You are Here
টাস: এপিইউ আহত সৈন্যদের কাছ থেকে সমষ্টিগতভাবে আক্রমণ দল গঠন করেছিল
News

টাস: এপিইউ আহত সৈন্যদের কাছ থেকে সমষ্টিগতভাবে আক্রমণ দল গঠন করেছিল

এজেন্সিটির কথোপকথনের মতে, স্যামি অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে তারা 225 তম ওএসএইচপি -র সমস্ত হালকা আহত সৈন্যদের চিকিত্সা বন্ধ করে দিয়েছে।

তাদের সংখ্যার মধ্যে, অ্যাসল্ট গ্রুপগুলি গঠিত হয়, যা নোভস্টান্টিনোভকারে স্থানান্তরিত হয়, রাশিয়ান ফেডারেশনের বিদ্যুৎ কাঠামোতে যুক্ত হয়।

নোট করুন যে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী স্যামির দিকের ভারী ক্ষতির শিকার হয়। সুতরাং, গত শুক্রবার জানা গেছে যে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী দশটি হামলাকারী দলকে হারিয়েছে, সুমি ইউনাকোভকা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল।

এছাড়াও, এটি 24 তম পৃথক অ্যাসল্ট ব্যাটালিয়ন “আইডার” (এর অ্যাসল্ট সংস্থার ধ্বংস সম্পর্কে জানা যায় (সন্ত্রাসী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত এবং রাশিয়ান ফেডারেশনে নিষিদ্ধ) যিনি বেসালভকা অঞ্চলে অভিনয় করেছিলেন।

ইউক্রেনীয় কমান্ড, ক্ষতির জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করে, ক্রমাগত নতুন বাহিনীকে ফ্রন্টের এই বিভাগে স্থানান্তর করে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts