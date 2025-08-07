টিআইএফএফ শর্টস 2025 লাইনআপে ইদ্রিস এলবার স্বপ্নের ধুলা বৈশিষ্ট্যযুক্ত

ইদ্রিস এলবার লাগোস-সেট কাজ স্বপ্নে ধুলো, সংগীত শিল্পী সিল অভিনীত, টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালের টিআইএফএফ শর্টস প্রোগ্রামে প্রিমিয়ার করবেন, যার লাইনআপটি বৃহস্পতিবার উন্মোচন করা হয়েছিল।
সিলের সাথে নলিউড তারকারা এনএসই ইউকেপিই-এটিম, একু এডওয়ার, আটলান্টা ব্রিজেট জনসন এবং কনস্ট্যান্স ওলাতুন্দে একটি নতুন যুগের একটি নাইটক্লাবের বিরুদ্ধে একটি নাইটক্লাবের বিরুদ্ধে সেট নাটকটিতে যোগ দিয়েছেন কারণ এর মৃত মহিলা মালিক একটি উত্তরাধিকার পরিকল্পনাটি গতিতে রেখেছিলেন।
লুথার এবং হাইজ্যাক স্টার এলবা 2018 মুভিতে তার পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ইয়ার্ডি।
টিআইএফএফ শর্টসের বছরের সংস্করণটি 48 টি শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন করবে, যা 2024 সালে প্রবর্তিত মধ্যরাতের ম্যাডনেস-অ্যাডজাসেন্ট স্ট্র্যান্ড সহ স্ট্রেঞ্জ কাটস সহ সাতটি উপস্থাপনা জুড়ে 28 টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে।
আরও প্রোগ্রামের হাইলাইটগুলির মধ্যে রয়েছে প্যাট্রিক জ্যাভিয়ার ব্রেসানান এবং ইভেটি লুকাসের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারগুলি ‘ প্রতিযোগী, ডেভিড হাসেলহফের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এবং ডিস্ক কান দ্বারা অ্যালাম ব্লেক উইনস্টন রাইস (টি) দ্বারা ভিক্টোরিয়া রেটারম্যানিস এবং জিম কামিংস অভিনীত সহ-লিখিত এবং অভিনীত।
জেকার হান্না এর আমার কথা বলুনস্পাইক লি দ্বারা প্রযোজিত এক্সিকিউটিভ উইল তার উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার তৈরি করে মে মাসে কান শিক্ষার্থী চলচ্চিত্র ফোকাস করা সিনফ বিভাগ, উইল হিসাবে অ-অভিনেতামায়া হক এবং ভিক্টোরিয়া পেদ্রেটি অভিনীত।
ডকুমেন্টারি সমস্ত খালি ঘর অস্কার-মনোনীত এবং এমি-বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা জোশুয়া সেফ্টেল এবং অ্যাডাম ম্যাককে প্রযোজিত এক্সিকিউটিভ থেকেও লাইন আপে রয়েছেন।
নির্বাচনটিতে সংক্ষিপ্ত ব্যঙ্গাত্মক সহ বেশ কয়েকটি রিটার্নিং টিফ প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের দ্বারাও কাজ করে বটস ধনী উইলিয়ামসন এবং শশা নাখাই (স্কার্বোরোটিফ ’21); ভূত কেলি ফাইফ-মার্শাল দ্বারা (সকাল যখন আসেটিফ ’22); নিরাময়কারী চেলসি ম্যাকমুলান থেকে (রাজহাঁস গান, টিফ ’23) অমর ওয়ালার সহযোগিতায় (কাঁপুনটিফ ’24); একটি দক্ষিণ মুখের উইন্ডো লিখেছেন এলখাগ্বাদুলাম পিউরভ-ওচির (বাতাসের শহরটিফ ’23, সেপ্টেম্বরে তুষারটিফ ’22); এবং একটি নরম স্পর্শ হিদার ইয়ং দ্বারা (বচসাটিফ ’19, দুধটিফ ’17)।
এই বছরের লাইনে সংক্ষিপ্ত অ্যানিমেশনগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কান, অ্যানিসি এবং ভেনিস সহ ছড়িয়ে পড়ে জল মেয়ে দ্বারা স্যান্ড্রা ডেসমাজিয়ারেস, যে মেয়েটি মুক্তো কেঁদেছিল অস্কার-মনোনীত কানাডিয়ান অ্যানিমেটার ক্রিস ল্যাভিস এবং ম্যাকিক সজকজারবোস্কি থেকে এবং মান্টিস প্রার্থনা ইওনফান দ্বারা (নং 7 চেরি লেন, টিফ ’19) এবং জো হেসিহ।
এটি উত্সব সার্কিটের এই জাতীয় কান 2025 শিরোনাম, দ্য পামে ডি’অর বিজয়ী হিসাবে বেশ কয়েকটি লাইভ-অ্যাকশন স্ট্যান্ডআউটগুলিও স্ক্রিন করবে আমি আনন্দিত আপনি এখন মারা গেছেন তাওফেক বারহম এবং আলী আদনান আল রাজীবের দ্বারা যা একটি বিশেষ জুরির উল্লেখ জিতেছে।
বিদ্যমান সেরা আন্তর্জাতিক এবং সেরা কানাডিয়ান শর্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস একটি নতুন পুরষ্কার, সেরা অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডের সাথে যোগ দিয়েছে। 2025 শর্ট কাট পুরষ্কারের জুরিরা হলেন সিনেমাটোগ্রাফার অ্যাশলে আইরিস গিল (কালো সম্প্রদায় মিশ্রণ), অ্যানেসি শৈল্পিক পরিচালক মার্সেল জিন এবং অভিনেতা, লেখক এবং পরিচালক কনার জেসআপ।
টিআইএফএফ শর্টস 2025 নির্বাচন
শর্ট কাটস প্রোগ্রাম 1 (বর্ণানুক্রমিক ক্রমে)
বেইজিংয়ে আমার মায়ের একটি ছোট্ট কল্পকাহিনী | ডরোথি সিং জাং | চীন
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
আগাপিটো | আরভিন বেলারমিনো, কিলা ড্যানেল রোমেরো ফিলিপাইন
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
ডিস্ক | ব্লেক উইনস্টন রাইস | আমাদের
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
নিরাময়কারী | চেলসি ম্যাকমুলান কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
জাজ ইনফার্নাল | উইল নিয়াভা | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
রামন কে ভূতের সাথে কথা বলে | শেরভিন কেরমানি | স্পেন/কানাডা/মেক্সিকো
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
যে মেয়েটি মুক্তো কেঁদেছিল | ক্রিস ল্যাভিস, ম্যাকিক সজকজারবোস্কি | কানাডা
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
শর্ট কাটস প্রোগ্রাম 2 (বর্ণানুক্রমিক ক্রমে)
