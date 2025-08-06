টিউন: পার্ট থ্রি – ডুন মশীহ এবং টিউনের বাচ্চাদের অভিযোজিত

এই নিবন্ধটির জন্য স্পয়লার রয়েছে দুন মশীহ এবং W ুনের সন্তান।টিউন: পার্ট থ্রি ফ্র্যাঙ্ক হারবার্টের বিতর্কিত উপন্যাসের অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে ডেনিস ভিলেনিউভের প্রচুর প্রশংসিত সাই-ফাই ট্রিলজির সমাপ্তি চিহ্নিত করবে বলে জানা গেছে দুন মশীহ। গল্পটি শেষে পল অ্যাট্রেডসের বিজয়ের বেশ কয়েক বছর পরে ঘটে টিউন: পার্ট 2যেহেতু তাঁর শত্রুরা তাঁর অত্যাচারী রাজত্বের অবসান ঘটাতে ষড়যন্ত্র করে।
সম্পর্কে অসংখ্য তত্ত্ব আছে টিউন 3 ইন্টারনেটের চারপাশে ভাসমান, তবে ভিলেনিউভ তার আসন্ন সিক্যুয়ালটি সম্পর্কে অবিচ্ছিন্নভাবে শান্ত রয়েছেন, যা ২০২26 সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। গল্পের গল্প দুন মশীহ বিখ্যাতভাবে মানিয়ে নেওয়া কঠিন, যার অর্থ এটি ভিলেনিউভের তৃতীয় সিনেমা মে আগের দু’জনের মতো কাট-ও-শুকনো হয়ে উঠবেন নাযা মোটামুটি অনুগত এবং খাঁটি অভিযোজন হিসাবে শেষ হয়েছিল।
টিউনের 3 টি ডুনের শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হয়ে উঠতে জটিল হবে
ভিলেনিউভের তৃতীয় চলচ্চিত্রের শিরোনাম হবে এই ঘোষণার পরে টিউন: অংশ 3অনেকে অনুমান করতে শুরু করেছেন যে এটি হবে না একমাত্র একটি অভিযোজন হতে মশীহবরং দুটি ভিন্ন সংমিশ্রণ Une সিক্যুয়াল গল্প। যদি এটি হয় তবে এটি যৌক্তিকভাবে এটি অনুসরণ করে টিউন: অংশ 3 এর কিছু উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে W ুনের সন্তান এর আখ্যান মধ্যে।
W ুনের সন্তান ফ্র্যাঙ্ক হারবার্টের সিরিজের তৃতীয় বই এবং histor তিহাসিকভাবে অন্যতম বিভাজনকারী। বইটি নয় বছর পরে অনুষ্ঠিত হয় মশীহ (যা নিজেই বারো বছর পরে হয় Une), এবং পল অ্যাট্রাইডের ছোট বাচ্চাদের অনুসরণ করে তারা যেমন ইম্পেরিয়ামে শক্তি পুনরুদ্ধার এবং আরাকিসের বাস্তুশাস্ত্র রক্ষা করার চেষ্টা করে।
এই তত্ত্বের পিছনে মূল বিশ্বাসযোগ্যতা হ’ল দুন মশীহ তুলনায় তুলনামূলকভাবে একটি খুব ছোট বই Une; আখ্যানটি মোটামুটি পাতলা, এবং এর গল্প বলার বেশিরভাগ অংশ শান্ত চরিত্রের মুহুর্তগুলি এবং রাজনীতি থেকে আসে। এটিতে হারবার্টের প্রথম উপন্যাসের মহাকাব্য স্কেল নেই, সুতরাং আরও প্লট-ভারী বইয়ের মতো কিছু দিক ধার করা যৌক্তিক হবে W ুনের সন্তান।
এই পদ্ধতির মূল সমস্যাটি হ’ল W ুনের সন্তান অনেক বছর পরে স্থান নেয় দুন মশীহএবং গল্পগুলি লাইন তৈরি করতে এটি কিছু বিশাল পাঠের সমন্বয় গ্রহণ করবে। লেটো II এবং ঘানিমা, নায়কদের টিউনস এর সন্তান, ভিলেনিউভের সিনেমাগুলিতে এখনও জন্মগ্রহণ করেনি এবং এগুলি সম্ভবত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আশেপাশে থাকবে না দুন মশীহ।
এর অর্থ লেটো এবং ঘানিমার সাথে জড়িত কোনও কাহিনীসূত্রগুলি পলের বাচ্চাদের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত মানিয়ে নেওয়া এবং পৌলের সন্তানদের সাথে মানিয়ে নেওয়া মূলত অসম্ভব ক্যান‘টি স্কাইটেল, এড্রিক এবং হেইটের মতো চরিত্রগুলি চালু না হওয়া পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করুন টিউন: পার্ট থ্রি। একটি সিনেমা এই সমস্ত চরিত্রের পরিচয় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় নয় – এবং এটি নয় বছরের সময় জাম্পের সুস্পষ্ট সমস্যাটিকে উপেক্ষা করছে।
