘোষণা বুধবার যে এর চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও), মাইকেল ফিদেলকে ২০২26 সালের ফেব্রুয়ারিতে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) এর পদ গ্রহণ করবেন। কোম্পানির বর্তমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্রায়ান কর্নেল, যিনি ১১ বছর ধরে এই ভূমিকায় রয়েছেন, তিনি সেই মাসে অবসর নেবেন।
কর্নেল এ -তে বলেছিলেন, “মাইকেল ফিদেলকের চেয়ে লক্ষ্য এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে আর ভাল আর কেউ উপযুক্ত নয় সংবাদ প্রকাশ। “তিনি জটিল চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি, বৃদ্ধির প্রতি গভীর আবেগ এবং তার চারপাশের লোকদের পরবর্তী কী তা সংজ্ঞায়িত করতে অনুপ্রাণিত করার একটি প্রাকৃতিক ক্ষমতা নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য স্তরের সংকল্প নিয়ে এসেছেন।”
অনুযায়ী ব্যবসায় ইনসাইডারটার্গেট তুলনামূলক বিক্রয়, বা স্টোর এবং ডিজিটাল চ্যানেলগুলি থেকে গত নয়টির ছয়টির জন্য ড্রপগুলি রিপোর্ট করেছে কোয়ার্টার। বুধবার, লক্ষ্য স্টেটেড এই তুলনামূলক বিক্রয় 31 জুলাই শেষ হওয়া সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্রান্তিকে 1.9% হ্রাস পেয়েছে।
টার্গেটের নতুন সিইও মাইকেল ফিদেলকে। ছবি এলিজাবেথ ফ্লোরস/দ্য মিনেসোটা স্টার ট্রিবিউন গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে
টার্গেট স্টোরগুলিতে পাদদেশ ট্র্যাফিকও হ্রাস পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে 3.9% বছরের বেশি বছর জুনে। এবং টার্গেটের স্টক হয় 28% এরও বেশি নিচে বছরের পর বছর, কোম্পানির বাজার মূল্য ঘুরে বেড়ায় 44.6 বিলিয়ন ডলার লেখার সময়।
ফিদেলকে ২০০৩ সালে ইন্টার্ন হিসাবে টার্গেটে যোগ দিয়েছিলেন এবং তখন থেকেই এই সংস্থার সাথে রয়েছেন, তাঁর মতে বায়ো টার্গেটের কর্পোরেট ওয়েবসাইটে। সিওও হিসাবে, তিনি স্টোর এবং সংস্থার ডিজিটাল পদচিহ্নগুলি নির্মাণ ও বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
টার্গেটের জন্য ফিদেলকের টার্নআরন্ড পরিকল্পনা
টার্গেটের সময় ত্রৈমাসিক উপার্জন কল বুধবার, ফিদেলকে স্বীকার করেছেন যে সংস্থাটি “এখনই আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করছে না” এবং বলেছে যে তিনি “লাভজনক প্রবৃদ্ধিতে ফিরে আসার” এবং “নতুন গতি বাড়ানোর” জন্য “একটি পরিষ্কার এবং জরুরি প্রতিশ্রুতি” সহ সিইওর ভূমিকা গ্রহণ করছেন।
কলটিতে, ফিদেলকে লাভজনক প্রবৃদ্ধি পুনরায় দাবি করার লক্ষ্যের জন্য একটি তিন-অংশ পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেছিলেন।
প্রথমত, তিনি বলেছিলেন যে টার্গেটটি পোশাক, বাড়ি, এবং খাদ্য ও পানীয়ের মতো বিভাগগুলিতে অনন্য পণ্যগুলির মাধ্যমে তার মার্চেন্ডাইজিং উপস্থিতি “পুনঃপ্রকাশ” করতে হয়েছিল। ফিদেলকে জোর দিয়েছিলেন যে সংস্থার একটি ছিল $ 31 বিলিয়ন বেসরকারী লেবেল পোর্টফোলিওব্র্যান্ডগুলির পোর্টফোলিও তাকগুলি সংরক্ষণে নতুনত্ব আনার একটি উপায় হতে পারে বলে উল্লেখ করে।
“আমাদের সেই মার্চেন্ডাইজিং কর্তৃপক্ষকে পুনরায় দাবি করা দরকার,” ফিদেলকে আয়ের আহ্বানে বলেছিলেন।
দ্বিতীয়ত, ফিদেল্কে গ্রাহকরা প্রতিবার যখন তারা লক্ষ্যবস্তুতে পদক্ষেপ নেয় “তখন তারা” আনন্দের অনুভূতি খুঁজে পান “। তিনি কোম্পানিকে ভাল স্টকযুক্ত তাক এবং পরিষ্কার স্টোর সহ “একটি উন্নত অভিজ্ঞতা” সরবরাহ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।
“আমাদের এখানে আরও ভাল করতে হবে, বিশেষত আমাদের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়,” ফিদেলকে কলটিতে বলেছিলেন।
শেষ অবধি, ফিদেলকে বলেছিলেন যে দলটিকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে পূর্বাভাস বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়ার জন্য টার্গেটের প্রযুক্তি এবং এআইতে ট্যাপ করা উচিত, যা তার ব্যবসায় এবং অতিথির অভিজ্ঞতা আরও দক্ষ করে তুলবে।
“গত কয়েক বছর ধরে আমাদের পারফরম্যান্স গ্রহণযোগ্য হয়নি,” ফিদেলকে এই আহ্বানে বলেছিলেন, “আমাদের সামনে আমাদের সত্যিকারের কাজ রয়েছে।”
