টিআইএফএফ সুরক্ষা এবং অধিকার উদ্বেগের বিষয়ে লাইনআপ থেকে Oct অক্টোবর আক্রমণ সম্পর্কে ডকুমেন্টারি টানছে

টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালটি তার লাইনআপ থেকে একটি ডকুমেন্টারি থেকে টেনে নিয়েছে, October অক্টোবর, ২০২৩ এর একটি পরিবারের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে ফুটেজের অধিকার এবং সুরক্ষা ইস্যু নিয়ে হামাসের আক্রমণে একাধিক নিউজ আউটলেট জানিয়েছে।
একটি ইমেল করা বিবৃতিতে, ডকুমেন্টারিটির পিছনে চলচ্চিত্র নির্মাণ দল আমাদের মধ্যে রাস্তা: চূড়ান্ত উদ্ধার, বাতিলকরণের বিষয়টি স্বীকার করে সিবিসি নিউজকে জানিয়েছিল যে উত্সবের সিদ্ধান্তে তারা “হতবাক ও দুঃখিত” হয়েছিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “শেষ পর্যন্ত ফিল্ম এমন একটি শিল্প ফর্ম যা প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্ককে উদ্দীপিত করে যা উভয়ই আমাদের বিনোদন দিতে পারে এবং আমাদের অস্বস্তিকর করতে পারে। একটি চলচ্চিত্র উত্সব ভোজের বিষয়টি প্রকাশ করে এবং শ্রোতারা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা কী বা দেখবে না,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
“আমরা রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাতা নই, না আমরা কর্মীও; আমরা গল্পকার।
কানাডার পরিচালক ব্যারি অ্যাভ্রিচের ছবিটি ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে প্রায় দুই বছরের দীর্ঘ যুদ্ধের সূত্রপাতকারী আক্রমণে তার ছেলে ও পরিবারকে বাঁচানোর সন্ধানে অবসরপ্রাপ্ত আইডিএফ জেনারেল নোয়াম টিবনের গল্প বলে।
টিবনের গল্পটি আগেও মিডিয়াতে বলা হয়েছিল সিবিএসের 60 মিনিট। তাঁর ছেলে আমির টিবোন, যিনি একজন সাংবাদিক, তিনি একটি বইয়ের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাগুলিও বর্ণনা করেছিলেন।
অনুযায়ী সময়সীমাযা এই সংবাদটি রিপোর্ট করার জন্য প্রথম ছিল, টিফ ফিল্মটির উত্সবে অংশ নেওয়ার জন্য তার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল কারণ “সমস্ত ফুটেজের আইনী ছাড়পত্র” সহ অন্তর্ভুক্তির জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়নি।
“অনুরোধ করা শর্তগুলির উদ্দেশ্য ছিল টিফকে আইনী প্রভাব থেকে রক্ষা করা এবং টিআইএফএফকে অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় সম্পর্কে একটি চলচ্চিত্রের স্ক্রিনিংয়ের আশেপাশে প্রত্যাশিত এবং জ্ঞাত ঝুঁকিগুলি পরিচালনা ও প্রশমিত করার অনুমতি দেওয়া, উল্লেখযোগ্য বিঘ্নের সম্ভাব্য হুমকি সহ,” এই উত্সবটি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এবং সময়সীমাটিকে এক বিবৃতিতে বলেছে।
সময়সীমা অনুসারে চূড়ান্ত ডিস-ডেসিভিটেশন হামাস দ্বারা চিত্রায়িত হওয়া আক্রমণটির আইনী ছাড়পত্র এবং ফুটেজ সনাক্তকরণের বিষয়ে এসেছিল।
সিবিসি নিউজ বুধবার মন্তব্য করার জন্য টিফকে একাধিক অনুরোধ করেছে, তবে উত্সবটি কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
দলগুলি সিদ্ধান্তের নিন্দা করে
এই পদক্ষেপটি বেশ কয়েকটি সংস্থা এবং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নিন্দা করেছে।
ক্রিয়েটিভ কমিউনিটি ফর পিস, একটি বিনোদন শিল্প সংস্থা যা বিরোধীতা সম্পর্কে শিক্ষিত করে, চলচ্চিত্রটিকে “গভীরভাবে বিরক্তিকর” টানার সিদ্ধান্তকে বলে।
“তারা বেঁচে থাকার একটি ইহুদি গল্প সেন্সর করতে বেছে নিচ্ছে এবং হলোকাস্টের পর থেকে ইহুদিদের উপর সবচেয়ে খারাপ আক্রমণে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা মুছে ফেলার চেষ্টা করছে,” দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য বিবৃতি অংশে পড়ুন। “এই সিদ্ধান্তটি ‘সুরক্ষা উদ্বেগের’ অজুহাতে ইহুদি ও ইস্রায়েলি কণ্ঠকে নিরব করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার একটি অংশ। “
ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিষয়ক কেন্দ্রের সিইও নোহ শ্যাকের কেন্দ্রটিও এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেছিল, যা তিনি দেখেছিলেন যে উত্সবটি বিক্ষোভের প্রত্যাশার কাছে বাঁকানো।
“এই লজ্জাজনক সিদ্ধান্তটি একটি অনিচ্ছাকৃত বার্তা প্রেরণ করে: টরন্টোর ইহুদি সম্প্রদায়, যা দীর্ঘদিন ধরে টিআইএফএফ -এ অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করেছে, তা আর নিরাপদ বা স্বাগত নয়,” তিনি একটিতে বলেছিলেন বিবৃতি।
ইস্রায়েলের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী গিদিওন সাউরও এই সিদ্ধান্তটিকে “দুষ্ট ও অসুস্থ” বলে অভিহিত করেছেন এক্স পোস্ট। এবং অন্টারিওর পর্যটন, সংস্কৃতি ও গেমিং মন্ত্রী স্ট্যান চো এক বিবৃতিতে বলেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা “চারুকলার অবিচ্ছেদ্য”।
টিফ গত বছর আরও একটি ডকুমেন্টারি টানলেন
ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়াইয়ে লড়াই করা রাশিয়ান সৈন্যদের অনুসরণ করার পরে এমন একটি ডকুমেন্টারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে এই উত্সবটি গত বছরও বিতর্ক করেছিল।
চলচ্চিত্রটি বলা হয় যুদ্ধে রাশিয়ানরা রাশিয়ান-কানাডিয়ান পরিচালক আনাস্তাসিয়া ট্রোফিমোভা দ্বারা, প্রতিবাদকারীদের আকৃষ্ট করেছিলেন যারা চলচ্চিত্রটিকে রাশিয়ান প্রচার প্রচার করেছিলেন। উত্সবটি “উল্লেখযোগ্য হুমকির কারণে” স্ক্রিনিং বিরতি দেওয়ার পরে, চলচ্চিত্রটি চুপচাপ উত্সবটির শেষের দিকে প্রদর্শিত হয়েছিল।
যুদ্ধে রাশিয়ানরা যুদ্ধের সামনের লাইনে সৈন্য এবং চিকিত্সকদের অনুসরণ করে, কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতা বলেছেন তিনি সরকারের অনুমতি ছাড়াই করেছিলেন, যা তাকে ফৌজদারি মামলা দায়েরের ঝুঁকিতে ফেলেছে।
ডকুমেন্টারিটির একজন প্রযোজক শান ফারেল, যিনি উত্সবে চলচ্চিত্রের বিতরণ পরিচালনা করেছিলেন, সিবিসি নিউজকে বলেছেন যে এর বিচ্ছিন্নতা আমাদের মধ্যে রাস্তা “টোটাল দেজা ভু” এর মতো অনুভূত হয়েছিল, গত বছর তার দলটি যা করেছে তা দিয়ে।
তিনি বলেছেন যে এ জাতীয় সিদ্ধান্তগুলি আর্টস ওয়ার্ল্ডের মধ্যে “স্থানীয়” হয়ে উঠছে এবং ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পক্ষে কঠিন বা উস্কানিমূলক গল্পগুলি বলার জন্য তহবিল সুরক্ষিত করা ক্রমশ কঠিন।
“আমি মনে করি আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে নিরাপদে এই জাতীয় কাজ উপস্থাপনের জন্য একটি উপায় বের করতে হবে, কারণ এটিই উত্সব, চলচ্চিত্র নির্মাতারা এটিই করেন” ফারেল বলেছিলেন।
সামনের বার্নার‘যুদ্ধে রাশিয়ানরা’ পরিচালক সমালোচক এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ে কথা বলেছেন
তার দল সম্প্রতি তৈরি করেছে যুদ্ধে রাশিয়ানরা তিনি বলেন যে কোনও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে সরাসরি উপলব্ধ। তিনি বলেছেন যে তিনি ভাগ্যবান বোধ করেন যে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কমপক্ষে সাধারণ বিতরণ চ্যানেলগুলি এইভাবে অবরুদ্ধ করার বিকল্প রয়েছে যাতে লোকেরা তাদের কাজ দেখার সুযোগ দেওয়ার সুযোগ দেয় যে উত্সবগুলি অনিচ্ছুক বা এটি উপস্থাপন করতে অক্ষম।
ফারেল বলেছেন যে কোনও মতামত গঠনের আগে লোকেরা চলচ্চিত্রগুলি “সেন্সর করা বা স্ব -সেন্সর” হিসাবে দেখা উচিত যুদ্ধে রাশিয়ানরা বা আমাদের মধ্যে রাস্তা।
“ফিল্মটি দেখুন, একটি মুক্ত মন দেখুন, আপনার নিজের পক্ষপাতিত্ব এবং উপলব্ধিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করুন এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ করুন” “