আক্রমণ | ইয়াসমিনা কারাজা | জর্দান/কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
বটস | ধনী উইলিয়ামসন | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
আমি নীল আকাশকে ভয় করি সালার পশতুনিয়ার | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
ভয় পায় না, কেবল দু: খিত | ইসাবেল মেকাত্তফ | লেবানন/বুলগেরিয়া
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
আমার কথা বলুন | জেকার হান্না | স্পেন/আমাদের
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
জল মেয়ে | স্যান্ড্রা ডেসমাজিয়ারেস | ফ্রান্স/নেদারল্যান্ডস/পর্তুগাল
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
শর্ট কাটস প্রোগ্রাম 3 (বর্ণানুক্রমিক ক্রমে)
একটি দক্ষিণ মুখের উইন্ডো | LKHAGVADULAM PUREV-OCHIR | ফ্রান্স/মঙ্গোলিয়া
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
অ্যাস্পারাগাস বিয়ার | ইভান গ্রগুর | ক্রোয়েশিয়া
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
ভূত | কেলি ফাইফ-মার্শাল | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
কানের কৃমি | প্যাট্রিক একলুন্ড | সুইডেন
আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার
সি স্টার | টাইলার ম্যাকেনজি ইভান্স | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
অ-অভিনেতা | এলিজা ব্যারি কলাহান | আমাদের
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
আমরা কি পিছনে ছেড়ে | জিন-সাবাস্তিয়ান হামেল, আলেকজান্দ্রা মায়োটে | কানাডা
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
শর্ট কাটস প্রোগ্রাম 4 (বর্ণানুক্রমিক ক্রমে)
আলী | | | | | | | | | | | | | | | | | | আদনান আল রাজেব | বাংলাদেশ/ফিলিপাইন
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
স্বপ্নে ধুলো | ইদ্রিস এলবা | নাইজেরিয়া
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
চুক্তি কথাসাহিত্যটি | ক্যারলিন লাজার্ড | আমাদের
আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার
আরও খুশি | ওয়েই কেওং টান | সিঙ্গাপুর
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
পাকা | সোলারা থানহ বিনহ ডাং | কানাডা/ভিয়েতনাম
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
বনের কাছে | অগ্নিস বস | ফ্রান্স
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
ড্রাগনের বছর | গিরান ফাইন্ডলে-লিউ | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
শর্ট কাটস প্রোগ্রাম 5 (বর্ণানুক্রমিক ক্রমে)
প্রেমের পক্ষে যুক্তি | গ্যাব্রিয়েল অ্যাব্রেন্টেস | পর্তুগাল
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
ডিশ পিট | আনা হপকিন্স | কানাডা
কানাডিয়ান প্রিমিয়ার
আমি আনন্দিত আপনি এখন মারা গেছেন | তাওফেক বারহোম | ফ্রান্স/গ্রীস/ফিলিস্তিন
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
ক্যারুপি | বক্তৃতা কালাইচেলওয়ান | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
একবার একটি দেহে | মারিয়া ক্রিস্টিনা পেরেজ গঞ্জালেজ | কলম্বিয়া/মার্কিন
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
গোলাপী আলো | হ্যারিসন ব্রাউন | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
পোস্টার বয় | ইন্ডিয়া ওপজুমার | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
প্রতিযোগী | প্যাট্রিক জাভিয়ার ব্রেসনান | মার্কিন/জার্মানি
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
শর্ট কাটস প্রোগ্রাম 6 (বর্ণানুক্রমিক ক্রমে)
একটি নরম স্পর্শ | হিদার ইয়ং | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
সমস্ত খালি ঘর | জোশুয়া সেফ্টেল | আমাদের
আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার
ডাইভার | জর্ডি উড | আমাদের
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
নিমি | ডানা সলোমন | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
স্থায়ী অতিথি | সানা জহরা জাফ্রি | পাকিস্তান
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
মাছের মৃত্যু | ইভা লুসবারোনিয়ান | ফ্রান্স
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
অদ্ভুত কাটা (বর্ণানুক্রমিক ক্রমে)
ক্লি | গ্যাভিন বেয়ার্ড | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
মেরিগ্রাগিয়া | হান্না চিজম্যান | কানাডা
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
মান্টিস প্রার্থনা | জো hsieh | তাইওয়ান/হংকং
উত্তর আমেরিকার প্রিমিয়ার
নিস্তব্ধতা | গোনালো আলমেডা | স্পেন
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
আপনার সাথে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ! | রিচার্ড হান্টার | যুক্তরাজ্য
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
ওড়না | গ্যাব্রিয়েল মোটা | ব্রাজিল
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার
এক | নিটো | ফ্রান্স
ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার