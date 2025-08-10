You are Here
টিউলিপ সিদ্দিককে মনে হচ্ছে তিনি ‘একজন কাফক্যাসিক দুঃস্বপ্নে’ রয়েছেন কারণ প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী বাংলাদেশে দুর্নীতির বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন
ম্যাট স্ট্রুডউইক, নিউজ রিপোর্টার

প্রকাশিত: | আপডেট:

প্রাক্তন শ্রম-দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিক বলেছেন যে তিনি বাংলাদেশে দুর্নীতির বিচারের মুখোমুখি হওয়ায় তিনি ‘কাফক্যাসিক দুঃস্বপ্নে’ আছেন বলে মনে করছেন।

৪২ বছর বয়সী মিসেস সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তার খালা শেখ হাসিনার কাছ থেকে প্লট প্রাপ্তির অভিযোগ রয়েছে, যিনি গত বছর দক্ষিণ এশিয়ার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বহিষ্কার হয়েছিলেন, ‘ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহারের মাধ্যমে’।

হ্যাম্পস্টেড এবং হাইগেটের সংসদ সদস্য এই অভিযোগকে ‘সম্পূর্ণ অযৌক্তিক’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য দেশে ভ্রমণ করবেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি।

আগামীকাল বিচার শুরু হবে, তবে তিনি বলেছেন যে তিনি এখনও একটি ‘সরকারী সমন’ পাননি।

কথা বলছি অভিভাবকতিনি বলেছিলেন: ‘আমি কিছুটা অনুভব করি যে আমি এই কাফক্যাসিক দুঃস্বপ্নে আটকা পড়েছি যেখানে আমাকে বিচার করা হয়েছে এবং আমি সত্যই অভিযোগগুলি কী এবং বিচারের বিষয়ে কী তা খুঁজে পাইনি।’

বাংলাদেশের নতুন সরকার দাবি তদন্ত করছে যে তার পরিবার অবকাঠামোগত ব্যয় থেকে £ 3.9 বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করেছে।

দেশটির দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এমএস সিদ্দিককে রাজধানীর পুরবাকাল কূটনৈতিক অঞ্চলে Dhaka াকার purb 7,200 বর্গফুট প্লট জমি পাওয়ার অভিযোগ করেছে।

প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম দাবি করেছেন যে তিনি ‘পরিবারের সদস্যদের জন্য জমি সম্পত্তি পেতে তার খালাকে প্রভাবিত করেছেন’।

সিদ্দিক (বাম) ২০১৩ সালে শেখ হাসিনা (সেন্টার) এর সাথে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর খালার রাশিয়া সফরকালে চিত্রিত হয়েছে

একটি সরকারী তদন্তের পরে তার পরিবারকে পদচ্যুত বাংলাদেশি সরকারের সাথে তার পরিবারের যোগসূত্র সরকারকে 'নামীদামী ঝুঁকিতে' প্রকাশ করার পরে এমএস সিদ্দিক জানুয়ারিতে মন্ত্রীর পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে অধিষ্ঠিত

বৃহস্পতিবার দুটি বাংলাদেশী আদালত তাকে এবং তার খালা সহ ২ 26 জনকে অভিযুক্ত করে – যারা পদচ্যুত হওয়ার পরে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল – পরিবারের সদস্য এবং কর্মকর্তারা।

মিঃ সালাম বলেছিলেন যে মিসেস সিদ্দিককে দোষী সাব্যস্ত করা হলে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ তার গ্রেপ্তারের জন্য একটি ইন্টারপোল রেড নোটিশ জমা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যা স্যার কেয়ার স্টারমারের জন্য বিব্রতকর প্রমাণিত হবে।

মিসেস সিদ্দিক জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি তার বিরুদ্ধে একটি অর্কেস্ট্রেটেড প্রচারের শিকার, এবং অন্তর্বর্তীকালীন নেতা মুহাম্মদ ইউনুসকে ‘যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ’ করার অভিযোগ করেছেন।

তিনি বলেন, ‘সত্যটি হ’ল আমি জামানত ক্ষতি, কারণ মুহাম্মদ ইউনুস এবং আমার খালার মধ্যে এই বিরোধের কারণে,’ তিনি বলেছিলেন।

‘এগুলি আরও বিস্তৃত বাহিনী যার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করছি… বাংলাদেশে লোকেরা ভুল কাজ করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই এবং তাদের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। এটা ঠিক আমি তাদের একজন নই। ‘

মিস সিদ্দিক, যাকে দুদক রাশিয়ার সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎ চুক্তি থেকে অর্থ পাচার এবং উপকৃত হওয়ার অভিযোগও করেছে, জানুয়ারিতে একজন সরকারী তদন্তের পরে তার পরিবারের সাথে তার পরিবারের যোগসূত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং সরকারকে ‘নামী ঝুঁকিতে’ প্রকাশ করেছে।

তিনি নিজেকে মন্ত্রীর মানদণ্ডে স্বাধীন উপদেষ্টার কাছে উল্লেখ করেছিলেন।

তার আইনজীবী পল থোয়েট এই সপ্তাহের শুরুর দিকে বলেছিলেন: ‘মিসেস সিদ্দিক আদালতের কাছ থেকে কোনও সরকারী যোগাযোগ পাননি এবং পুরবাচালে কখনও কোনও জমির মালিকানা পাননি।’