একমাত্র দিক W ুনের সন্তান এটি সম্ভবত প্রবেশ করতে পারে টিউন: অংশ 3 অ্যারাকিসের পরিবেশগত রূপান্তর। প্রথম বইটিতে লিট-কাইনস দ্বারা পূর্বাভাস হিসাবে, ফ্রেমেন নির্ভরযোগ্যভাবে জল এবং গাছপালা আরাকিসে আনতে পরিচালনা করে মধ্যে W ুনের সন্তান সম্রাট পলের ইউনিভার্সাল জিহাদের ফলস্বরূপ। যাইহোক, ফ্রেমেন শীঘ্রই বুঝতে পারে যে তাদের গ্রহের টেরামারিংটি বালির কৃমিগুলিকে হত্যা করছে।
এটি ভিলেনিউভের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি আকর্ষণীয় সাবপ্লট হবে টিউন: পার্ট থ্রিতবে সমস্যাটি হ’ল লেটো দ্বিতীয় জন্ম না হওয়া পর্যন্ত এটি পুরোপুরি সমাধান করা যায় না। ঠিক পলের মতো, লেটো II এর একটি তথাকথিত “সোনার পথ” এর দর্শন রয়েছে এটি অ্যারাকিসে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে, এবং এই তিনি কীভাবে কৃমি এবং মশলা রক্ষা করতে পরিচালনা করেন।
এই সাবপ্লটটি সমাধান করার জন্য লেটো না থাকলে, এটিকে মোটেও অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হয় না। টিউন: পার্ট থ্রি কেবল অসম্পূর্ণ বোধ করবে, এবং এর কোনও নিশ্চয়তা নেই টিউন 4 আদৌ ঘটছে। এই সাবপ্লটটির কোনও সমাধান ছাড়াই এই অবিশ্বাস্য ট্রিলজির সমাপ্তি দেখে এটি একটি বিশাল লজ্জা হবে, সুতরাং সবচেয়ে নিরাপদ সিদ্ধান্তটি হ’ল একচেটিয়াভাবে আটকে থাকা দুন মশীহ।
মশীহ পল অ্যাট্রেডের গল্পের একটি নিখুঁত সমাপ্তি
এই সিদ্ধান্তের লজিস্টিকাল অসুবিধাগুলির বাইরেও একটি সাধারণ সত্য যা তৈরি করে দুন মশীহ ফ্র্যাঞ্চাইজির নিখুঁত শেষ পয়েন্ট (আপাতত): এই বইটি পল অ্যাট্রেডের গল্পের উপসংহার চিহ্নিত করেছে। হারবার্টের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে কিছু উজ্জ্বল সাবপ্লট রয়েছে, তারা প্রাথমিকভাবে চরিত্রগুলির একটি নতুন সেট অনুসরণ করে। দৃষ্টিকোণে এই পরিবর্তনটি ভিলেনিউভের সিনেমাগুলিতে বিশৃঙ্খলাবদ্ধ হবে।
পল অ্যাট্রাইডস একজন নায়ক বা খলনায়ক কিনা সে সম্পর্কে একটি পুরানো বিতর্ক রয়েছে এবং দুন মশীহএর সমাপ্তি স্বীকৃতি দেওয়ার সঠিক উপায় উভয়ই এই জটিল চরিত্রের পক্ষগুলি। অ্যারাকিসের উপর একটি পারমাণবিক আক্রমণ দ্বারা অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, পল ফ্রেমেন আইন মেনে চলে এবং মরুভূমিতে নিজেকে নির্বাসিত করেতার সহিংস অতীতের পরিণতিগুলি গ্রহণ করার সময় ফ্রেমেনের মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকার সুরক্ষিত করা।
এই মুহুর্তটি ভিলেনিউভের নিখুঁত সমাপ্তি হিসাবে কল্পনা করা সহজ Une ট্রিলজি, এবং এগিয়ে যেতে W ুনের সন্তানএর গল্পটি কেবল এই সংবেদনশীল ক্লাইম্যাক্সের প্রভাবকে কমিয়ে দেবে। যদিও পল প্রযুক্তিগতভাবে প্রচারক হিসাবে তৃতীয় বইতে ফিরে আসেনএই স্ব-নির্বাসিতটিকে তাঁর চরিত্রের চাপের সত্য উপসংহার হিসাবে কল্পনা করা অনেক সহজ।
যদিও এটি অবশ্যই আরও প্লট-ভারী গল্পের গল্প থেকে আঁকতে লোভনীয় W ুনের সন্তানভিলেনিউভকে খাঁটিভাবে বাইরে সমানভাবে উত্তেজনাপূর্ণ সিনেমা তৈরি করা থেকে বিরত করার কিছুই নেই মশীহ। বইটি ষড়যন্ত্র, গোপনীয়তা, জোট এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পূর্ণ যা প্রথম দু’জনের চেয়ে কম কর্ম-ভারী হতে পারে Une সিনেমাগুলি, তবে ফিরে আসা শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে যারা পল অ্যাট্রাইডসের বিজয়ের পরিণতিগুলি দেখতে চান।