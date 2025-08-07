You are Here
টিইউসি প্রেসিডেন্ট নতুন এডিসি জোটকে উপহাস করেছেন, সদস্যদের ‘জোকারস’ লেবেল করেছেন

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ফেস্টাস ওসিফো ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে সদ্য পুনর্জীবিত আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) প্রাসঙ্গিকতা খারিজ করেছেন, এর মূল প্রচারকদের “জোকারদের একগুচ্ছ” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

নাইজা নিউজ বুধবার চ্যানেলস টেলিভিশনে প্রচারিত টিউসি হাফ আওয়ারের একটি সাক্ষাত্কারের সময় ওএসআইএফও এটি জানিয়েছিল, যেখানে তিনি রাজনৈতিক জোটকে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দ্বারা নেতৃত্বাধীন বলে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, “আমরা জোটের অংশ নই। আপনি যদি এটির দিকে তাকান তবে গণতন্ত্র ১৯৯৯ সালে নাইজেরিয়ায় ফিরে আসার পর থেকে আমাদের একই গল্প ছিল, তবুও কিছুই বদলায়নি।”

টিইউসি প্রেসিডেন্ট নতুন জোটের সদস্যদের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাক্তন সিনেটের সভাপতি এবং প্রাক্তন-রিভার্সের রাজ্য গভর্নর রোটিমি আমাইচি সহ আশাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কোনও বিশ্বাসযোগ্য ট্র্যাক রেকর্ড ছাড়াই পুনর্ব্যবহার করার অভিযোগ করেছেন।

ওএসআইএফও আরও বলেছে, “২০১৩ মনে আছে? তারা বলেছিলেন যে একটি নতুন রাজনৈতিক মশীহ এসেছিলেন। এটি এপিসির জন্ম দিয়েছে। এর পরে কী ঘটেছিল? একই সেটের লোকেরা যারা এই পরীক্ষার অংশ ছিল তারা এখন এডিসি হিসাবে পুনর্নির্মাণ করছে।

“এখন যেহেতু রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু ক্ষমতায় আছেন, এই একই লোকেরা আবারও পুনরায় দলবদ্ধ হচ্ছে। তারা নতুন প্যাকেজিংয়ের পুরানো খেলোয়াড়।”

তারা শক্তিশালী পাবলিক অফিসে থাকাকালীন জোটের শীর্ষ পরিসংখ্যানগুলির অবদান নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্রম নেতা জিজ্ঞাসা করলেন, “কেউ আট বছর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি কী করলেন?

“আর একজন ব্যক্তি আট বছর ধরে সিনেটের সভাপতি এবং জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। নাইজেরিয়াকে রূপান্তর করতে তিনি কোন আইনকে প্রভাবিত করেছিলেন?

“তাহলে আপনার কাছে প্রাক্তন নদী গভর্নর, রোটিমি আমাইচি। এগুলি সবাই জোকার, আমি বলার সাহস করি।”

রাজনৈতিক বাস্তবায়ন সম্পর্কে পিন আশা না করে ওসিআইএফও নাইজেরিয়ানদের অর্থবহ নির্বাচনী সংস্কার অর্জনের দিকে তাদের শক্তি চ্যানেল করার আহ্বান জানিয়েছিল যা স্বচ্ছ নির্বাচন এবং জবাবদিহি প্রশাসনের গ্যারান্টি দেয়।

“আমি মনে করি নাইজেরিয়ানদের পক্ষে তাদের দেশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, এটি এই ব্যর্থ রাজনীতিবিদদের সাথে নয়। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে একটি বা দুটি ভাল থাকতে পারে, তবে এটি যথেষ্ট নয়।”

“নাইজেরিয়ানদের যে বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত তা হ’ল কীভাবে নির্বাচনী সংস্কার আনতে হবে যেখানে একজন ব্যক্তি সত্যই একটি ভোটের সমান, এবং ফলাফলগুলি লেখা হয় না,” সে চাপ দিল।

অর্থনৈতিক বিষয়গুলিতে স্পর্শ করে, টিইউসি নেতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দাবির সমালোচনা করে বলেছিলেন যে নাইজেরিয়ানরা এখনও সরকারের আশাবাদী পরিসংখ্যান সত্ত্বেও উচ্চ মূল্যস্ফীতি, কম মজুরি এবং চাকরির নিরাপত্তাহীনতার সাথে লড়াই করছে।

তিনি চলমান কর সংস্কারের বিষয়েও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এই উদ্যোগটি স্বাগত হতে পারে, তবে এটি বেকার বা দুর্বল নাগরিকদের উপর অযৌক্তিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

